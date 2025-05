Validação do RNTRC já é obrigatória na emissão do Vale-Pedágio a caminhoneiros

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) comunicou que já está em vigor a exigência de validação do Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC) e da placa do cavalo mecânico na emissão do Vale-Pedágio Obrigatório (VPO).

A medida, que anteriormente havia sido suspensa por três meses, volta a ser aplicada com efeito imediato. A partir de agora, o CPF ou CNPJ informado no momento da emissão do VPO deve, obrigatoriamente, corresponder ao titular do RNTRC vinculado à placa do veículo trator (cavalo mecânico).

Outro ponto que permanece inalterado é a exigência de que o RNTRC esteja com status “ATIVO” para que o vale-pedágio possa ser emitido.

A Roadcard, empresa de pagamentos no transporte rodoviário de cargas, alerta os embarcadores e transportadores para as adequações regulatórias. “Seguimos acompanhando de perto as atualizações da ANTT e mantendo nossos clientes informados, com o objetivo de minimizar impactos operacionais e garantir a conformidade”, afirma Felipe Dick, CEO da Roadcard.

Para milhares de caminhoneiros autônomos, a retomada da exigência de validação representa a necessidade de atenção redobrada ao registro de seus dados junto ao RNTRC. “É essencial que os transportadores estejam com seus cadastros atualizados e em conformidade, para evitar qualquer impedimento na emissão do vale-pedágio e garantir a fluidez das operações”, destaca Everton Kaghofer, diretor comercial da Roadcard.

A Roadcard reforça ainda que continuará atuando de forma proativa para facilitar a jornada de seus clientes. “Nossa solução já realiza a validação automática do RNTRC, bastando que o documento do contratado seja informado. Isso torna o processo mais ágil, seguro e alinhado às exigências da ANTT”, complementa Anna Luiza Miranda, diretora de Marketing, Inovação e Produto da Roadcard.

Sobre a Roadcard

A Roadcard foi uma das primeiras Instituições de Pagamento Eletrônico de Frete (IPEF) do Brasil. Sua solução Pamcard inclui vale-pedágio, vale-combustível e gestão de despesas, oferecendo eficiência e conformidade regulatória para transportadoras e embarcadores, além de flexibilidade de escolha para os caminhoneiros.

Em abril, o Pamcard foi eleito, pela quarta vez, o Melhor Sistema de Pagamento de Fretes no Prêmio Top of Mind do Transporte. A premiação se baseou em votação espontânea de 2.610 profissionais do setor, sem indicação prévia de marcas. A empresa venceu todas as edições da categoria desde sua criação.

