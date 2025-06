ExaGrid expande parceria com a Cohesity com novas integrações certificadas, possibilitando armazenamento de backup perfeito para os clientes do NetBackup e DataProtect da Cohesity

A ExaGrid®, maior fornecedora independente de armazenamento de backup do mundo, anunciou que será o alvo de armazenamento de arquivos para o DataProtect da Cohesity com sua linha de produtos de armazenamento de backup em camadas.

Hoje, a ExaGrid apoia o NetBackup da Cohesity com 9 integrações certificadas. À medida que a Cohesity continua prestando suporte tanto aos clientes do NetBackup quanto do DataProtect, os aparelhos de armazenamento de backup em camadas da ExaGrid continuarão funcionando como um alvo para armazenamento de arquivos para todos os clientes da Cohesity.

Espera-se que o suporte que a ExaGrid dáàCohesity esteja disponível no geral na primeira metade de 2026.

"Estamos entusiasmados em dar suporteàCohesity, tanto para seus clientes do NetBackup quanto do DataProtect", afirmou Bill Andrews, presidente e CEO da ExaGrid. "Com clientes em mais de 80 países, estamos vendo um interesse crescente na Cohesity e queremos garantir que o investimento deles na ExaGrid permaneça protegido durante essa transição".

O armazenamento de backup em camadas da ExaGrid conta com uma arquitetura única, com uma zona de aterrissagem no front-end para arquivamento e recuperação rápidos, e uma camada de repositório segura para armazenamento desduplicado e com eficiência de custo. O sistema pode ser dimensionado a até 6 PB em uma única implantação, o maior do tipo com desduplicação embutida. Nos últimos três anos, a ExaGrid recebeu mais prêmios da indústria para armazenamento de backup do que qualquer outro fornecedor.

"Os clientes contam conosco para assegurar centenas de exabytes de dados críticos do cliente em seu cenário de TI. A Cohesity se alinha aos clientes onde eles se encontram por meio do nosso amplo suporte a fontes de dados e alvos de armazenamento", afirmou Vasu Murthy, diretor de produtos da Cohesity. "Estamos orgulhosos de fechar a parceria com a ExaGrid para apoiar nossos clientes em conjunto, buscando uma solução de armazenamento de arquivos em camadas".

Sobre a ExaGrid

A ExaGrid oferece armazenamento de backup em camadas com uma zona de destino de cache em disco exclusiva, um repositório de retenção de longo prazo e arquitetura escalável e recursos de segurança abrangentes. A zona de destino da ExaGrid proporciona os backups, restaurações e recuperações mais rápidos de VM. O repositório de retenção em camadas oferece o menor custo para retenção a longo prazo. A arquitetura de scale-out da ExaGrid inclui dispositivos completos e garante uma janela de backup de comprimento fixoàmedida que os dados crescem, eliminando atualizações caras e obsolescência planejada de produtos. A ExaGrid oferece a única abordagem de armazenamento de backup em duas camadas com uma camada não voltada para a rede (espaço de ar em camadas), exclusões programadas e objetos imutáveis para a recuperação de ataques de ransomware.

A ExaGrid tem engenheiros de sistemas físicos de vendas e pré-vendas nos seguintes países: Argentina, Austrália, Benelux (Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo), Brasil, Canadá, Chile, CEI (Comunidade dos Estados Independentes), Colômbia, República Tcheca, França, Alemanha, Hong Kong, Índia, Israel, Itália, Japão, México, países nórdicos, Polônia, Portugal, Qatar, Arábia Saudita, Singapura, África do Sul, Coreia do Sul, Espanha, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos e outras regiões.

Acesse nosso site em exagrid.com ou se conecte conosco no LinkedIn. Veja o que nossos clientes têm a dizer sobre suas próprias experiências com a ExaGrid e saiba por que agora gastam significativamente menos tempo em armazenamento de backup em nossas histórias de sucesso de clientes. A ExaGrid sente orgulho de nossa pontuação NPS +81!

A ExaGrid é uma marca registrada da ExaGrid Systems, Inc. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares.

