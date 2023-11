Um homem identificado como Damião Lopes de Carvalho, 35, foi morto a tiros por chamar uma mulher casada para dançar em Paranatama, em Pernambuco, no domingo (26/11).

O suspeito de matar Damião é o marido da mulher. Ele teria ficado com ciúmes após ver a esposa dançando com a vítima. As informações são da Polícia Civil de Pernambuco.





Testemunhas relataram aos investigadores que o suspeito abraçou Damião e atirou à queima-roupa. Não foi divulgado se Damião sabia que a mulher era casada antes de chamá-la para dançar.





Leia também: Caso Rafaela: delegado acusado de omitir denúncias faz acordo de R$ 2 mil



A vítima chegou a ser socorrida com vida e levada ao hospital local, mas não resistiu e morreu.





Após cometer o crime, o suspeito fugiu do local e, até o momento, não foi preso. O caso está sendo investigado pela Delegacia da Polícia Civil de Garanhuns.





Como não teve a identidade divulgada, a reportagem não conseguiu localizar a defesa do suspeito para pedir um posicionamento.