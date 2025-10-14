FTW renova certificação ISO 9001 e atinge nota máxima
Renovar o reconhecimento internacional integra o plano de crescimento da companhia, que inclui aquisição da Paduashop, entrada no canal farma e novas parcerias estratégicas
A FTW, uma das principais fabricantes brasileiras de suplementos alimentares, conquistou novamente a certificação ISO 9001, desta vez com nota máxima (cinco estrelas). A auditoria foi conduzida por uma certificadora internacional da ISO e acompanhada por três auditores do Inmetro, que supervisionam o processo de avaliação.
“A certificação é parte fundamental da nossa estratégia de crescimento. Ela garante que a qualidade dos nossos processos esteja no mesmo nível das principais indústrias internacionais e sustenta o avanço da FTW em novos canais e mercados”, afirma Daniel Mencacci, CEO e fundador da FTW.
Esta é a quarta auditoria consecutiva pela qual a empresa passa com sucesso. O processo segue o ciclo completo da ISO 9001, composto por uma certificação inicial e duas renovações anuais. Em 2024, a FTW passou pela etapa de certificação, e em 2025 realizou uma auditoria de renovação, que mantém o selo ativo e comprova a manutenção dos padrões de qualidade exigidos pela norma.
“O sistema da ISO funciona em ciclos de três anos. Nós já concluímos o primeiro ciclo e agora seguimos com as manutenções anuais, sempre com foco em aperfeiçoar processos e garantir rastreabilidade em toda a operação”, explica Renato Alves, CRO da FTW.
O resultado soma-se a outras realizações da FTW do ano: a aquisição da Paduashop, o fortalecimento no canal farma com participação na Abrafarma e o lançamento de produtos e parcerias estratégicas, como o Nerd Whey, desenvolvido em colaboração com o influenciador Peter Jordan (Ei Nerd).
Por que a certificação ISO 9001 é importante
A ISO 9001 é uma norma internacional que estabelece critérios para a implementação de sistemas de gestão da qualidade em empresas de diversos setores. Criada pela International Organization for Standardization (ISO), a norma define procedimentos e controles que permitem padronizar processos internos, garantindo rastreabilidade e consistência na produção.
A certificação funciona como um reconhecimento de que a companhia segue protocolos validados globalmente, o que facilita a integração com parceiros comerciais e o atendimento a requisitos regulatórios. Além de padronizar a operação, a norma incentiva a melhoria contínua e a revisão constante de processos, aspectos considerados estratégicos em setores com alto nível de concorrência.
Integração entre setor de qualidade e estratégia comercial
Para Alison Alves, Co-CEO da FTW, a certificação ISO 9001 e os lançamentos recentes se conectam para sustentar o crescimento da companhia.
“Estamos em um momento de expansão em múltiplas frentes. A integração entre produção certificada, logística e diversificação de canais nos permite acelerar a entrada em novos mercados e desenvolver parcerias estratégicas”, afirma Alison.
Com a certificação, a FTW sinaliza que pretende seguir ampliando o mix de produtos, aumentar a capilaridade nos marketplaces e e-commerce próprio, consolidar a presença nos principais canais de venda e distribuição B2B e avançar no canal farma.
“A padronização de processos é essencial para garantir que os diferentes canais recebam o mesmo nível de controle, rastreabilidade e eficiência operacional”, explica Renato Alves, CRO da FTW. “Nosso objetivo é ampliar o portfólio disponível nos principais pontos de contato e manter consistência na experiência de compra”.
Website: https://www.ftw.com.br/