Física pode ser uma pedra no sapato de muita gente. Mas não do jovem Pedro Primak. O tiktoker soma 1,6 milhão de seguidores só na plataforma falando justamente sobre essa disciplina. O garoto de 19 anos cursa Física em uma universidade do Paraná e está no quarto período da graduação.

Mas seu interesse por física começou antes. Ele conta que foi no ensino médio que conheceu a matéria que, no começo, não lhe tinha despertado interesse. “Eu tinha o costume de ler durante a aula (péssimo costume, diga-se de passagem), ganhei um livro do Stephen Hawking e me apaixonei desde então, como ele escrevia e as coisas que ele falava me deixaram maravilhado em quanta coisa eu poderia aprender, decidi que cursaria física nessa mesma época também”, lembra.

A paixão é tanta que, quando perguntado sobre qual sua área de interesse na Física, ele titubeia. “É difícil dizer, gosto da física de partículas tanto quanto da Astronomia. Acaba sendo interessante estudar de tudo um pouco na graduação e pegar ‘trauma’ de todas”, brinca.



Pedro fez sua primeira publicação sobre o tema em janeiro de 2021 e, desde então, usa os vídeos para falar sobre ciência, de um jeito simples e divertido. “Eu comecei a fazer os vídeos na pandemia, vi que existia uma falta muito grande de produtores de conteúdo científico no TikTok. Meus amigos me incentivaram, e comecei a gravar desde então, geralmente respondendo dúvidas gerais e desmentindo alguns vídeos que viralizaram por lá”, aponta.

Grande parte dos vídeos de Pedro são rebatendo postagens de influenciadores que usam a plataforma para disseminar informações falsas, especialmente sobre a terra plana. Ele conta que seus seguidores enviam vídeos para que possam ser desmentidos. O influenciador também acompanha os assuntos em alta em busca de ideias para postagens. “Existe ciência em tudo e todo dia se descobre algo novo”, declara.

Desafios da plataforma

Com mais de 59 milhões de curtidas nos seus vídeos do TikTok, Primak já chegou a bater 3,1 milhões de visualizações em uma publicação. Mas não é sempre assim. Para ele, mais do que criar um conteúdo interessante, é preciso dominar a plataforma.



“O maior desafio talvez seja depender do algoritmo no fim das contas, fazer algo ficar interessante mesmo com poucos recursos e tornar chamativo sem mentir sobre o que está sendo falado no vídeo em si”, opina.

Além da física, ele pensa em fazer vídeos com temas que não são apenas científicos. “O público sempre recebeu bem os vídeos que eu gravava treinando na academia, por exemplo. Acaba sendo uma boa pra distrair”, pontua.