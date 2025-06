PubNub aprimora sua plataforma com desenvolvimento de IA nativa, moderação em tempo real e inteligência de decisão

O PubNub, líder em aplicativos interativos em tempo real, anunciou a próxima atualização de sua plataforma. Ela apresenta desenvolvimento de IA nativa, inteligência de decisão em tempo real e moderação de conteúdo na rede para auxiliar os desenvolvedores a construírem e expandirem de forma mais rápida, simplificando o acesso a todos os recursos do PubNub.

As atualizações permitem que os desenvolvedores criem experiências intensas em tempo real, como jogos multiplayer, ferramentas colaborativas e aplicativos de saúde, com maior rapidez e controle.

“O mundo espera experiências inteligentes em tempo real”, disse Todd Greene, CEO, PubNub. “Nossa plataforma avançada incorpora a IA, análises e moderação ao fluxo de trabalho do desenvolvedor, permitindo a criação de aplicativos mais seguros e inteligentes, com menor latência e maior impacto.”

Novos recursos que redefinem o tempo real:

Codificação de IA generativa com servidor MCP

O novo servidor de protocolo de contexto de modelo (MCP) do PubNub conecta grandes modelos de linguagem (LLMs) como aqueles em IDEs com tecnologia de IA (por exemplo, Cursor, Windsurf) diretamente para conhecimento de SDK ao vivo. Os desenvolvedores podem criar funcionalidades em tempo real, como chat, presença ou sincronização, com um comando único, sem precisar abandonar o editor ou consultar a documentação.

Moderação automática com tecnologia de IA

O BizOps Workspace oferece a opção de filtragem de conteúdo integrada executada no cluster antes de as mensagens serem enviadas aos usuários. Este módulo sem servidor analisa mensagens em busca de palavrões, abusos e spam em menos de 500 ms, dispensando a configuração externa. Os desenvolvedores podem aplicar regras predefinidas ou conectar ferramentas de terceiros, tudo por meio de uma interface sem código e sem a necessidade de backup.

Inteligência de decisão com PubNub Illuminate e Insights

As ferramentas de decisão do PubNub permitem que os grupos monitorem e aprimorem aplicativos ativos por meio de painéis sem código, detecção de irregularidades em tempo real e regras de automação. As equipes de produto e engenharia podem aprimorar os fluxos de usuários, testar mudanças e reagir a comportamentos em tempo real, sem a necessidade de uma nova implementação.

“Estamos fechando a lacuna existente entre a concepção e a execução”, disse Stephen Blum, CTO da PubNub. “Com codificação generativa, mecanismos de decisão em tempo real e moderação na rede, os desenvolvedores podem criar aplicativos de melhor qualidade com maior rapidez e escalar com confiança.”

Por que isso importa

Desenvolvimento acelerado: ferramentas de IA reduzem o tempo de apresentação.

ferramentas de IA reduzem o tempo de apresentação. Segurança integrada: moderação na rede bloqueia conteúdo prejudicial.

moderação na rede bloqueia conteúdo prejudicial. Otimização ao vivo: adapte-se em tempo real.

adapte-se em tempo real. Pronto para empresas: latência inferior a 100 ms, tempo de atividade de 99,999% e total conformidade (HIPAA, SOC 2, GDPR, ISO 27001).

Sobre o PubNub

O PubNub amplia experiências interativas em tempo real que estimulam o envolvimento, a retenção e a geração de lucro. Nossa plataforma permite que mais de 2.000 empresas criem, gerenciem e otimizem aplicativos que atraem o interesse dos usuários. Fundado em 2012, o PubNub conta com o apoio de investidores como The Raine Group, Sapphire, Scale, Relay, Cisco, Bosch, Ericsson e HPE. Comece a construir em www.pubnub.com.

