Esri coopera com Microsoft para oferecer a usuários do ArcGIS novos aperfeiçoamentos de IA

A Esri, líder mundial em tecnologia de sistemas de informações geográficas (GIS), está integrando o Microsoft Azure OpenAI Service ao ArcGIS. Esta poderosa cooperação proporciona aos usuários novos assistentes de IA para simplificar o trabalho com dados geoespaciais, mapas e análises. Além disto, a interação em linguagem natural da IA irá permitir que os usuários entendam problemas espaciais complexos com rapidez.

Ao automatizar análises espaciais, o GIS aprimorado por IA permite que organizações de todos os portes explorem todo o seu potencial. Esta democratização do GIS pode ajudar todos, desde urbanistas e formuladores de políticas até empresas, grupos de pesquisa e cidadãos, a tomar melhores decisões e mais rápidas. A integração do Azure OpenAI no Foundry Models tem por base uma colaboração de longa data entre a Esri e a Microsoft na área de IA. Esta cooperação mais recente complementa a moderna IA geoespacial da Esri.

A nova integração irá aprimorar a solução de problemas e a produtividade aos usuários de várias formas, incluindo:

Emprego ativo da GeoAI para otimizar a solução de problemas com melhor análise de dados, detecção de padrões e rastreamento de mudanças. Organizações de inteligência podem automatizar a análise de eventos; organizações agrícolas e florestais podem detectar espécies invasoras; o setor de petróleo e gás pode monitorar ativos; agências de segurança pública podem usar análise preditiva para resposta a emergências e trânsito; e seguradoras podem usar dados para agilizar processos de sinistros e recuperação.

"Nossa cooperação com a Microsoft e a integração do Microsoft Azure OpenAI no Foundry Models com o ArcGIS é uma transformação revolucionária para a tecnologia geoespacial", disse Jay Theodore, Diretor de Tecnologia da Esri para IA e Tecnologias Empresariais. "Ao democratizar a compreensão geoespacial, estamos removendo barreiras e capacitando os usuários a liberar todo o potencial da inteligência de localização. Esta cooperação representa um marco importante em nossa jornada para tornar a análise espacial mais acessível e impactante a organizações de todos os portes."

Ao enfatizar a importância da cooperação com a Esri, Jason Graefe, Vice-Presidente Sênior da Equipe de ISVs e Nativos Digitais Mundiais na Microsoft, disse: "Não se trata apenas de integração tecnológica, mas também de estabelecer um novo padrão de inovação na área geoespacial. Esta cooperação visa capacitar pessoas e organizações em todo o mundo, ao combinar a liderança da Esri em tecnologia geoespacial com a experiência da Microsoft em nuvem e IA."

Como uma plataforma geoespacial empresarial completa, o ArcGIS está construído sobre uma estrutura tecnológica avançada de IA. Sendo um dos pilares desta plataforma, o GeoAI aprimora a capacidade das organizações de analisar e interpretar dados espaciais. Junto com assistentes de IA integrados da Esri, criados para melhorar a experiência, a eficiência e a produtividade do usuário, o ArcGIS aperfeiçoa a tomada de decisões, aumenta a produtividade e proporciona experiências incomparáveis ao usuário. A infraestrutura da Azure estará disponível como recurso computacional, permitindo que os usuários aproveitem mais de 90 modelos de aprendizagem profunda pré-treinados com a caixa de ferramentas GeoAI.

Descubra como a Esri vem revolucionando a tecnologia geoespacial ao revelar informações baseadas em IA: esri.com/en-us/geospatial-artificial-intelligence/overview.

Sobre a Esri

A Esri, líder global de mercado em software de sistema de informações geográficas (GIS), inteligência de localização e mapeamento, ajuda os clientes a liberar todo o potencial dos dados para melhorar os resultados operacionais e comerciais. Fundada em 1969 em Redlands, Califórnia, EUA, o software da Esri é implementado em centenas de milhares de organizações em todo o mundo, incluindo empresas da Fortune 500, agências governamentais, instituições sem fins lucrativos e universidades. A Esri possui escritórios regionais, distribuidores internacionais e parceiros que fornecem suporte local em mais de 100 países em seis continentes. Com seu compromisso pioneiro com a tecnologia e a análise geoespaciais, a Esri desenvolve as soluções mais inovadoras que utilizam uma abordagem geográfica para resolver alguns dos problemas mais complexos do mundo, colocando-os no contexto crucial da localização. Visite-nos em esri.com.

