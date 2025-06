Bitget abre suas portas para usuários sírios, oferecendo um conjunto completo de produtos

VICTORIA, Seychelles, June 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget, principal corretora de criptomoedas e empresa Web3, agora permite a integração de cidadãos sírios em sua plataforma. Isso ocorre após a recente suspensão das sanções da OFAC. Os cidadãos e residentes sírios podem agora se registrar na plataforma, concluir a verificação de identidade e acessar o conjunto completo de serviços, que vão desde P2P e negociaçãoàvista até futuros e produtos geradores de rendimento.

Esta atualização tem um significado especial para um país que enfrentou conflitos prolongados, isolamento econômico e acesso limitado a sistemas financeiros confiáveis. Na ausência de uma infraestrutura bancária estável, as criptomoedas têm fortes casos de uso na vida real, valendo-se como uma ferramenta de sobrevivência, crescimento e conectividade com o mundo em geral. A adoção de criptomoedas na Síria mostra uma verdade mais profunda sobre o papel das criptomoedas em lugares onde os sistemas tradicionais falharam ou também não são acessíveis.

Com isso, os usuários sírios passam a ter acesso a todos os principais recursos da Bitget, incluindo negociação ponto a ponto (peer-to-peer, P2P) com suporteàmoeda local, mercadosàvista e futuros, copy trading e produtos Bitget Earn que permitem renda passiva em criptomoedas. O aplicativo móvel e a plataforma web também oferecem suporte multilíngue e monitoramento de segurança 24 horas por dia, 7 dias por semana, para garantir a segurança das transações. Conteúdo educacional, ferramentas de negociação e assistência ao cliente estão prontamente disponíveis para orientar os novos usuários em cada etapa.

A decisão da Bitget de abrir suas portas para os usuários sírios decorre de uma estratégia centrada no suporte a casos de uso reais em regiões onde as criptomoedas são vitais. A inclusão da Síria sinaliza a intenção de permitir o acesso onde ele é mais urgentemente necessário.

“Na Bitget, a prioridade é clara: estar disponível para aqueles que mais precisam das criptomoedas. Nossa plataforma foi criada para atender indivíduos que enfrentam economias instáveis, restrições bancárias ou incerteza política. Ampliar o acesso aos usuários sírios faz parte de um esforço maior para oferecer ferramentas financeiras impactantes onde elas fazem a maior diferença”, declarou Gracy Chen, CEO da Bitget.

A Bitget continua focada em expandir o acesso em regiões onde as criptomoedas desempenham um papel crítico na vida cotidiana. Para os usuários sírios, a Bitget desempenhará um papel importante na manutenção ativa de canais seguros, eficientes e fáceis de usar para a participação em criptomoedas. Recursos serão alocados para dar suporte ao engajamento regional, melhorar a acessibilidade e garantir que os usuários da Síria estejam preparados para navegar no criptoespaço com produtos líderes do setor e as melhores ferramentas da categoria.

A partir de agora, os usuários sírios podem iniciar sua jornada com todas as funcionalidades da plataforma.

