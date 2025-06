A Board reinventa a experiência do planejador com agentes alimentados por IA

A Board, plataforma líder em planejamento empresarial, lançou hoje uma experiência reinventada do planejador que reflete como o planejamento moderno na verdade acontece: em tempo real, entre equipes eàface de constantes mudanças. A atualização combina três recursos principais: upgrades no autoatendimento intuitivo no Board 14.3, uma nova base para planejamento contínuo e uma prévia do Board Agents alimentado por IA.

Cada novo recurso foi criado para remover a fricção desde o processo de planejamento. O Board 14.3 é a evolução mais recente da Plataforma de Planejamento Empresarial, construído para avançar como os planejadores trabalham com os dados. Apresenta desempenho mais rápido e melhorasàentrada de dados, exportações e visualizações. Com as novas ferramentas de autoatendimento para modelagem e análise de cenários, as equipes podem ir mais rapidamente das perguntas às respostas.

O planejamento contínuo agora está completamente integrado, permitindo que os usuários reajam às condições de mudanças sem começar do zero. Com o Board Foresight, os planejadores podem levar sinais econômicos externos diretamente aos seus modelos e enviar saídas de previsão de volta ao Board com um único clique. Eles podem comparar as previsões com os dados atuais em tempo real, testar cenários e fazer ajustes conforme as condições evoluem.

"O planejamento não deveria ir por água abaixo no momento em que algo inesperado acontece, e não pode ser algo que você revisita uma vez por trimestre. Ele precisa refletir o que está acontecendo agora", afirmou David Marmer, vice-presidente sênior de produtos da Board. "Com esse lançamento, estamos dando aos planejadores as ferramentas para acompanharem as mudanças, combinando sinais internos e externos, colaboração em tempo real e simulações de autoatendimento que tornem realidade o planejamento contínuo. É sobre colocar a inteligência diretamente nas mãos das pessoas que tomam as decisões diariamente".

Esse lançamento também inclui o Board Agents; uma nova camada de planejamento alimentado por IA que logo ajudará a automatizar a análise e orientar a tomada de decisão. O Board Agents proporcionará tarefas críticas de planejamento contínuo: monitorar e prever, analisar e simular, e otimizar, para todos. O Board Agents, especializado em planejamento e análise financeira, planejamento comercial e planejamento de cadeia de suprimentos, fornece interpretações contextuais de dados internos e externos para a função e prioridades de cada membro da equipe. Ao usar esse contexto, o Board Agents identifica as causas raízes, descobre riscos e sugere novos passos. O Board Agents foi criado para aprimorar, não substituir, a expertise do planejador.

"Um benefício significativo do software de planejamento moderno é sua habilidade de incorporar informações sobre o mundo externo para criar previsões e planos mais úteis para operar uma empresa de forma mais lucrativa", afirmou Robert Kugel, diretor executivo de pesquisa empresarial da ISG. "Ao conectar indicadores externos e dados de desempenho interno em uma única plataforma, as organizações podem pensar em termos de probabilidade, planejar quanto a contingências, entender um resultado provável e prever com maior precisão. A introdução dos agentes de IA baseados em persona da Board com expertise nas áreas facilita o planejamento contínuo que pode impulsionar uma real vantagem empresarial".

Esse lançamento faz avançar a visão da Board em direção a uma abordagem mais adaptativa ao planejamento. Ao colocar os principais recursos em uma única plataforma, dá-se às organizações a clareza e o controle necessários para tomar decisões seguras em um mercado volátil.

A Board é a plataforma de planejamento empresarial criada para acelerar o desempenho empresarial, possibilitar planejamento contínuo e impulsionar decisões alinhadas e seguras. Ela capacita previsões mais precisas com visibilidade em tempo real sobre os dados externos e da empresa. Unifica as finanças e as operações com uma única fonte de verdade. E, com experiências aumentadas por IA para cada função, as equipes podem continuamente tomar decisões mais inteligentes para obter resultados empresariais previsíveis e lucrativos. É por isso que marcas globais visionárias, incluindo H&M, BASF, Burberry, Toyota, Coca-Cola, HSBC e outras milhares confiam na Board para navegar pelos mercados complexos com confiança. Para mais informações, acesse www.board.com.

