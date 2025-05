Spatial apresenta a versão 2025 1.0.1 com melhorias para a tradução de CAD, simplificação de modelos e preparação de malhas para fabricação e simulação.

A Spatial Corp., fornecedora líder de kits de ferramentas de desenvolvimento de software para soluções de design, fabricação e engenharia e uma subsidiária da Dassault Systèmes, anuncia o lançamento da versão 2025 1.0.1, além de atualizações em diversas linhas de produtos, reafirmando o seu compromisso em oferecer soluções inovadoras aos seus clientes em áreas que vão desde o CAD até a simulação, fabricação e muito mais.

A versão 2025 1.0.1 apresenta novas funcionalidades expandidas, desenvolvidas para otimizar os fluxos de trabalho de fabricação e simulação. Os principais destaques são uma nova API de detecção de recursos personalizada no ACIS para uma simplificação mais eficiente do modelo, suporte ampliado para o formato CAD - incluindo a gravação de PMI STEP AP242 - e aprimoramento contínuo na remoção de corpos ocultos. Com esta versão, a Spatial reduz significativamente as tarefas manuais, aumenta a fidelidade na translação da geometria e reforça o seu conjunto de ferramentas para pipelines automatizados do projetoàfabricação e do projetoàsimulação.

3D ACIS Modeler

Detecção de recursos personalizados (beta): frequentemente, a simplificação de modelos costuma exigir tarefas manuais e repetitivas dos usuários finais. Esta capacidade possibilita aos usuários finais determinarem um recurso personalizado e detectar automaticamente outras instâncias dele no modelo.

frequentemente, a simplificação de modelos costuma exigir tarefas manuais e repetitivas dos usuários finais. Esta capacidade possibilita aos usuários finais determinarem um recurso personalizado e detectar automaticamente outras instâncias dele no modelo. Panel Ray Fire: ao invés de disparar raios individuais, o seu aplicativo pode utilizar esta nova interface para definir uma matriz de raios em um padrão retangular estruturado, aumentando consideravelmente o desempenho.

ao invés de disparar raios individuais, o seu aplicativo pode utilizar esta nova interface para definir uma matriz de raios em um padrão retangular estruturado, aumentando consideravelmente o desempenho. Melhorias no cinzelamento: algoritmos otimizados reduzem torções e autointerseções para proporcionar superfícies de saída mais limpas e precisas.

3D InterOp

Melhorias do Creo Reader Tradução de esboço cosmético: converta textos de esboços cosméticos em corpos de wireframe para auxiliar em fluxos de trabalho de gravação. Padrões de tabela: os padrões de tabela são uma maneira flexível de indicar a localização de recursos para processos de usinagem, como perfuração, fresamento, corte ou puncionamento. Esta versão agora oferece suporteàextração de padrões de tabela.

Suporte de esboço para o Inventor: importe dados de esboço como corpos de fios do Inventor 2023 e posterior.

importe dados de esboço como corpos de fios do Inventor 2023 e posterior. Suporte STEP AP242: agora é possível gravar dados PMI semânticos importados no STEP AP242. A criação de dados PMI deve estar disponível na próxima versão.

agora é possível gravar dados PMI semânticos importados no STEP AP242. A criação de dados PMI deve estar disponível na próxima versão. Suporte de Wire no glTF Writer: esta funcionalidade permite que os clientes convertam arquivos CAD com PMI para glTF para aplicativos de visualização na web.

esta funcionalidade permite que os clientes convertam arquivos CAD com PMI para glTF para aplicativos de visualização na web. Suporte atualizado para a versão do formato CAD: IFC 4.3.2.0 NX 2412 Parasolid 37.0 Revit 2025 Solid Edge 2025



Data Prep – Complemento 3D InterOp

Remoção de corpo oculto: para peças, um novo comportamento opcional permite a identificação e marcação de corpos ocultos sem que sejam removidos. A remoção de corpos ocultos para montagens agora está disponível em formato limitado para fins de demonstração. Os clientes podem esperar melhorias na remoção de corpos ocultos em breve, uma vez que o Data Prep continua sendo o foco principal do Spatial.

CGM Modeler

Gerar curvas paralelas em um corpo (beta): esta versão apresenta um novo operador para a criação de curvas paralelas na superfície de um corpo, separadas por uma distância geodésica específica. Esse recurso é especialmente útil em fluxos de trabalho de manufatura que exigem espaçamento preciso entre trajetórias de ferramentas adjacentes.

esta versão apresenta um novo operador para a criação de curvas paralelas na superfície de um corpo, separadas por uma distância geodésica específica. Esse recurso é especialmente útil em fluxos de trabalho de manufatura que exigem espaçamento preciso entre trajetórias de ferramentas adjacentes. Interface C#: esta atualização implementa diversas melhorias no gerenciamento de memória.

CSM-CVM

Melhorias na qualidade da malha CVM: a regularidade da malha foi aprimorada em fluxos de trabalho adaptáveis.

CDS

Suporte para restrições com suavização: capacidade de converter entre restrição geométrica e restrição com suavização.

Sobre a Spatial Corp.

A Spatial Corp., uma subsidiária da Dassault Systèmes, é a líder no fornecimento de kits de ferramentas de desenvolvimento de software 3D para aplicações técnicas em uma ampla variedade de setores. Os kits de ferramentas de desenvolvimento de software de modelagem 3D, visualização 3D e tradução CAD da Spatial ajudam os desenvolvedores de aplicativos a fornecer produtos líderes de mercado, manter o foco nas principais competências e reduzir o tempo de colocação no mercado. Por mais de 35 anos, os kits de ferramentas de desenvolvimento de software 3D da Spatial são adotados por muitos dos desenvolvedores de software, fabricantes, institutos de pesquisa e universidades mais reconhecidas do mundo. Com sede em Broomfield, Colorado, a Spatial tem escritórios nos EUA, França, Alemanha, Japão, China e Reino Unido. Para mais informações sobre as últimas atualizações e ofertas de produtos da Spatial, acesse www.spatial.com.

