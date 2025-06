Prodapt anuncia soluções baseadas em agentes para operações autônomas com tecnologia da plataforma de IA da NVIDIA

A Prodapt, líder em serviços nativos de telecomunicações reconhecida pela Gartner e especialista em integração de IA, anunciou hoje uma nova solução baseada em IA agêntica para impulsionar operações autônomas em operadoras de telecomunicações, em colaboração com a NVIDIA.

A solução utiliza a plataforma de IA da NVIDIA para criar e implementar agentes de IA treinados para telecomunicações, capazes de prever, analisar, raciocinar e simular para resolver incidentes que afetam a qualidade do serviço e a experiência do cliente.

As operadoras buscam oferecer experiências melhores e reduzir os custos, e os agentes de IA ajudam acelerando o próximo salto transformador dos sistemas tradicionais BSS/OSS. Isso exige uma infraestrutura de IA ágil, plataformas GenAI de ponta e habilidades em integração de IA para garantir a escalabilidadeàmedida que o setor avança além da fase experimental.

Como parte de sua estratégia Practical AI, a Prodapt desenvolveu uma série de agentes de IA para toda a cadeia de valor de telecomunicações, impulsionados pelos microsserviços NVIDIA NIM™ e NVIDIA NeMo™. Esses agentes vão além de ações simples, resolvendo problemas complexos em várias etapas para melhorar a eficiência operacional, a experiência do cliente, a monetização da receita, a modernização empresarial e acelerar a implantação de aplicações críticas.

Operações autônomas (AO)

O primeiro agente autônomo é focado em operações de rede: o fluxo de trabalho para resolver problemas na rede de telecomunicações é complexo, prejudicado por sistemas legados e pela incapacidade de prever falhas ou identificar recursos disponíveis para o atendimento na última milha. A solução da Prodapt insere agentes de IA nesse fluxo, usando-os para análises preditivas, emissão de alertas proativos, localização do engenheiro de rede adequado e despacho de tarefas, criação de resumos de problemas, planos de resolução guiados e fechamento do ciclo após a solução. Simulações indicam que essa solução pode reduzir em 30% o tempo de resolução e melhorar o uso dos recursos das operadoras de telecomunicações.

"A solução AO da Prodapt, desenvolvida com o NVIDIA AI Enterprise, é impressionante por dois motivos: ela combina agentes de IA e expertise humana da forma mais inteligente possível e, além disso, prepara as redes de telecomunicações para o futuro, passando de operações reativas para proativas ao incorporar a IA agêntica em todo o ciclo de vida", afirmou Chris Penrose, chefe global de desenvolvimento de negócios para telecomunicações da NVIDIA.

"A integração da IA está se tornando a prioridade número um para a visão de operações autônomas. Com vários agentes de IA prontos para o uso e provedores de infraestrutura disputando um mercado competitivo, as operadoras de telecomunicações precisam de uma orientação especializada para implementar e operar as soluções certas, operadas por talentos globais de IA selecionados. A Prodapt entrega o que é necessário para transformar provas de conceito em soluções impactantes por meio da nossa visão Practical AI com a NVIDIA", disse Rajiv Papneja, CTO da Prodapt.

Sobre a Prodapt

A Prodapt é o maior player especializado no setor de Connectedness. Como parceira estratégica focada em IA, a Prodapt oferece consultoria, reengenharia de negócios e serviços gerenciados para as maiores empresas de telecomunicações e tecnologia que constroem as redes e experiências digitais do futuro. Investida pela ServiceNow, a Prodapt foi reconhecida pela Gartner como uma grande provedora regional de serviços de TI nativo para telecomunicações.

Conectando 1,1 bilhão de pessoas e 5,4 bilhões de dispositivos no mundo todo, os clientes da Prodapt incluem Google, Amazon, PayPal, SoftBank, ServiceNow, Ciena, Verizon, Vodafone, Liberty Global, Liberty Latin America, Claro, Lumen, Windstream, Rogers, Telus, KPN, Virgin Media, British Telecom, Deutsche Telekom, Adtran, Samsung e muitos outros.

Reconhecida como uma empresa "Great Place To Work® Certified™", a Prodapt conta com mais de 6.000 especialistas em tecnologia e setores específicos atuando nas Américas, Europa, Índia, África e Japão. A Prodapt faz parte do conglomerado empresarial The Jhaver Group, com mais de 130 anos de história e mais de 32.000 colaboradores em mais de 80 localidades ao redor do mundo.

Acesse www.prodapt.com para obter mais informações. Siga-nos no LinkedIn.

