Eletrolar Show abre as portas na próxima semana no Anhembi

A 18ª edição da Eletrolar Show 2025 será a maior edição da feira e ocupará 67 mil m² do Distrito Anhembi, em São Paulo. Uma das mais importantes feiras de bens de consumo da América Latina terá mais de 1.500 expositores e 5 mil marcas nacionais e internacionais com foco em inovação, mobilidade e conectividade.

A Eletrolar Show All Connected 2025 deve movimentar R$ 2 bilhões em negócios ao triplicar de tamanho nos 4 dias de evento - de 23 e 26 de junho, ao reunir eletrônicos, eletrodomésticos e soluções para o varejo digital.

“A Eletrolar Show vem se transformando em uma feira multissetorial, uma verdadeira vitrine de bens duráveis para o mercado B2B. Teremos várias feiras acontecendo em paralelo em um único espaço, que foi multiplicado por três em relação ao ano passado. Assim, o visitante terá contato com as marcas de forma mais abrangente e otimizar muito o relacionamento com os fabricantes”, destaca Carlos Clur, Presidente do Grupo Eletrolar.

“Hoje, além dos eletrônicos, eletroportáteis e eletrodomésticos, o consumidor busca no varejo produtos de outras categorias, como mobilidade, utilidades domésticas, decoração, equipamentos de tecnologia, smartphones, entre outros. Com lançamentos e produtos de todas essas categorias em exposição, fica mais fácil para o varejo negociar com a indústria em um só local, especialmente no momento mais importante do ano, quando se decide o que será exposto ao consumidor no segundo semestre”, explica o executivo.

De acordo com o Grupo Eletrolar, o setor de eletrônicos no Brasil registrou a venda de mais de 100 milhões de aparelhos em 2024, alcançando o melhor desempenho dos últimos anos. O momento aponta para um cenário positivo, com empregos em alta, novas formas de pagamento e o parcelamento do PIX.

A expectativa é receber mais de 40 mil visitantes, entre representantes da indústria, compradores de grandes redes e lojistas de pequeno e médio portes. Com cinco pavilhões, a estrutura foi redesenhada para funcionar como plataforma de negócios B2B e vitrine de tendências para o segundo semestre.

O pequeno varejista tem acesso direto a fabricantes e condições comerciais exclusivas, enquanto grandes players têm à disposição uma agenda de networking e curadoria estratégica.

Feiras paralelas ampliam alcance e diversificam o público

Nesta edição, três feiras paralelas estreiam para expandir o escopo do evento. A Eletrocar Show inaugura o espaço voltado à mobilidade elétrica, com exibição de veículos, estações de recarga, baterias e test-drives — com foco em varejo automotivo, frotas e concessionárias.

Já a Interior Lifestyle South America, versão latino-americana da feira alemã Ambiente, foca em utensílios domésticos, decoração e design para o lar — setores em alta, impulsionados pelo consumo qualificado e busca por diferenciação no varejo físico e digital.

A Global Supplier reúne fornecedores internacionais com foco na integração industrial. Com forte participação de empresas chinesas, o pavilhão apresentará soluções em componentes e tecnologias para os segmentos de eletrônicos, eletrodomésticos, iluminação, automação, mobilidade elétrica e correlatos.

“Ao reunir novos setores sob o mesmo teto, a Eletrolar Show se consolida como um dos principais hubs de negócios e inovação da América Latina, com fôlego renovado para atrair expositores e visitantes que buscam cada vez mais relevância”, comenta Clur.

ELETROLAR SHOW ALL CONNECTED 2025

Data: 23 a 26 de junho ??

Horário: 13h às 21h

Local: Distrito Anhembi – Av. Olavo Fontoura, 1209

Website: https://eletrolarshow.com.br/2025/