Intelsat e Cubic³ concluem teste de conectividade de satélite para veículos, impulsionando a visão de conectividade onipresente

A Intelsat e a Cubic³ concluíram com sucesso um teste crucial de conectividade via satélite para veículos, marcando um avanço significativo em sua missão de oferecer um serviço contínuo para todos os tipos de transporte. O experimento demonstrou a integração eficaz entre os satélites da Intelsat e a plataforma de software da Cubic³, evidenciando como as redes terrestres e não terrestres podem se conectar perfeitamente para garantir conectividade ininterrupta, independentemente da localização.

“Nosso Memorando de Entendimento e o teste bem-sucedido nos aproximam da nossa visão de uma conectividade verdadeiramente ubíqua”, disse Bruno Fromont, diretor de Tecnologia da Intelsat. “Ao combinar a experiência da Intelsat em satélites com a inovadora plataforma de conectividade da Cubic³, estamos criando soluções que manterão os veículos conectados em qualquer lugar do mundo, possibilitando funções essenciais – desde conectividade de banda larga e diagnósticos até, finalmente, o suporte a capacidades de condução autônoma”.

O teste bem-sucedido se concentrou em um caso de uso de telefonia móvel terrestre comercial, utilizando o produto FlexMove Fleet da Intelsat e a interface Cubic³ Cloud, demonstrando a viabilidade de soluções integradas de conectividade para clientes de maquinário pesado. Essa demonstração representa um avanço significativo na parceria entre a Intelsat, a Cubic³ e a SoftBank Corp. A colaboração conjunta pretende desenvolver uma solução inovadora e unificada para o setor de telefonia móvel terrestre, permitindo aos clientes criar conectividade personalizada que aproveite tanto redes celulares terrestres quanto não terrestres.

Essa colaboração aborda uma lacuna crítica em um mundo cada vez mais conectado. Apesar dos avanços na mobilidade autônoma para carros, navios, drones e outros veículos conectados, muitas regiões continuam sem cobertura de rede móvel terrestre, exigindo dispositivos e contas separadas para acessar redes não terrestres. O esforço colaborativo entre Intelsat, Cubic³ e SoftBank Corp. visa eliminar essa fragmentação, oferecendo uma única solução que mantém a conectividade em todas as redes disponíveis globalmente.

Nick Power, diretor de Tecnologia da Cubic³, destacou a importância estratégica da colaboração: “Nosso trabalho com a Intelsat é fundamental para concretizar a promessa dos veículos definidos por software. Os fabricantes de automóveis precisam de conectividade global, de alta velocidade e sempre ativa para se transformarem em empresas com foco em software e atenderem às crescentes demandas dos consumidores por mobilidade. Este teste demonstra como nossas tecnologias podem funcionar juntas para viabilizar esse futuro”.

A solução integrada planejada utilizará inicialmente satélites geoestacionários (GEO) para aplicações como gerenciamento de frotas, telemática, manutenção preditiva e atualizações de software em áreas além da cobertura terrestre. Com o lançamento de novas constelações de órbita terrestre baixa (LEO), o sistema evoluirá para suportar casos de uso com maior largura de banda, incluindo downloads de mapas em alta definição e diagnósticos de veículos baseados em nuvem usando gêmeos digitais. “Redes não terrestres não são apenas uma opção de backup – elas são um componente essencial do ecossistema de conectividade que alimentará os veículos do futuro”, disse Fromont.

Essa colaboração também se baseia no acordo de colaboração inovador assinado em 2024 entre a SoftBank Corp. e a Intelsat para criar uma única “Rede Ubíqua”. Essa rede aproveita as mesmas arquiteturas, interfaces e processos padrão que permitem o roaming entre redes celulares terrestres hoje, acelerando a adoção comercial de soluções de mobilidade baseadas nos novos padrões 3GPP 5G para redes não terrestres.

Sobre a Intelsat

A equipe global de profissionais da Intelsat está comprometida em fornecer comunicações seguras e ininterruptas via satélite para clientes governamentais, ONGs e empresas, por meio de sua rede global de última geração e serviços gerenciados. Operando uma das maiores e mais avançadas frotas de satélites e infraestruturas de conectividade do mundo, a Intelsat contribui para eliminar a exclusão digital, permitindo que pessoas e tecnologias se conectem além dos oceanos, atravessem continentes e se comuniquem pelos céus – promovendo a colaboração, o entendimento e a convivência. Há mais de seis décadas, a Intelsat é sinônimo de pioneirismo no setor de satélites, atuando sempre a serviço de seus clientes e do planeta. Com base em um legado de inovação e com os olhos voltados para os desafios de uma nova era, os profissionais da Intelsat se dedicam agora a apoiar os “próximos pioneiros” no espaço, liderando a transformação digital do setor e moldando o futuro da conectividade global.

Sobre a Cubic³

A Cubic³ oferece soluções avançadas de conectividade para veículos definidos por software (SDVs) em mais de 200 países. Atuamos ao lado de fabricantes de equipamentos originais (OEMs) dos setores automotivo, agrícola e de transporte, ajudando-os a enfrentar os desafios da conectividade veicular e a garantir conformidade com regulamentações globais. Com acesso a mais de 550 redes móveis, nossa conectividade inteligente permite que os OEMs inovem, expandam seus negócios e aproveitem novas oportunidades, impulsionando a eficiência e o crescimento. Em 2024, a SoftBank Corp. e a Cubic³ estabeleceram uma parceria estratégica global para liderar o futuro dos veículos definidos por software e de outros ativos de Internet das Coisas (IoT) de alto valor.

