Barbieri fecha parceria com Bullfor para ampliar portfólio

A Barbieri do Brasil, indústria especializada na fabricação de perfis de aço galvanizado para drywall e light steel framing na América Latina, anuncia parceria com a fornecedora global de parafusos e acessórios para construção metálica e industrializada, Bullfor. A iniciativa visa soluções completas para construtores e empresas do setor, ampliando a atuação da companhia no segmento de construção civil.

A parceria entre as empresas complementará a oferta de perfis de Light Steel Frame e Drywall da Barbieri com a linha de parafusos da Bullfor, desenvolvidos para todos os portes de projetos da indústria de construção a seco. O setor de construção civil terá mais soluções, capazes de potencializar a eficiência, a qualidade e o tempo de execução nas obras.

“O objetivo da parceria é impulsionar o cross-selling da Barbieri e fornecer ao mercado perfis de light steel frame e drywall para o segmento da construção industrializada a seco”, complementa Bruno Silva, técnico de engenharia da Barbieri do Brasil.

A Bullfor acompanha de perto a evolução do setor e participa ativamente de toda a cadeia do processo produtivo, levando ao mercado novidades sob medida para as necessidades dos clientes. A ideia da parceria é justamente oferecer o melhor em consultoria técnica, ajudando a identificar soluções com excelente custo-benefício e performance no mercado.

A preocupação com detalhes, o investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento e uma rigorosa política de controle de qualidade garantem a excelência no setor de construção civil. Essa sinergia entre a Barbieri do Brasil e Bullfor representa a união de duas empresas comprometidas com a excelência e o desenvolvimento do setor.

