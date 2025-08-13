FTW entra no top 5 do Mercado Livre e expande presença B2C

A FTW, uma das principais marcas brasileiras de suplementos alimentares, anunciou um marco relevante em sua estratégia de expansão no canal B2C via marketplaces, iniciada no começo de 2025. Em apenas sete meses de operação no digital, o B2C já se tornou o principal canal de faturamento da empresa, que vê os resultados do investimento refletirem no Mercado Livre, onde o Whey Protein 100% Concentrado pote 900g sabor doce de leite figura entre os cinco produtos mais vendidos da categoria Suplementos e Shakers.

A entrada nos marketplaces, que também inclui presença nas principais plataformas, como Amazon, Magalu e Shopee, faz parte de um movimento mais amplo para diversificar canais, ampliar capilaridade e reforçar a proximidade da marca com o consumidor de suplementos alimentares no Brasil. Além do avanço no e-commerce próprio, a empresa também investe em diferentes frentes B2B, incluindo o canal farma, com estreia na Abrafarma em agosto de 2025.

“O digital se tornou uma prioridade estratégica. Em poucos meses, conseguimos posicionar nossos produtos entre os mais vendidos do Brasil e acelerar a presença da marca junto ao consumidor final. Essa penetração reforça nosso modelo DTC, que conecta a fábrica diretamente ao cliente”, afirma Daniel Mencacci, CEO e fundador da FTW.

Marketplace como pilar estratégico

Segundo a FTW, a presença em marketplaces vai além da venda, atuando também na construção de relacionamento com o cliente e no fortalecimento da marca em um cenário de alta concorrência. A empresa afirma que essa frente complementa o crescimento de seu e-commerce próprio e a diversificação de canais B2B.

“A penetração nos marketplaces faz parte de um plano mais amplo de consolidação no digital e aproximação com o consumidor final. Queremos usar a força da nossa fábrica e a sua estrutura logística como alavancas para oferecer uma experiência de compra competitiva”, complementa Renato Alves, CRO da FTW.

Segundo o executivo, o objetivo é garantir que o consumidor encontre a marca nos canais mais relevantes para seu perfil e momento de compra.

“A estratégia passa por ampliar a disponibilidade do portfólio em diferentes pontos de contato e assegurar que a experiência de compra seja consistente, independentemente do canal. Isso exige investimento constante em logística, atendimento e tecnologia”, afirma Renato.

Com uma fábrica de 12 mil metros quadrados e certificação ISO 9001, a FTW aposta na combinação entre produção em larga escala, controle de qualidade e logística para crescer no mercado. A meta, explica o CRO da FTW, é seguir ampliando o mix de produtos disponíveis nos marketplaces e fortalecer a presença nos canais estratégicos, consolidando o digital como um dos principais vetores de crescimento da marca nos próximos anos.

Canal farma e estreia na Abrafarma

Além da presença digital, a FTW aposta na entrada no canal farma como forma de expandir capilaridade e atingir novos públicos. Em agosto, a FTW estreou na Abrafarma, evento que reúne os principais players de farmácias do país, com a proposta de apresentar seu portfólio e estabelecer parcerias estratégicas no canal farma.

Segundo Alison Alves, Co-CEO da FTW, o movimento busca diversificar a presença da marca para além dos canais tradicionais de suplementos.

“O canal farma é um ponto de contato importante para consumidores que valorizam conveniência e credibilidade. Nossa presença na Abrafarma marca um passo importante para gerar novas oportunidades e estreitar laços com grandes redes”, explica o executivo.

Integração entre canais expande capilaridade

A empresa afirma que seu modelo de operação, que conecta uma das maiores fábricas de suplementos do país, com 12 mil metros quadrados e certificação ISO 9001, a diferentes canais de venda, é um dos fatores que possibilitam seu crescimento no B2C.

Para Alison, a integração entre marketplaces, e-commerce próprio e canais B2B fortalece a competitividade da FTW.

“O consumidor busca conveniência, mas também quer transparência, rastreabilidade e qualidade. Nosso objetivo é entregar isso de forma consistente, seja no on-line, seja no ponto de venda físico”, conclui o Co-CEO.