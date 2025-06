Yokogawa anuncia o lançamento da próxima geração do sistema integrado de controle de produção CENTUM VP

A Yokogawa Electric Corporation (TÓQUIO: 6841) anuncia a apresentação do conceito da próxima geração Release 7 e o lançamento da versão 7.01 do sistema integrado de controle de produção CENTUMTM VP, um dos principais produtos da linha OpreXTM Control and Safety System. Esta é a décima geração da série CENTUM, e seu lançamento coincide com o 50º aniversário do anúncio do CENTUM como o primeiro*1sistema de controle distribuído (distributed control system, DCS) do mundo, em 19 de junho de 1975.

Contexto do desenvolvimento

Além das mudanças dinâmicas nas cadeias de suprimento nos últimos anos, os países vêm fortalecendo suas regulamentações em respostaàcrescente conscientização sobre a necessidade de proteger o meio ambiente. Ao mesmo tempo, com o uso cada vez maior de tecnologias digitais em aplicações complexas, tais como a gestão do uso de energias renováveis e a análise de dados em ambientes baseados em nuvem, os riscosàsegurança se tornaram uma preocupação maior. E, ao mesmo tempo em que aproveitam os ativos físicos já existentes, cresce a necessidade de transmitir a outros o conhecimento dos operadores experientes, bem como reduzir a carga de trabalho e o estresse mental dos profissionais responsáveis por sistemas que precisam operar ininterruptamente. Diante da complexidade crescente desses desafios do setor, gestores e equipes operacionais precisam aumentar a competitividade e encontrar um equilíbrio entre a produção estável de produtos de alta qualidade e a necessidade de aumentar a eficiência e a lucratividade.

O conceito por trás do CENTUM VP Release 7

Em resposta a essas questões, a Yokogawa desenvolveu o CENTUM VP Release 7 com base no conceito de possibilitar operações autônomas*2 . Com o CENTUM, a Yokogawa está ajudando seus clientes a alcançar a sustentabilidade por meio da melhoria da eficiência energética, aceleração da descarbonização e oferta de um ambiente de trabalho seguro e protegido. Mantendo a confiabilidade, estabilidade, continuidade, segurança robusta e a rede abrangente de engenharia e serviços, marcas registradas da série CENTUM desde sua criação, a Yokogawa impulsionará inovações futuras em três áreas principais:

Ampliação do escopo de controle e monitoramento

Ao agregar com segurança uma ampla variedade de dados espalhados pela planta, torna-se possível monitorar o status de toda a instalação e ampliar o escopo das operações automatizadas, permitindo operações mais seguras e protegidas. Monitoramento preditivo por meio da análise das condições do processo

Ao identificar eventos específicos dos processos e prever desvios em relação aos valores esperados, os operadores podem antecipar mudanças e tomar medidas proativas, promovendo operações mais estáveis e eficiência energética aprimorada. Redução da carga de trabalho dos operadores

Ao apresentar cenários futuros com base no conhecimento e experiência dos operadores, o sistema apoia a tomada de decisões precisas por parte do operador. Além disso, a IA de controle autônomo*3 pode assumir funções operacionais para garantir operações estáveis de longo prazo. Assim, reduz a carga de trabalho e o estresse mental dos operadores.

Principais funcionalidades da versão 7.01

Para viabilizar operações autônomas, é essencial utilizar a inteligência artificial (IA) mantendo os padrões de segurança e confiabilidade. A versão 7.01 contribui para estabelecer as bases necessárias para alcançar esse objetivo. As principais funcionalidades são as seguintes:

1. Segurança aprimorada

Para realizar operações orientadas por dados, é fundamental garantir a segurança da infraestrutura crítica. Esta versão adota referências de segurança do setor para fortalecer a segurança cibernética dos componentes dos sistemas de controle e melhorar o nível geral de segurança do sistema.

2. Expansão do escopo de controle e monitoramento com o CENTUM

Com a integração da conectividade Arquitetura Unificada OPC (OPC UA), amplia-se o leque de equipamentos e dispositivos da planta que podem ser controlados e monitorados pelo CENTUM. O OPC UA é um padrão independente de plataforma que permite a troca de dados entre dispositivos de diferentes fabricantes no campo da automação industrial. Nesta atualização, a funcionalidade de OPC UA client foi adicionada ao CENTUM.

3. Capacidades de engenharia aprimoradas para projetos de grande escala

Para promover a otimização operacional por meio da integração de diversos sistemas dentro da planta, foi adicionada uma funcionalidade que permite a fusão e teste de múltiplos bancos de dados de engenharia relacionados ao CENTUM. Esse aprimoramento permitirá uma engenharia de alta qualidade e eficiente, contribuindo para a rápida entrada em operação de novas plantas e o reinício de plantas modernizadas.

Mitsuhiro Yamamoto, vice-presidente, diretor executivo e chefe da divisão de negócios de sistemas da Yokogawa Electric, declarou: “Nesta era VUCA*4 , as condições exigidas para os locais de fabricação e gestão tornam-se cada vez mais complexas. Ao viabilizar operações estáveis e ampliar o escopo da autonomia, o CENTUM VP Release 7 ajudará nossos clientes a alcançar uma sociedade mais sustentável e um crescimento empresarial sustentável”.

