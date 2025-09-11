FTW lança Whey Nerd com Peter Jordan e mira público geek

A FTW, uma das maiores marcas nacionais no segmento de suplementos alimentares, anunciou o lançamento do Whey Nerd, linha de produtos desenvolvida em parceria com o influenciador digital Peter Jordan, um dos maiores nomes da cultura nerd no Brasil, com mais de 3 milhões de seguidores no Instagram e 14 milhões no YouTube, no canal Ei Nerd.

A novidade integra uma linha que reúne Whey Protein, nos sabores chocolate, açaí e baunilha; Creatina Monohidratada com vitaminas D e K2, formulada para melhorar força e saúde; o Pré-Workout, pré-treino com 200mg de cafeína nos sabores maçã verde e frutas vermelhas; e um café proteico.

Alison Alves, Co-CEO da FTW, destaca que o lançamento vem ao encontro da demanda crescente por suplementos fora da “bolha” tradicional de atletas e praticantes de musculação. “Mais do que um produto, entregamos uma mensagem que conversa diretamente com as necessidades dos ‘nerds’ que querem cuidar da saúde e do corpo sem abrir mão da paixão pelo universo geek”, explica.

Com 24 gramas de proteína por dose, o Whey Nerd é apresentado pelo site da nova linha de produtos como uma opção prática para complementar a proteína no dia a dia, com o equivalente a 100 gramas de frango ou 9 claras de ovo em uma dose. “Pensamos no Whey Nerd para pessoas que, como eu, se identificam com o universo nerd, mas que também buscam melhorar a saúde, ganhar energia e disposição para a rotina diária”, comenta Peter Jordan, idealizador da linha.

Nerd Coffee une cafeína e Whey Protein e pode melhorar o desempenho de gamers

Uma aposta da marca é o Nerd Coffee, café solúvel com Whey Protein e sabor doce de leite argentino. Segundo Daniel Mencacci, CEO e fundador da FTW, a bebida combina energia e foco para o dia a dia e foi pensada especialmente para o público gamer, conhecido pelo alto consumo de cafeína e, em certos casos, por notar melhora no desempenho após tomar café, segundo estudo publicado na Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos.

“A parceria com Peter Jordan representa também uma nova frente de atuação para a marca, seguindo seu movimento natural de diversificação de mercados”, explica Mencacci. O executivo lembra que a FTW tem se diversificado em diversos movimentos recentes, como a entrada no canal farma, com a estreia no Abrafarma, e com o fortalecimento de sua posição no Mercado Livre, onde alcançou o top 5 em vendas de suplementos.

“Dessa vez, a diversificação vem com o Whey Nerd, que se comunica com um público que valoriza produtos alinhados ao seu estilo de vida. Essa sinergia fortalece nossa estratégia de diversificação e posicionamento no mercado de suplementos”, encerra Mencacci.

O Whey Nerd e seus complementos estão disponíveis em combos com ou sem o Nerd Coffee, nos tamanhos de 1 kg para o Whey e 300 g para creatina, pré-treino e Nerd Coffee. Também podem ser adquiridos individualmente ou no modelo de assinatura mensal.