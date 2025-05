Com a 1GLOBAL, o N26 se torna o primeiro banco digital da Alemanha a oferecer planos de celular com eSIM

Em uma iniciativa que promete transformar a interseção entre fintech e telecomunicações, a 1GLOBAL, provedora global de comunicações móveis com foco em tecnologia, se uniu ao N26 para torná-lo o primeiro banco digital da Alemanha a oferecer planos de celular locais. Com essa parceria, os clientes alemães do N26 terão acesso a conectividade móvel de forma flexível, barata e sem contrato, diretamente pelo app do N26.

Ao integrar a avançada API da 1GLOBAL, o N26 oferece uma experiência móvel fluida, eliminando a necessidade de chips físicos, contratos longos ou burocracia. Com apenas alguns toques, os clientes podem ativar seus planos e ter acesso a conectividade instantânea, refletindo o espírito digital do banco.

Redefinindo a conectividade móvel com inovação

No centro dessa parceria está a tecnologia proprietária da 1GLOBAL: um conjunto robusto de APIs que permite que empresas verificadas, como neobancos, integrem recursos de telecomunicações diretamente em suas plataformas. Diferente das operadoras tradicionais, a 1GLOBAL criou sua própria rede técnica do zero, possibilitando a emissão de eSIMs e identidades internacionais de assinantes de celular (IMSIs) em grande escala e com baixo custo.

Com uma infraestrutura global apoiada por nove operadoras móveis virtuais (MVNOs), cinco parceiros de roaming internacional e mais de 150 interconexões, a 1GLOBAL oferece uma conectividade mundial incomparável. Isso permite ao N26 oferecer aos seus clientes uma proposta de valor única: uma experiência móvel totalmente integrada e tecnológica que complementa seus serviços bancários.

"Estamos animados para disponibilizar nossas soluções de telecomunicações baseadas em tecnologia para a base de clientes visionários do N26", disse Hakan Koç, fundador e CEO da 1GLOBAL. "À medida que setores como fintech, viagens e seguros buscam cada vez mais integrar soluções de conectividade com fluidez, a tecnologia eSIM da 1GLOBAL oferece um enorme valor agregado. Ela não só melhora a experiência do cliente, mas também abre novas fontes de receita e fortalece a lealdadeàmarca".

Uma experiência digital integrada, adaptada ao estilo de vida moderno

Agora, os clientes do N26 na Alemanha podem escolher entre três planos de dados com preços competitivos, todos com roaming gratuito pela UE e EEE. Com o monitoramento de consumo de dados em tempo real, os usuários podem gerenciar suas necessidades de conectividade diretamente no app do N26.

Valentin Stalf, fundador e CEO do N26, acrescentou: "o N26 SIM oferece aos nossos clientes planos móveis flexíveis e acessíveis, que se integram perfeitamente ao seu cotidiano. Nossa parceria com a 1GLOBAL nos ajudou a proporcionar aos clientes acesso às melhores redes com apenas alguns toques".

Saiba mais sobre as soluções inovadoras de eSIM white label da 1GLOBAL para empresas digitais.

Sobre a 1GLOBAL: Inovando no setor de telecomunicações com liderança digital

A 1GLOBAL é uma empresa global de telecomunicações móveis que impulsiona a inovação e maximiza o crescimento das empresas por meio da conectividade. Com uma plataforma tecnológica avançada, licenças regulatórias para operação global e acesso preferencial ao mercado de telecomunicações, a 1GLOBAL se destaca ao oferecer soluções confiáveis e eficientes para conformidade e conectividade. Atendendo líderes do setor financeiro, grandes corporações e empresas digitais — como neobancos, companhias de viagens e provedores de pagamento — a empresa conecta mais de 43 milhões de dispositivos no mundo todo.

Em 2024, a 1GLOBAL ultrapassou US$ 100 milhões em receita anual, consolidando sua posição como uma empresa altamente lucrativa e preparada para investir continuamente em infraestrutura, inovação e crescimento. O período marcou um momento decisivo: grandes conquistas comerciais impulsionaram a evolução da empresa de um provedor de telecomunicações para uma referência global em conectividade móvel orientada por tecnologia.

Fundada em 2022 pelos experientes fundadores e empreendedores de tecnologia Hakan Koç e Pyrros Koussios, a 1GLOBAL é uma líder europeia em tecnologia que está impulsionando a transformação digital no mercado global de telecomunicações. A empresa atual como operadora de rede móvel virtual (MVNO) totalmente regulamentada em nove países e como operadora de telecomunicações regulamentada em outros 31 países. Com sede na Holanda e centros de P&D de nível mundial em Lisboa, Berlim e São Paulo, a 1GLOBAL emprega mais de 450 especialistas em 13 países.

Departamento de imprensa da 1GLOBAL

E-mail: press@1global.com