*1 O CENTUM foi reconhecido como o primeiro sistema DCS do mundo pelo Museu Nacional de Ciência e Natureza do Japão, que em 2012 o designou como tal no documento “Material Importante para a História da Ciência e Tecnologia (Patrimônio da Tecnologia do Futuro) ” (Japonês). Esse status também foi confirmado pelo Denki no Ishizue (Fundação de Tecnologia Elétrica) 14º Prêmio de Tecnologia Elétrica (Japonês).

*2 A Yokogawa defende a transição da automação industrial para a autonomia industrial (IA2IA) e define a autonomia industrial como um estado em que os ativos e as operações da planta possuem capacidades de aprendizado e adaptação, permitindo respostas com interação humana mínima, capacitando os operadores a realizar tarefas de otimização em nível superior. As operações autônomas representam a fase final da autonomia industrial, um estado ideal no qual as operações funcionam de forma totalmente autônoma ao longo de toda a cadeia de valor.

*3 Algoritmo de inteligência artificial baseado em aprendizado por reforço denominado Programação de Política Dinâmica de Núcleo Fatorial (Factorial Kernel Dynamic Policy Programming, FKDPP). A Yokogawa define a IA de controle autônomo como "um sistema robusto, capaz de determinar métodos de controle ideais e responder de forma autônoma a situações inéditas até certo ponto". A Yokogawa já possui experiência na integração do uso de uma IA de controle autônomo com o CENTUM VP, e essa combinação foi oficialmente adotada para o controle de operações em uma planta de produtos químicos. Por essa conquista, que reduziu o impacto ambiental, diminuiu a carga de trabalho e aumentou a segurança, a Yokogawa recebeu o Prêmio do Primeiro-Ministro, o mais importante do Prêmio Japonês de Tecnologia Industrial de 2023 (Nihon Sangyo Gijyutsu Taisho), instituído em 1972.

*4 Sigla que representa volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade.

Principais mercados-alvo

Diversos setores de processos industriais, incluindo óleo e gás, petroquímica, química, siderurgia, papel e celulose, energia elétrica e saneamento.

Aplicações

Monitoramento de operações e controle automático de plantas industriais e equipamentos de manufatura.

Mais informações

CENTUM VP

https://www.yokogawa.com/solutions/products-and-services/control/distributed-control-systems-dcs/centum-vp/

Site do 50º aniversário do CENTUM

https://www.yokogawa.com/special/centum-50th/index.htm

Sobre o CENTUM

O CENTUM foi anunciado como o primeiro sistema de controle distribuído do mundo pela Yokogawa Electric em 19 de junho de 1975, e está comemorando seu 50º aniversário este ano. Desde o seu lançamento, mais de 30.000 sistemas foram implantados em mais de 100 países ao redor do mundo, apoiando uma ampla variedade de setores, como refino de petróleo, petroquímica, produtos químicos especiais, têxteis, siderurgia, produtos farmacêuticos, alimentos, água, energia elétrica e gás. Seu desenvolvimento foi possível graçasàexperiência da Yokogawa no fornecimento de tecnologias de controle seguras e estáveis. Há mais de 50 anos, a CENTUM continua a evoluir como um sistema central de operações de plantas, caracterizado por sua confiabilidade, estabilidade e continuidade. Ao aprimorar suas funções de controle, a CENTUM desempenhou um papel significativo no aumento da funcionalidade dos produtos, na redução do consumo de energia e na melhoria da produtividade das plantas industriais. Com a “confiança” como tema de projeto durante seu desenvolvimento, a CENTUM lidera a operação segura e protegida do setor, apoiada pela rede global de serviços da Yokogawa.

Sobre a OpreX

OpreX é a marca abrangente dos negócios de automação industrial (AI) e controle da Yokogawa O nome OpreX representa a excelência nas tecnologias e soluções que a Yokogawa cultiva por meio da cocriação de valor com seus clientes e abrange toda a gama de produtos, serviços e soluções de AI da Yokogawa. Essa marca compreende as cinco categorias a seguir: OpreX Transformation, OpreX Control, OpreX Measurement, OpreX Execution, e OpreX Lifecycle. Um dos grupos de produtos que compõem a categoria OpreX Control é a família OpreX Control and Safety System, que inclui o CENTUM VP. Com suas várias soluções da linha OpreX Control, a Yokogawa é capaz de efetuar rapidamente mudanças para seus clientes, promovendo uma transformação em áreas como gestão e operações, além de fornecer tecnologia de controle altamente confiável que garante alta eficiência, alta qualidade e operações seguras e estáveis da planta.

Com a marca OpreX, a Yokogawa fornece soluções integradas que atendem a necessidades específicas e apoiam seus clientes nos esforços de transformação e crescimento de seus negócios.

Sobre a Yokogawa

A Yokogawa fornece soluções avançadas nas áreas de medição, controle e informações para clientes de uma ampla gama de setores, incluindo energia, produtos químicos, materiais, produtos farmacêuticos e alimentos. A Yokogawa aborda os problemas dos clientes em relaçãoàotimização da produção, dos ativos e da cadeia de suprimentos com a aplicação eficaz de tecnologias digitais, possibilitando a transição para operações autônomas.

Fundada em Tóquio em 1915, a Yokogawa continua a trabalhar em prol de uma sociedade sustentável por meio de seus mais de 17.000 funcionários em uma rede global de 128 empresas em 62 países.

Para mais informações, acesse www.yokogawa.com

Os nomes de empresas, organizações, produtos, serviços e logotipos aqui contidos são marcas registradas ou marcas comerciais da Yokogawa Electric Corporation, ou de seus respectivos proprietários.

