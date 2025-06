Vencendo com um Veículo de Produção em Massa, a GWM Redefine a Cultura Off-Road

Na edição de 2025 do Rali Taklimakan, realizado na China, a GWM causou um grande impacto com sua “Equipe Todo-Terreno”, composta pelas séries de veículos GWM HAVAL, GWM TANK e GWM POER. A equipe conquistou o título em duas categorias: T2.E (Novas Energias de Produção) e T2.1 (Gasolina de Produção), demonstrando as vantagens exclusivas dos modelos híbridos plug-in (PHEV) em terrenos desafiadores e consolidando-se como a grande vencedora do evento.

Durante a Etapa SS2, o piloto Yao Weiqiang personificou o verdadeiro espírito off-road ao parar para ajudar uma equipe em dificuldades, mesmo com a perda de tempo envolvida. Graçasàsua habilidade e ao desempenho do veículo, ainda assim garantiu o primeiro lugar na etapa. “No Rali Taklimakan, você pode perder a corrida, mas nunca a integridade”, declarou.

Durante a Etapa SS5, no trecho de Moyu Hongbaishan, a equipe GWM POER V6 parou para rebocar um carro de rali avariado por 60 quilômetros até a linha de chegada. A equipe GWM HAVAL MENGLONG também prestou auxílio a veículos presos, demonstrando plenamente o princípio central do rali: “Segurança em primeiro lugar, competição em segundo.”

A equipe da GWM no Rali Taklimakan representa a herança do off-road, sob a liderança do veterano Liang Yuxiang, de 71 anos, que compete pelo décimo ano consecutivo com o GWM TANK 500 Hi4-Z de número 223. Apesar da idade, sua paixão permanece inabalável. “O Rali Taklimakan me faz sentir mais jovem a cada ano”, afirma.

Na categoria T2.1 (Gasolina de Produção), a dupla pai e filho He Zijian e He Wei teve um desempenho excepcional, conquistando três vitórias em etapas.

A dupla mãe e filha Sun Xiangyan e Ma Xin, da equipe GWM HAVAL, enfrentou trechos desafiadores do deserto com o modelo H9 a diesel, quebrando estereótipos de gênero e provando que o off-road é para todos. Sua determinação evidenciou a força e a contribuição das mulheres para o esporte.

A presença da GWM no Rali Taklimakan reflete não apenas sua força técnica, mas também um compromisso com uma cultura off-road responsável — com foco na natureza, na sustentabilidade e no trabalho em equipe. Sua “Estratégia Geral de Combustão Interna”, que abrange motores a gasolina, diesel e sistemas híbridos, demonstra a capacidade de adaptação global da marca. Como afirmou o piloto do V6 POER, Zhang Ya: “No deserto, o veículo é sua linha de vida. A confiabilidade da GWM nos permite focar na jornada.”

A trajetória da GWM no Rali Taklimakan representa uma redefinição do conceito de “conquistar”. Não se trata de dominar a natureza, mas de dominar a si mesmo — com coragem, confiabilidade técnica, coesão da equipe e continuidade cultural.

