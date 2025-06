SEKO Logistics conta com a Kinaxis para atualizar sua cadeia de suprimentos de ponta a ponta

A Kinaxis® (TSX:KXS), líder global em orquestração de cadeias de suprimentos de ponta a ponta, anunciou hoje que a SEKO Logistics (SEKO) se uniuàsua crescente lista de clientes empresariais globais. A empresa selecionou a Kinaxis para dar suporteàsua próxima fase de crescimento estratégico, utilizando a plataforma Kinaxis Maestro™ para aprimorar ainda mais as operações, melhorar a capacidade de resposta da cadeia de suprimentos e proporcionar ainda mais valor aos clientes em sua ampla rede global.

A SEKO é uma empresa líder em logística global de ponta a ponta, que atua em mais de 60 países e fornece soluções tecnológicas sustentáveis em escala global. A automação é indispensável para o seu sucesso contínuo, capitalizando a demanda dos clientes no crescente negócio de comércio eletrônico internacional.

A SEKO optou pela plataforma Kinaxis Maestro devido ao seu comprovado histórico no planejamento e logística da cadeia de suprimentos. Um importante diferencial foi a capacidade da plataforma de interligar funções da cadeia de abastecimento de forma completa e unificada em um ambiente único e integrado. Além disso, a configurabilidade e a extensibilidade personalizadas do Maestro possibilitarão que a SEKO adapte a solução às suas necessidades comerciais específicas e implemente melhorias com eficiência em todas as unidades de negócios e regiões.

“A SEKO decidiu estabelecer uma parceria com a Kinaxis devidoàsua liderança na orquestração da cadeia de suprimentos, uma vez que estamos comprometidos em estabelecer uma rede logística global mais eficiente e interligada”, disse Jamie Andrade, vice-presidente sênior de gerenciamento de produtos da SEKO Logistics. “Durante o nosso processo de procura, a equipe da Kinaxis demonstrou que compreendia o nosso negócio e estava disposta a apoiar nossos planos de expansão. Estamos entusiasmados com a parceria com a Kinaxis, enquanto continuamos a nos concentrar na próxima era da logística inteligente orientada por dados.”

“Estamos muito felizes em dar as boas-vindasàSEKO na comunidade de clientes da Kinaxis”, disse Mark Morgan, presidente de operações comerciais da Kinaxis. “A execução é o novo diferencial nas cadeias de suprimentos modernas. O foco da SEKO em logística integrada demonstra que a empresa não está apenas acompanhando o ritmo, mas também está investindo nas competências necessárias para liderar. Com a Kinaxis, a empresa poderá orquestrar decisões em toda a sua rede, acelerar os tempos de resposta e atuar com a velocidade e a precisão que o mercado atual exige.”

A implementação do Maestro na SEKO já está em andamento em todas as suas operações globais para garantir a prontidão adequada para a alta temporada. A SEKO também planeja participar de um webinar sobre cadeia de suprimentos com a Kinaxis em julho, com a sessão dando destaqueàexecução eàlogística da cadeia de suprimentos. Em breve, serão divulgadas novas informações.

Para saber mais sobre a Kinaxis e suas soluções de gerenciamento da cadeia de suprimentos, acesse Kinaxis.com.

Sobre a Kinaxis

A Kinaxis é líder mundial em orquestração moderna de cadeias de fornecimento, que potencializam cadeias de fornecimento mundiais complexas e apoiam as pessoas que as gerenciam, a serviço da humanidade. Nossa poderosa plataforma de orquestração de cadeias de fornecimento com infusão de IA, o Maestro™, combina tecnologias e técnicas proprietárias que oferecem total transparência e agilidade em toda a cadeia de fornecimento; do planejamento estratégico plurianualàentrega de última milha. Temos a confiança de marcas internacionais renomadas para proporcionar a agilidade e a previsibilidade necessárias, a fim de navegar na volatilidade e na interrupção do hoje. Para mais notícias e informações, acesse kinaxis.com ou siga-nos no LinkedIn.

Sobre SEKO Logistics

Construída com quase 50 anos de experiência em logística, a SEKO Logistics é a parceria logística mundial de ponta a ponta, desde o emitente até o consumidor. A SEKO oferece serviços com foco no cliente, confiabilidade especializada e soluções de remessa orientadas por tecnologia que transformam as cadeias de fornecimento dos clientes em uma vantagem competitiva. Com mais de 150 escritórios em mais de 60 países, a SEKO ajuda você a se mover na velocidade do comércio. Saiba mais em www.sekologistics.com.

