A Thales lança o File Activity Monitoring (FAM) para reforçar a visibilidade e o controle em tempo real sobre dados não estruturados

A Thalesanunciou hoje o lançamento do Thales File Activity Monitoring, um novo recurso poderoso da plataforma Thales CipherTrust Data Security que melhora a visibilidade e o controle das empresas sobre dados não estruturados, permitindo que as organizações monitorem a atividade dos arquivos em tempo real, detectem usos indevidos e garantam a conformidade regulatória em todo o seu patrimônio de dados. Como único fornecedor de plataforma integrada que protege dados estruturados e não estruturados, a empresa oferece monitoramento e auditabilidade abrangentes para tipos de dados que antes eram difíceis de rastrear.

No cenário atual de ameaças em constante evolução, as organizações precisam obter um controle mais rígido sobre o acesso não autorizado e o uso indevido de dados não estruturados, que, de acordo com a IDC, representam 90% de todos os dados mundiais. O monitoramento de atividades de arquivos permite que as equipes de segurança analisem e monitorem as atividades de dados não estruturados, incluindo cópias, downloads e compartilhamentos inesperados de arquivos, como e-mails, registros de bate-papo, arquivos de mídia e registros de aplicativos que podem conter dados confidenciais. Alertas em tempo real, análises e rastreamento de criptografia aceleram ainda mais a identificação de ameaças e protegem dados confidenciais em toda a empresa. Isso reduz os riscos de exposição, apoia a conformidade com normas como GDPR, HIPAA e PCI DSS e fortalece a postura geral de segurança de dados das organizações.

“A abordagem inovadora da Thales para o monitoramento de atividades de arquivos aborda desafios importantes, como pontos cegos em ambientes híbridos, oferecendo visibilidade em tempo real e detecção inteligente de anomalias – uma potencial revolução para equipes sobrecarregadas por falsos positivos. Ao encontrar o equilíbrio certo entre profundidade e simplicidade, o FAM se mostra promissor para nos ajudar a fortalecer o SOC sem adicionar complexidade. Com uma integração SIEM mais estreita, ele pode melhorar a resposta e permitir que as equipes se concentrem no que é mais importante. Estamos entusiasmados para ver como o FAM evolui e incrementa nossa segurança de dados”, disseLeila KUNTAR, engenheira principal de Segurança da Informação da Amadeus.

“À medida que os dados não estruturados crescem rapidamente em ambientes distribuídos, as organizações precisam de maneiras mais integradas de rastrear e proteger suas informações mais confidenciais”, disseTodd Moore, vice-presidente de Produtos de Segurança de Dados da Thales.“Com o File Activity Monitoring, a Thales reforça sua liderança em segurança de dados corporativos, oferecendo insights em tempo real, automação inteligente e visibilidade unificada por meio de uma plataforma única e poderosa.”

A Thales é líder em segurança digital há décadas em atividades de bancos de dados estruturados. Com base nessa ampla experiência, os clientes podem esperar a mesma experiência de nível internacional que tiveram com a Thales, agora ampliada para abranger a proteção de dados não estruturados.

O File Activity Monitoring fortalece o DSPM, permitindo que as equipes de segurança:

Descubram, classifiquem, observem e controlem dados confidenciais em ambientes locais, híbridos e multicloud

Identifiquem onde os dados confidenciais residem, quem tem acesso e se estão devidamente protegidos, em tempo real, permitindo a detecção de comportamentos suspeitos, incluindo cópia, download ou compartilhamento não autorizados

Transformem a classificação estática em inteligência de risco dinâmica por meio do contexto comportamental

Apliquem criptografia forte e outras técnicas de remediação, incluindo a reconstrução rápida de incidentes com logs de auditoria em caso de violação ou violação de política e habilitação de criptografia forte, para proteger dados comprometidos ou em risco

As ferramentas GenAI integradas simplificam as auditorias, aumentam a capacidade de resposta e reduzem a complexidade

Para otimizar ainda mais as operações de conformidade e segurança, o File Activity Monitoring inclui um assistente de segurança de dados alimentado por IA generativa. Esse chatbot integrado ajuda as equipes a consultar dados de auditoria, gerar relatórios personalizados e otimizar os fluxos de trabalho de conformidade, reduzindo a carga sobre os profissionais de TI e segurança e facilitando o cumprimento das obrigações regulatórias.

“À medida que a tecnologia evolui rapidamente, nossos controles devem ser flexíveis o suficiente para acompanhar o ritmo sem adicionar complexidade”, disseMoore. “A automação e a inteligência ajudam as equipes de segurança sobrecarregadas a dimensionar as operações e se concentrar no que é mais importante. Com ferramentas como nosso chatbot, elas podem fazer perguntas em linguagem natural e obter respostas instantâneas e acionáveis, acelerando os tempos de resposta e melhorando a eficiência operacional.”

Sobre a Thales

A Thales (Euronext Paris: HO) é líder global em tecnologias avançadas para os setores de Defesa, Aeroespacial e Cibernético e Digital. Seu portfólio de produtos e serviços inovadores aborda diversos desafios importantes: soberania, segurança, sustentabilidade e inclusão.

O Grupo investe mais de € 4 bilhões por ano em Pesquisa e Desenvolvimento em áreas-chave, especialmente para ambientes críticos, como Inteligência Artificial, cibersegurança, tecnologias quânticas e de nuvem.

A Thales conta com mais de 83.000 funcionários em 68 países. Em 2024, o Grupo gerou vendas de € 20,6 bilhões.

