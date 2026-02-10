Assine
Mundo Corporativo

Interfit aposta no interior do Pará com academias premium

Expansão no Norte do país reforça estratégia da Interfit de crescer fora das capitais, priorizando operação padronizada, experiência consistente e alto desempenho operacional

DINO
DINO
Repórter
10/02/2026 13:50

Interfit aposta no interior do Pará com academias premium

A Interfit, franqueadora de academias premium, anunciou a inauguração de duas novas unidades no primeiro trimestre de 2026, nas cidades de Rurópolis e Santarém, no Pará. A expansão foi definida de forma estratégica para atender à crescente demanda por musculação na região, buscando aliar estrutura moderna, atendimento qualificado e uma experiência compatível com o padrão da marca.

Estevam Neto, fundador da Interfit, destaca que as cidades funcionam como polos regionais, atraindo público de bairros e municípios vizinhos, o que favorece a escala e a recorrência dos alunos. Segundo ele, a expansão nesse corredor também otimiza a operação, ao simplificar a logística, a gestão das unidades, a contratação de equipes e a manutenção do padrão de qualidade da marca.

“A marca já atua na região, com tração e prova social. Além disso, o timing é perfeito, pois abrir no início do ano significa capturar a maior janela de intenção do público, metas novas, retomada de rotina e foco total em saúde, o que acelera a curva de matrículas desde o primeiro mês”, analisa. 

Crescimento do fitness e mudança no perfil do público

Em 2023, de acordo com levantamento do Serviço Social da Indústria (Sesi), 22% da população brasileira fazia exercícios diariamente e 21% frequentavam estabelecimentos de atividade física. 

Já em 2025, pesquisa do Datafolha apontou que metade dos brasileiros passou a praticar atividades físicas com regularidade, dado reforçado por informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que indicaram o sedentarismo em menos da metade da população (47%) em 2024, segundo compilação da FecomercioSP.

Quando o assunto é academia, o Brasil ocupa a segunda posição no ranking mundial de frequência, com mais de 21% da população matriculada, atrás apenas da Índia, que registra 24%. Os dados foram reunidos a partir de levantamentos da Numbeo, IBGE e Statista sobre o mercado fitness no país, divulgados pelo Estado de Minas.

Para o fundador da Interfit, a alta dos números atesta o aumento do nível de exigência do público fitness. Segundo ele, a procura não se restringe mais a equipamentos e mensalidades acessíveis, mas envolve resultados, experiência, ambiente e atendimento. “Isso reforça a decisão da Interfit de expandir apenas onde conseguimos sustentar o posicionamento premium, sem diluir a marca”, acrescenta.

O empresário também explica que as grandes capitais apresentam saturação e forte disputa por preço, enquanto cidades polo do interior atravessam um momento de amadurecimento. 

“Além disso, o fitness deixou de ser algo sazonal e passou a ser prioridade de vida. Saúde, estética e performance entraram no orçamento fixo da população. Isso aumenta a previsibilidade de receita e justifica investimentos maiores em estrutura, equipe e experiência”, analisa.

Segundo Estevam, o cenário atual favorece marcas bem posicionadas, com método definido, padronização e cultura organizacional clara, capazes de crescer de forma mais estruturada do que operações baseadas em improviso. 

Nesse contexto de mercado aquecido, a Interfit adota uma postura mais criteriosa na expansão, priorizando cidades estratégicas, operação consolidada e a manutenção de uma experiência consistente ao aluno.

Modelo operacional da Interfit

Na prática, o modelo de alta capacidade operacional da Interfit tem como objetivo se traduzir em uma rotina organizada, previsível e eficiente dentro das unidades. A base está na padronização de processos, que orienta desde a recepção até o atendimento no salão, buscando garantir que a equipe saiba como conduzir o aluno, oferecer suporte e manter o padrão de qualidade, independentemente da presença do gestor.

“A gestão é orientada por indicadores como frequência, churn, conversão, NPS, engajamento e desempenho da equipe, monitorados de forma contínua. Esse acompanhamento pode ajudar nas decisões rápidas e assertivas, antes que eventuais falhas se tornem problemas maiores”, afirma. 

Outra característica da rede está no preparo do time para o atendimento ao aluno. A proposta é oferecer acompanhamento próximo e cuidado diário, o que pode ajudar a fortalecer o vínculo com o público e contribuir para a retenção e a fidelização.

“A estrutura das academias também é planejada para suportar alto fluxo sem comprometer a experiência. Layout, escolha de equipamentos, organização de horários e controle de picos buscam garantir conforto, mesmo em momentos de maior movimento”, detalha Neto. 

Planos de expansão no Brasil e no exterior

Após as inaugurações previstas para o primeiro trimestre de 2026, a Interfit já projeta novos movimentos de expansão em outras regiões do país. A estratégia é baseada em crescimento controlado: primeiro, consolida as novas unidades, valida a operação, acompanha indicadores e fortalece a cultura interna, para só então avançar para novas praças.

“No Brasil, o foco permanece em cidades polo fora dos grandes centros, especialmente nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Paralelamente, estamos desenvolvendo um plano de expansão internacional, com a proposta de levar o modelo de musculação premium e alta capacidade operacional a mercados em que esse tipo de experiência ainda é limitado”, finaliza Estevam Neto. 

Para mais informações sobre Interfit, basta acessar: https://www.interfitacademias.com.br/ 

Website: https://www.interfitacademias.com.br/

