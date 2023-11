crédito: Jáder Rezende/CB/D.A.Press. Concurso Nacional Unificado: número de vagas sobe após adesão do Inep. Com a entrada do Inep, são 21 órgãos e entidades que participarão do novo modelo de concurso. Agora, serão ofertadas 6.640 vagas.

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), que organiza o Enem, informou que monitora a situação climática do país, inclusive os impactos causados pelas fortes chuvas em São Paulo.

O cronograma de aplicação segue o planejado, mas o órgão ressalta que existe a previsão de reaplicação para inscritos afetados por problema logísticos causados por desastres naturais.

As provas começam neste domingo (5/11) e seguem no próximo (12/11). Os portões dos locais de prova fecham às 13h, no horário de Brasília, e a prova começa às 13h30.

Tempestades registradas em São Paulo nesta sexta-feira (3/11) causaram seis mortes, segundo a Defesa Civil. Algumas regiões do estado completaram mais de 22 horas sem energia elétrica. A capital paulista e cidades do interior amanheceram com dezenas de árvores caídas nas ruas.

Segundo a Prefeitura de São Paulo, 84 escolas da capital que serão locais de prova do Enem foram afetadas pela chuva. A gestão afirmou que a Enel prometeu solucionar o problema de falta de energia de todas elas a tempo do exame.

A reaplicação do Enem em casos de impossibilidade de fazer a prova por conta de desastres naturais é prevista no edital do exame. Em praticamente todas as edições da prova há problemas desse tipo.

"As coordenações estaduais, municipais e de locais de prova contratadas pelo Cebraspe, instituição responsável pela aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio 2023, estão mobilizadas para tomar as providências necessárias a fim de garantir a aplicação neste domingo", diz nota do Inep, deste sábado (4).

O instituto, ligado ao MEC (Ministério da Educação), já havia divulgado que também acompanha a situação no estado do Paraná. Fortes chuvas também castigaram cidades do estado.

O Inep disponibilizará, entre os dias 13 e 17 de novembro, na Página do Participante, uma aba específica para que sejam submetidos pedidos de inscritos que não puderem fazer a prova por causa de entraves de logística relacionados a incidentes ambientes. Os pedidos serão analisados pelo governo.



"Vale lembrar que a metodologia utilizada no exame permite a comparabilidade das provas e a igualdade de condições entre os participantes", alerta o Inep.

A reaplicação ocorrerá nos dias 12 e 13 de dezembro. A mesma estratégia de reaplicação foi anunciada para candidatos alocados em locais a mais de 30 km por causa de um erro da organização.

A alta complexidade impede, segundo governo, o adiamento da prova. Neste ano, o exame será aplicado em 9.399 locais de prova, em 1.750 municípios do país.

São esperados 3,9 milhões de inscritos. O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior público.

Esta edição é a primeira organizada por este governo Lula (PT). O presidente publicou nas redes sociais um vídeo em que deseja sorte aos participantes e indica não esquecer documento oficial com foto e caneta tinta preta, com material transparente.

"Amanhã é um dia muito importante para a vida de vocês. Vocês precisam hoje se prepararem e não deixar que nada abale o sistema psicológico de vocês", diz o presidente, em vídeo gravado na área do Palácio do Alvorado, residência oficial da presidência. Lula dá o recado uma jaca na mão. "Depois do Enem, você vai perceber como sua vida vai começar a mudar."

O exame tem quatro provas objetivas --cada uma com 45 questões-- e uma redação.

No primeiro dia, serão aplicadas as provas de Linguagens (que inclui português ou espanhol de acordo com a inscrição do candidato), ciências humanas e a redação. A prova deste domingo vai até as 19h.

No próximo domingo é a vez das provas de ciências da natureza e matemática. O exame se encerra às 18h30 neste dia.