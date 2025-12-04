FTW relança Whey Delicious com lema “sobremesa sem culpa"

A FTW anunciou ao mercado o relançamento do Whey Delicious, novo suplemento proteico da marca que, segundo a empresa, chega com fórmula e sabores novos, assim como uma nova proposta: aproximar a rotina de consumo de uma experiência sensorial inspirada nas sobremesas. Desenvolvido com 70% de proteína concentrada e isolada do soro do leite, a novidade acompanha um crescimento do mercado global de suplementos proteicos, cujo valor deve passar de US$ 30,1 bilhões em 2025 para US$ 54,1 bilhões até 2032.

O produto aposta em “textura cremosa e sabores marcantes, combinando desempenho nutricional com prazer no consumo”, explica Daniel Mencacci, CEO e fundador da FTW. Segundo o executivo, o Whey Delicious foi pensado para integrar a rotina alimentar de quem busca complementar o aporte diário de proteínas sem abrir mão de uma experiência saborosa, oferecendo uma ampla gama de sabores: Doce de Leite Argentino, Baunilha Ice Cream, Chocolate Negro, Chocolate Supreme, Cookies ’N Cream, Leite Original, Morango Milk Shake e Pistache Cream.

A marca afirma que o relançamento reflete como o mercado de suplementos, e em especial de whey protein, está se transformando. A FTW aponta que o lançamento acompanha uma tendência crescente global, com consumidores que buscam saúde, mas valorizam cada vez mais a experiência.

Para Mencacci, o relançamento representa a evolução do portfólio da companhia dentro de um novo olhar sobre consumo. “O Whey Delicious traduz o que vemos hoje no mercado: o consumidor quer resultado, mas também quer prazer, experiência e identificação com a marca. Transformar o whey em uma ‘sobremesa funcional’ é uma forma de ampliar o público da suplementação”, afirma.

Já Alison Alves, co-CEO da FTW, destaca que o produto reforça a aproximação da marca com o universo lifestyle. “O Delicious nasce para dialogar com um público que vai além da academia. É sobre trazer a suplementação para momentos de prazer no dia a dia, sem perder o foco em qualidade nutricional e inovação”, explica.

Com pote de 900g e rendimento médio de 30 porções, o Whey Delicious é isento de glúten e segue as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para suplementos alimentares. O produto já está disponível no e-commerce da FTW e em canais como drogarias e lojas especializadas.

Expansão e reposicionamento marcam a estratégia da FTW em 2025

O relançamento do Whey Delicious integra o movimento de expansão, diversificação de portfólio e fortalecimento de marca da FTW em 2025. Nos últimos meses, a companhia ampliou sua atuação com produtos voltados a diferentes perfis de público, como o Whey Nerd, em parceria com o influenciador Peter Jordan, e a collab com a Dip Loko, que rendeu o lançamento do Diabo Verde Pré-Workout Dip Loko.

Entre os investimentos mais relevantes do ano está a aquisição da Paduashop, e-commerce brasileiro especializado em suplementos, com R$ 150 milhões em vendas em 2024. “A integração fortaleceu a frente digital da FTW e consolidou nosso modelo direto ao consumidor (DTC), conectando uma das maiores fábricas do país a uma das operações online mais estruturadas do setor”, destaca Alison.

Segundo Daniel Mencacci, a incorporação da Paduashop representa um passo decisivo na consolidação de um ecossistema completo. “Estamos construindo uma operação que integra produção, inovação, distribuição e relacionamento com o consumidor final. O Delicious faz parte dessa nova fase, mais conectada com comportamento, lifestyle e experiência”, afirma.

“A ampliação do portfólio com produtos como o Whey Delicious, o Whey Nerd e novas colaborações estratégicas fortalece nossa presença tanto no ambiente digital quanto no varejo físico, alcançando públicos distintos e ampliando a base de consumidores da FTW”, finaliza Alison.