A Bitget Wallet continua em alta na Semana Blockchain das Filipinas

VICTORIA, Seychelles, June 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget Wallet, a principal carteira Web3 não custodial, teve um bom desempenho na Semana Blockchain das Filipinas (Philippines Blockchain Week), realizada no SMX Convention Center Manila, de 10 a 11 de junho. A participação da Bitget Wallet reforça seu compromisso em impulsionar a acessibilidade e a inovação do blockchain no Sudeste Asiático.

Um destaque importante da presença da Bitget Wallet foi a participação de Will Wu, Chefe de Crescimento da Bitget Wallet, no painel de discussão intitulado "Por trás das telas: segredos das grandes bolsas globais" (Behind the Screens: Secrets of the Big Global Exchanges). Dividindo o palco com outras bolsas, o painel explorou o funcionamento interno das principais plataformas de criptomoedas, desde estratégias de crescimento até a confiança do usuário. A discussão ofereceu aos participantes insights valiosos sobre a dinâmica em evolução das bolsas globais e o futuro da adoção de ativos digitais em um cenário de maior adoção institucional.



Em seu estande, a Bitget Wallet apresentou sua recente integração entre o Solana Pay e o QR nacional, permitindo pagamentos com criptomoedas baseados em QR Code de forma integrada. Este desenvolvimento apoia o crescente movimento em direção a sistemas de pagamento interoperáveis e acessíveis na região e reflete a missão da Bitget Wallet de conectar as finanças tradicionais e descentralizadas para usuários comuns.

A presença da Bitget Wallet na Philippines Blockchain Week reafirma seu foco estratégico em mercados emergentes e inovação centrada na comunidade,àmedida que continua a crescer globalmente com mais de 80 milhões de usuários em mais de 100 países.

Sobre a Bitget Wallet

A Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas de autocustódia que foi criada para tornar as criptomoedas simples e seguras para todos. Com mais de 80 milhões de usuários, ela reúne um conjunto completo de serviços de criptomoedas, incluindo swaps, insights de mercado, staking, recompensas, exploração de DApps e soluções de pagamento. Com suporte para mais de 130 blockchains e milhões de tokens, a Bitget Wallet permite negociações multicadeias contínuas em centenas de DEXs e pontes entre cadeias. Apoiada por um fundo de proteção ao usuário de mais de US$ 300 milhões, ela garante o mais alto nível de segurança para os ativos dos usuários. Sua visão é Criptomoedas para Todos: tornar as criptomoedas mais simples, seguras e parte da vida cotidiana de um bilhão de pessoas.

Para mais informações, visite: X | Telegram | Instagram | YouTube | LinkedIn | TikTok | Discord | Facebook

Para consultas da imprensa, envie um e-mail para media.web3@bitget.com

As fotos que acompanham este anúncio estão disponíveis em

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/73532da8-e4a1-43b9-8025-0c2ec647dbc8

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3348002c-0f0d-48b0-8df3-4ba7b63ece63

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/aeb591f6-dddb-4e9b-a772-ee9171c6c6a0

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001102805)