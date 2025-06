LevelBlue concorda em adquirir os grupos de consultoria em segurança cibernética e litígio de PI da Aon

A LevelBlue, líder global em serviços gerenciados de segurança na nuvem e impulsionados por IA, assinou um acordo definitivo para adquirir os grupos de consultoria de segurança cibernética e litígio de propriedade intelectual (PI) da Aon, que incluem a reconhecida firma de segurança cibernética Stroz Friedberg, além da Elysium Digital, que é renomada devido a assuntos de litígios de PI relacionadosàtecnologia. Essa aquisição representa um passo significante na estratégia de crescimento da LevelBlue, adicionando uma expertise profunda em consultoria cibernética e litígios de PI de alta tecnologia e capacidades de resposta a incidentes de classe mundial ao seu portfólio global em expansão. Os termos financeiros não foram divulgados, e a aquisição está sujeita às condições habituais de fechamento.

Com essa aquisição, a LevelBlue ganha uma plataforma internacionalmente reconhecida de consultoria cibernética e litígio de PI, a qual inclui uma equipe de aproximadamente 300 profissionais de tecnologia com fortes relações com empresas listadas na Fortune 500, 80% das firmas classificadas na Am Law 100 e a maioria dos 20 maiores escritórios de advocacia do Reino Unido. A integração das soluções de consultoria complementa os serviços gerenciados de detecção e resposta da LevelBlue, oferecidos 24 horas por dia, 7 dias por semana, criando uma oferta abrangente de gestão de riscos em segurança cibernética que cobre tanto proteção contra risco digital quanto resposta a incidentes, posicionando a LevelBlue de forma a se tornar a maior fornecedora independente pure-play de serviços gerenciados de segurança (MSSP, managed security services provider) mundialmente.

"A resiliência cibernética é crucial para as organizações de todos os tamanhos", afirmou Robert McCullen, presidente e CEO da LevelBlue. "Ao combinar a excepcional plataforma gerenciada de detecção e resposta na nuvem e impulsionada por IA da LevelBlue com a consultoria cibernética proativa e as avançadas capacidades de perícia digital e resposta a incidentes da Stroz Friedberg, estamos apresentando a mais abrangente plataforma unificada de serviços de segurança cibernética da indústria. Essa plataforma não só fortalecerá as defesas dos clientes antecipadamente, como também os capacitará com insights mais detalhados e resolução mais rápida em caso de incidentes. Juntos, estamos ajudando as organizações a se antecipar às ameaças emergentes e se recuperar com maior velocidade e confiança".

"Estamos entusiasmados de juntar forças com a LevelBlue", afirmou David Yaches, CEO de consultoria em segurança cibernética da Aon. "Nossas equipes estão alinhadas em termos de missão e valores, e essa aquisição nos permitirá atender aos clientes com um conjunto ampliado de soluções cibernéticas e expertise técnica mais profunda".

O grupo de consultoria em segurança cibernética da Aon foi também reconhecido como um líder claro no Forrester Wave™ 2024 para serviços de resposta a incidentes de segurança cibernética, por fornecer às organizações uma linha abrangente de serviços de resiliência cibernética projetados para ajudá-los a se preparar, aguentar e se recuperar em caso de incidentes cibernéticos. Seu portfólio de gestão de risco de segurança cibernética abrange simulação adversária, teste de penetração, planejamento de resposta a incidentes, resposta a violações em tempo real e perícia digital. Com profunda expertise técnica e metodologias comprovadas, os grupos de consultoria em segurança cibernética e litígios de PI da Aon ajudam os clientes a fortalecer sua prontidão operacional, proteger seus ativos digitais críticos, minimizar o impacto dos eventos cibernéticos e acelerar os tempos de recuperação.

"As incríveis capacidades de resposta e prontidãoàsegurança cibernética do grupo de consultoria de segurança cibernética da Aon, incluindo o estimado patrimônio do legado da Stroz Friedberg, proporciona uma expertise altamente valiosaàLevelBlue", afirmou Mike Troiano, membro do conselho da LevelBlue e chefe dos produtos empresariais da AT&T. "Esperamos que essa aquisição melhore significantemente os serviços estratégicos de segurança cibernética fornecidos globalmente pela LevelBlue aos clientes empresariais e governamentais da AT&T".

Como parte dessa transação, a Aon e a LevelBlue também estabelecerão uma relação estratégica para oferecer seus respectivos serviços aos clientes de forma colaborativa e holística. Essa aquisição destaca o compromisso da LevelBlue com a simplificação da segurança cibernética através de premiados serviços gerenciados, consultoria estratégica, inteligência de ameaças em tempo real e pesquisas renomadas na indústria, integradas de forma perfeita com suas operações globais e expertise operacional a fim de fornecer soluções que ajudem organizações de todos os tamanhos a alcançarem exclusivos resultados de segurança cibernética.

"A área cibernética continua sendo a principal categoria de risco para os nossos clientes", afirmou Christian Hoffman, líder global de produtos financeiros e de especialidades da Aon. "A Aon continuará fornecendo as principais capacidades de corretagem de seguros cibernéticos através do grupo de soluções cibernéticas, da plataforma CyQu e do analisador de riscos cibernéticos, de forma a atender às crescentes necessidades de corretagem de seguros cibernéticos dos nossos clientes".

Segundo Christina Richmond, analista principal do Richmond Advisory Group, "essa é uma aquisição altamente estratégica para o mercado de serviços de segurança cibernética. A LevelBlue fortalecerá sua posição na interseção dos serviços gerenciados de consultoria cibernética e segurança. Ao adquirir as principais capacidades de segurança cibernética e litígios de PI, a organização combinada fica mais bem posicionada para aprimorar proativamente a resiliência organizacional. A relação estratégica com a Aon apoia a postura da LevelBlue com seguradoras cibernéticas e adiciona serviços de consultoria e análise de riscos altamente complementares".

O Santander está atuando como consultor financeiro e a Kirkland & Ellis LLP, como consultora jurídica da LevelBlue. A Lazard está atuando como consultora financeira e a Latham & Watkins LLP, como consultora jurídica da Aon.

Sobre a LevelBlue

Simplificamos a segurança cibernética através de premiados serviços gerenciados, consultoria estratégica experiente, inteligência de ameaças e pesquisas renomadas. Nossa equipe é uma extensão perfeita da sua, fornecendo transparência e visibilidade em postura de segurança e trabalhando continuamente para fortalecê-la.

Aproveitamos os dados de segurança de várias fontes e os enriquecemos com inteligência artificial para fornecer inteligência de ameaça em tempo real, permitindo tomada de decisão mais precisa e exata. Com uma larga presença global e sempre ativa, a LevelBlue estabelece o padrão para a segurança cibernética hoje e amanhã. Gerenciamos riscos de forma fácil e eficaz, assim você pode focar no seu negócio.

Sobre a Aon

A Aon plc (NYSE: AON) existe para moldar as decisões para o melhor, a fim de proteger e enriquecer a vida das pessoas ao redor do mundo. Através de informações analíticas acionáveis, expertise mundialmente integrada em capital de risco e capital humano, e soluções localmente relevantes, nossos colaboradores fornecem aos clientes em mais de 120 países a clareza e confiança para tomar melhores decisões quanto a riscos e pessoas de forma a proteger e fazer crescer seus negócios.

