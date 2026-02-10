Interfit aposta no interior do Pará com academias premium

A Interfit, franqueadora de academias premium, anunciou a inauguração de duas novas unidades no primeiro trimestre de 2026, nas cidades de Rurópolis e Santarém, no Pará. A expansão foi definida de forma estratégica para atender à crescente demanda por musculação na região, buscando aliar estrutura moderna, atendimento qualificado e uma experiência compatível com o padrão da marca.



Estevam Neto, fundador da Interfit, destaca que as cidades funcionam como polos regionais, atraindo público de bairros e municípios vizinhos, o que favorece a escala e a recorrência dos alunos. Segundo ele, a expansão nesse corredor também otimiza a operação, ao simplificar a logística, a gestão das unidades, a contratação de equipes e a manutenção do padrão de qualidade da marca.



“A marca já atua na região, com tração e prova social. Além disso, o timing é perfeito, pois abrir no início do ano significa capturar a maior janela de intenção do público, metas novas, retomada de rotina e foco total em saúde, o que acelera a curva de matrículas desde o primeiro mês”, analisa.

Crescimento do fitness e mudança no perfil do público

Em 2023, de acordo com levantamento do Serviço Social da Indústria (Sesi), 22% da população brasileira fazia exercícios diariamente e 21% frequentavam estabelecimentos de atividade física.

Já em 2025, pesquisa do Datafolha apontou que metade dos brasileiros passou a praticar atividades físicas com regularidade, dado reforçado por informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que indicaram o sedentarismo em menos da metade da população (47%) em 2024, segundo compilação da FecomercioSP.

Quando o assunto é academia, o Brasil ocupa a segunda posição no ranking mundial de frequência, com mais de 21% da população matriculada, atrás apenas da Índia, que registra 24%. Os dados foram reunidos a partir de levantamentos da Numbeo, IBGE e Statista sobre o mercado fitness no país, divulgados pelo Estado de Minas.

Para o fundador da Interfit, a alta dos números atesta o aumento do nível de exigência do público fitness. Segundo ele, a procura não se restringe mais a equipamentos e mensalidades acessíveis, mas envolve resultados, experiência, ambiente e atendimento. “Isso reforça a decisão da Interfit de expandir apenas onde conseguimos sustentar o posicionamento premium, sem diluir a marca”, acrescenta.

O empresário também explica que as grandes capitais apresentam saturação e forte disputa por preço, enquanto cidades polo do interior atravessam um momento de amadurecimento.

“Além disso, o fitness deixou de ser algo sazonal e passou a ser prioridade de vida. Saúde, estética e performance entraram no orçamento fixo da população. Isso aumenta a previsibilidade de receita e justifica investimentos maiores em estrutura, equipe e experiência”, analisa.

Segundo Estevam, o cenário atual favorece marcas bem posicionadas, com método definido, padronização e cultura organizacional clara, capazes de crescer de forma mais estruturada do que operações baseadas em improviso.

Nesse contexto de mercado aquecido, a Interfit adota uma postura mais criteriosa na expansão, priorizando cidades estratégicas, operação consolidada e a manutenção de uma experiência consistente ao aluno.

Modelo operacional da Interfit

Na prática, o modelo de alta capacidade operacional da Interfit tem como objetivo se traduzir em uma rotina organizada, previsível e eficiente dentro das unidades. A base está na padronização de processos, que orienta desde a recepção até o atendimento no salão, buscando garantir que a equipe saiba como conduzir o aluno, oferecer suporte e manter o padrão de qualidade, independentemente da presença do gestor.

“A gestão é orientada por indicadores como frequência, churn, conversão, NPS, engajamento e desempenho da equipe, monitorados de forma contínua. Esse acompanhamento pode ajudar nas decisões rápidas e assertivas, antes que eventuais falhas se tornem problemas maiores”, afirma.

Outra característica da rede está no preparo do time para o atendimento ao aluno. A proposta é oferecer acompanhamento próximo e cuidado diário, o que pode ajudar a fortalecer o vínculo com o público e contribuir para a retenção e a fidelização.

“A estrutura das academias também é planejada para suportar alto fluxo sem comprometer a experiência. Layout, escolha de equipamentos, organização de horários e controle de picos buscam garantir conforto, mesmo em momentos de maior movimento”, detalha Neto.

Planos de expansão no Brasil e no exterior

Após as inaugurações previstas para o primeiro trimestre de 2026, a Interfit já projeta novos movimentos de expansão em outras regiões do país. A estratégia é baseada em crescimento controlado: primeiro, consolida as novas unidades, valida a operação, acompanha indicadores e fortalece a cultura interna, para só então avançar para novas praças.

“No Brasil, o foco permanece em cidades polo fora dos grandes centros, especialmente nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Paralelamente, estamos desenvolvendo um plano de expansão internacional, com a proposta de levar o modelo de musculação premium e alta capacidade operacional a mercados em que esse tipo de experiência ainda é limitado”, finaliza Estevam Neto.

Para mais informações sobre Interfit, basta acessar: https://www.interfitacademias.com.br/

