FTW lança creatina com tecnologia focada na dissolução

A FTW anunciou ao mercado o lançamento da Creatina Monohidratada Ultramesh, novo suplemento em pó que, de acordo com a companhia, utiliza tecnologia de micronização Ultramesh para uma dissolução mais eficiente. Trata-se de creatina monohidratada ultrafina 100% pura, desenvolvida para ser segura e eficaz no apoio ao desempenho físico.

Recomendada para atletas, pessoas ativas e mesmo para quem busca manter a saúde muscular na maturidade, a novidade acompanha o crescimento do interesse por creatina no Brasil, categoria que registrou aumento de 67,7% em unidades vendidas nos últimos cinco anos, com mais de 92% de incremento em faturamento no período, despontando como um mercado promissor em 2025.

Mais do que um produto voltado a esportistas, a creatina vem ganhando popularidade entre consumidores que buscam bem-estar e longevidade. Pesquisas sugerem que a suplementação de creatina ajuda no crescimento de massa, força e funcionalidade muscular, especialmente quando aliada à prática de exercícios. Profissionais de saúde destacam ainda que a creatina monohidratada é a forma mais estudada e indicada do nutriente, devendo o consumidor optar por marcas consolidadas e de confiança para garantir qualidade e resultados seguros.

Lançamento da Creatina Ultramesh foca na pureza e experiência do consumidor, diz CEO

Pensando nessas tendências, a FTW desenvolveu com exclusividade no Brasil a creatina Ultramesh, com foco na pureza e na experiência do usuário, empregando um processo de peneiração ultrafina, que torna o pó significativamente mais fino. “Na prática, essa granulometria permite que o suplemento se dissolva instantaneamente quase completamente em água ou outras bebidas, evitando resíduos no fundo do copo e potencializando a absorção pelo organismo", explica o CEO e fundador da FTW, Daniel Mencacci.

"A ideia por trás da Ultramesh foi elevar o padrão da creatina no mercado nacional. Com a tecnologia de micronização ultrafina, conseguimos uma creatina monohidratada que se dissolve com muito mais facilidade e sem aquele resíduo arenoso típico e eliminação de qualquer gosto residual, o que oferece toda a efetividade já conhecida desse suplemento em termos de ganho de força e explosão muscular, aliada a uma melhor experiência de consumo", afirma.

Alison Alves, co-CEO da FTW, ressalta que o produto foi pensado para um público amplo e diversificado. "A Ultramesh atende desde o atleta de alta performance até a pessoa que busca manter a saúde muscular ao longo da vida. É uma creatina versátil, que agrega valor tanto no desempenho esportivo quanto na qualidade de vida de quem envelhece de forma ativa", comenta o executivo.

Diversificação de públicos e produtos: a estratégia da FTW em 2026

O lançamento da Creatina Ultramesh integra o movimento de expansão e diversificação do portfólio da FTW, que se iniciou em 2025 e deve continuar ao longo de 2026. Nos últimos meses, a companhia vem apresentando produtos voltados a diferentes perfis de consumo e ocasiões de uso, de suplementos focados em experiência de sabor, como o Whey Delicious (reformulado neste ano com variedade de sabores), a parcerias com personalidades, como o lançamento do Whey Nerd (desenvolvido em colaboração com o influenciador digital Peter Jordan), além de collabs com outras marcas, como o pré-treino Diabo Verde pré-workout DipLoko, resultado de uma collab com a marca Dip Loko, da Danilla Foods.

Segundo Daniel Mencacci, essas iniciativas fazem parte de uma visão estratégica maior de crescimento. "Estamos construindo um ecossistema completo, que integra produção, inovação, distribuição e relacionamento direto com os diferentes perfis de clientes que consomem suplementos. A Creatina Ultramesh faz parte dessa nova fase da FTW, em que buscamos atender às demandas de um consumidor cada vez mais informado e exigente, elevando os padrões de qualidade, desempenho e conveniência nos suplementos", conclui o CEO.

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Disponível em embalagem de 300 g (rendimento aproximado de 60 porções), a Creatina Monohidratada Ultramesh é isenta de carboidratos e segue as diretrizes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para suplementos alimentares. A porção recomendada é de 5 g (uma medida dosadora) diluída em 200 ml de água ou bebida de preferência, para consumo uma vez ao dia ou conforme orientação profissional. Indicado para adultos a partir de 19 anos, o produto já está à venda no e-commerce da FTW e em lojistas parceiros, ampliando a disponibilidade da creatina ultrafina para os consumidores brasileiros interessados em performance e saúde.