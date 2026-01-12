Creatina com sabor: lançamento da FTW foca na experiência

Praticidade, consistência e experiência no consumo. Em linha com a estratégia de transformar a suplementação em uma experiência mais saborosa para o consumidor, a FTW anunciou o lançamento da Delicious Creatina, novo suplemento alimentar em pó da companhia. Desenvolvida à base de creatina monohidratada, a novidade chega ao mercado em sabores como frutas vermelhas, limão fresh e uva, propondo uma alternativa prática e saborizada para a rotina de consumo.

Segundo Daniel Mencacci, CEO e fundador da FTW, a proposta do produto dialoga com um consumidor que enxerga a suplementação não apenas como uma necessidade, mas como algo que pode ser prazeroso e uma boa experiência no dia a dia.

“A creatina é um suplemento amplamente presente na rotina de quem pratica atividade física, e não tem mais por que não existir uma versão saborosa do suplemento, tornando seu consumo mais agradável no dia a dia”, explica.

Experiência e palatabilidade ganham espaço na suplementação

O lançamento acompanha uma tendência observada no mercado de suplementos: a busca por formatos que facilitem a adesão ao consumo contínuo, como experiências mais saborosas para o consumidor. “Hoje, o consumidor valoriza produtos que se encaixem melhor na rotina em praticidade, mas também em sabor. A linha Delicious nasce justamente dessa leitura de comportamento”, afirma Mencacci.

Para Alison Alves, co-CEO da FTW, o produto reforça o posicionamento da marca de aproximar a suplementação de diferentes momentos do cotidiano. “A Delicious Creatina amplia o diálogo da FTW com um público que não busca apenas performance, mas também conveniência e experiência. É um suplemento pensado para facilitar a constância de uso, sem perder o foco em formulações alinhadas às normas do setor”, destaca.

Expansão e diversificação seguem como pilares da FTW

O lançamento da Delicious Creatina faz parte do movimento de expansão e diversificação do portfólio da FTW que aconteceu ao longo de 2025, que inclui produtos voltados a diferentes perfis de consumo e ocasiões de uso. Além do Whey Delicious, da mesma linha da nova creatina, a FTW lançou nos últimos meses o Whey Nerd, em parceria com o influenciador Peter Jordan, e colaborações estratégicas que ampliam a presença da marca no mercado, como o pré-treino lançado em collab com o Dip Loko.

“Estamos desenvolvendo um ecossistema que une inovação, portfólio diversificado e proximidade com o consumidor. Produtos como a linha Delicious refletem essa nova fase da FTW, mais conectada a comportamento, rotina e experiência”, conclui Daniel Mencacci.

Com pote de 500g, porção diária recomendada de 5,5g e formulação isenta de carboidratos, a Delicious Creatina segue as diretrizes da Anvisa para suplementos alimentares e é indicada para adultos a partir de 19 anos. O produto já está disponível no site da FTW e em lojas especializadas.