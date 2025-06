Focus realiza revisão para a PF ADM com 15h de aulas

As provas objetiva e discursiva do concurso público para cargos administrativos da Polícia Federal (PF) serão aplicadas em 29 de junho, nas 27 capitais do país. A avaliação, sob responsabilidade do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), terá caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

O exame inclui 50 questões de conhecimentos básicos, 70 de conhecimentos específicos e uma prova discursiva. Das 192 vagas disponíveis, cem são para agente administrativo, função com salário inicial de R$7.444,80.

Ruy Astrath, diretor-geral do curso preparatório Focus Concursos, destaca que o período que antecede a prova pode ser decisivo para o desempenho dos candidatos. “É nesse momento que os ajustes finais, a revisão dos principais pontos e a fixação dos conteúdos mais recorrentes fazem toda a diferença”.

O gestor revela que, diante do curto prazo até a prova, da expressiva oferta de vagas para o cargo de agente administrativo no certame e da complexidade dos conteúdos exigidos, o Focus Concursos estruturou uma revisão de véspera voltada especificamente para a função, com o objetivo de auxiliar os candidatos a potencializar o desempenho na reta final de preparação.

“Em consonância com as análises das bancas, cada educador define o tempo necessário para tratar dos assuntos que serão abordados. Não existe um tempo fixo, mas sim um tempo de aprendizagem alinhado à prática de ensino. Cada professor, conhecendo os tópicos do edital da sua disciplina, dimensiona o tempo para abordar o conteúdo de forma objetiva e pontual”, explica Astrath

Conforme detalha o educador, com base nesses conceitos, o conteúdo de mais de 15 horas de aulas focadas nos temas essenciais é distribuído em videoaulas com duração média de 45 minutos. Os blocos de aulas compreendem revisões e resolução de questões ao final de cada módulo, quando os professores respondem as últimas dúvidas sobre os temas tratados, sempre focando nos conteúdos cobrados pelas bancas organizadoras.

A programação da revisão de véspera, que vai de 08h as 23h, aborda conteúdos de Língua Portuguesa, Informática, Ética no Serviço Público, Raciocínio Lógico, Direito Constitucional, Direito Administrativo e Gestão de Contratos, Noções de Governança Pública e Recursos de Materiais, Gestão de Pessoas, Legislação Aplicada à PF, Redação e Atualidades.

Metodologia aplicada nas videoaulas de revisão

Segundo Astrath, o curso foi estruturado exclusivamente com base no conteúdo programático para o cargo de agente administrativo do edital do concurso da PF e partiu de uma análise detalhada do documento, item por item, para identificar os conteúdos diretamente exigidos e aqueles que se relacionam indiretamente com o que será cobrado.

“Montamos o curso com base em uma sequência dialógica de aprendizagem em cada disciplina. A equipe pedagógica, coordenada pelo diretor pedagógico Jefferson Henrique, se reúne com os professores para providenciar as atualizações necessárias, o que garante um processo eficiente e ágil. Cada aula é elaborada com o objetivo de apresentar a essência do conteúdo, considerando a linguagem do público que irá recebê-lo, e alinhando teoria com questões, para que o aluno compreenda o caminho e a resolução”, conta o especialista.

De acordo com o educador, a revisão de véspera para o concurso da PF inclui uma trilha de estudos sugerida pela equipe pedagógica do Focus Concursos. "Nossas matrizes de aprendizagem passam por uma análise criteriosa dos docentes responsáveis, e seguem uma ordem dialógica de ensino. A revisão de véspera também oferece técnicas de memorização, estratégias de tempo e simulações reais de prova".

Segundo Astrath, a característica da metodologia do curso é o método Focus de aprovação que ensina o aluno como acelerar a aprovação. "Temos aulas objetivas, materiais de apoio como PDF focado, leis esquematizadas, mapas mentais e um plano de estudos individualizado".

O diretor do curso preparatório acrescenta ainda que a equipe pedagógica conta com uma central de inteligência que mantém informações atualizadas e detalhadas sobre o perfil da banca, incidência de assuntos, recorrência de questões, entre outras especificidades que envolvem os concursos.

Astrath enfatiza o suporte oferecido na preparação emocional e na organização da rotina para os concurseiros, com o objetivo de sanar dúvidas. “Temos as pílulas matinais elaboradas pelo professor Júlio Raizer, coautor do Método Focus de aprovação e especialista em Neuropsicopedagogia. O primeiro tópico do curso também orienta o aluno sobre a organização dos estudos, horários e o método de ensino”.

Para mais informações, basta acessar: focusconcursos.com.br/