Segurança condominial avança com monitoramento inteligente

A evolução das dinâmicas urbanas e o aumento da complexidade operacional nos condomínios residenciais e corporativos vêm acelerando a adoção de soluções mais inteligentes na segurança patrimonial. Recursos como reconhecimento facial, controle de acesso digital e tecnologias de monitoramento em tempo real passaram a ocupar papel estratégico na rotina de síndicos, administradoras e empresas do setor.

O tema esteve entre os destaques da participação da White Segurança na Expo Síndico 2026, realizada em maio. Durante o evento, a empresa apresentou soluções voltadas à integração tecnológica na segurança condominial, incluindo torres de vigilância inteligentes, reconhecimento facial e leitura automática de placas, câmeras com inteligência artificial e sistemas de portaria virtual com supervisão humana.

Segundo Wesley Rosa, diretor geral da White Segurança, a segurança condominial passou por uma mudança importante nos últimos anos diante das novas dinâmicas urbanas. “O aumento da circulação de pessoas, do volume de entregas e da complexidade dos centros urbanos fez com que os condomínios precisassem adotar processos mais inteligentes e preventivos. Hoje, além da proteção patrimonial, existe uma preocupação maior com controle, rastreabilidade, agilidade e experiência dos moradores”, afirma.

A Associação Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança (ABESE) aponta que a portaria remota já está presente em mais de 14 mil condomínios brasileiros. Segundo a entidade, o avanço dessas soluções acompanha a busca por maior integração entre controle de acesso, monitoramento e gestão operacional.

A intensificação da circulação de visitantes, entregadores e prestadores de serviço nos condomínios também contribuiu para acelerar a modernização das operações de segurança. Com processos mais dinâmicos no dia a dia, síndicos e administradoras passaram a buscar soluções capazes de unir praticidade, rastreabilidade e controle operacional.

Entre as tecnologias que vêm ganhando espaço no setor estão os sistemas de reconhecimento facial, leitura automática de placas e modelos de portaria virtual e híbrida. Durante a Expo Síndico 2026, a White Segurança realizou demonstrações em tempo real dessas soluções, incluindo ferramentas capazes de identificar movimentações consideradas fora do padrão e gerar alertas preventivos.

O avanço da inteligência artificial e da análise de dados também aparece entre as principais tendências para os próximos anos. Em reportagem publicada pelo Estado de Minas sobre transformação digital na gestão condominial, especialistas apontam que o uso de inteligência artificial e análise integrada de informações tende a ampliar a capacidade de prevenção, monitoramento e tomada de decisão nas operações urbanas.

Para o diretor geral da White Segurança, a tendência é que a segurança condominial se torne cada vez mais conectada, automatizada e integrada a sistemas inteligentes. A combinação entre inteligência artificial, análise de dados e supervisão humana deve ganhar ainda mais força, permitindo operações mais eficientes e preventivas.

Entre os recursos apresentados pela White Segurança durante a Expo Síndico 2026 estiveram modelos de portaria virtual e híbrida voltados ao controle de acesso e à gestão preventiva de riscos. A empresa também levou uma torre de vigilância equipada com reconhecimento facial em tempo real, capaz de incluir rostos em blocklists e emitir alertas sonoros e luminosos em caso de anormalidades. Segundo a companhia, as soluções são integradas aos programas Smart Sampa e Muralha Paulista, ampliando a capacidade de monitoramento e resposta em ambientes residenciais e corporativos.

“Participar do Expo Síndico foi uma oportunidade estratégica para estarmos próximos dos síndicos, administradoras e profissionais que vivem os desafios da segurança condominial no dia a dia. Nosso objetivo foi apresentar soluções inovadoras, compartilhar conhecimento e reforçar como a tecnologia pode tornar os condomínios mais seguros, eficientes e preparados para o futuro”, comenta Wesley Rosa.

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