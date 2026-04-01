FTW aposta em alta dose de cafeína com Diabo Verde Inferno

Em um mercado cada vez mais orientado por performance e personalização, a FTW apresenta uma aposta direta: mais intensidade e concentração de ativos. É nesse contexto que a marca apresentou ao mercado o Diabo Verde Pre-Workout Inferno, nova versão do pré-treino da marca, desenvolvida, segundo a FTW, para consumidores que já têm experiência com suplementação e buscam elevar o nível dos treinos.

Disponível no sabor Tangerina Fire, o lançamento conta como principal mudança sua alta dosagem de cafeína: são 400 mg por porção, um volume acima da média da categoria, explica Daniel Mencacci, CEO e fundador da FTW. Segundo o empresário, a formulação foi pensada para que atletas potencializem o estado de alerta, a concentração e a resistência ao longo dos treinos mais intensos.

Além da cafeína, o produto reúne beta-alanina, associada à redução da fadiga muscular, taurina, que contribui para a saúde do músculo, e tirosina, ligada ao foco cognitivo. A combinação, de acordo com a FTW, busca entregar uma ativação completa, atuando tanto no físico quanto no mental.

“O Inferno nasce para atender um público que já entende o papel do pré-treino dentro da rotina e quer avançar em intensidade. É uma evolução natural da linha, com foco em performance máxima”, afirma Daniel Mencacci, CEO e fundador da FTW.

Com embalagem de 300 gramas e rendimento aproximado de 60 porções, o produto tem recomendação de consumo de 5 g diluídos em 200 ml de água, entre 15 e 30 minutos antes do treino. A marca informa que os efeitos tendem a iniciar rapidamente, com pico entre 30 e 60 minutos após a ingestão.

Para Alison Alves, co-CEO da FTW, o lançamento acompanha uma transformação mais ampla no setor. “O consumidor está mais informado e busca soluções específicas para diferentes momentos e objetivos. O Diabo Verde Inferno atende a uma demanda clara por produtos mais potentes e direcionados”, explica.

Estratégia da FTW foca em alta performance e segmentação

O lançamento do Diabo Verde Inferno integra o movimento de expansão da FTW, que vem investindo na diversificação do portfólio e na criação de produtos voltados a diferentes perfis de consumo. Nos últimos anos, a empresa apostou em iniciativas como colaborações com marcas de outros segmentos, como o lançamento do pré-treino em parceria com a Dip Lolo, e produtos direcionados a nichos específicos, como o Whey Nerd, lançado em parceria com o influenciador digital Peter Jordan.

Segundo a companhia, a estratégia é construir um ecossistema que combine inovação, experiência e segmentação, acompanhando a evolução do mercado de suplementação no Brasil.

“Estamos olhando para um consumidor mais exigente, que busca não apenas resultado, mas também identificação com a proposta do produto. O Inferno reforça esse posicionamento ao entregar intensidade com propósito”, conclui Mencacci.

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O Diabo Verde Pre-Workout Inferno já está disponível no e-commerce da FTW e em lojas especializadas em suplementos em todo o país.