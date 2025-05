Sistema automatizado de classificação, recuperação e entrega OPEX® Sure Sort® X with Xtract™ ganha prêmio internacional Red Dot Award em design de produto

A OPEX® Corporation, líder mundial em automação da próxima geração, fornecendo soluções inovadoras para automação de armazéns, documentos e correios, tem o orgulho de anunciar que seu sistema automatizado de classificação, recuperação e entrega Sure Sort® X with Xtract™ foi reconhecido com o prestigioso prêmio Red Dot Award: Product Design 2025. O concurso anual Red Dot Award é considerado um dos maiores e mais reconhecidos do mundo, com vencedores selecionados por um painel internacional de especialistas que seguem o lema “Em busca do bom design”. Este é o segundo ano consecutivo em que a OPEX recebe o Red Dot Award, distinguido em 2024 por seu sistema automatizado de armazenamento e recuperação (AS/RS) Infinity®.

“É uma grande honra receber o prêmio Red Dot Award: Product Design 2025 pelo nosso sistema Sure Sort X with Xtract”, disse Alex Stevens, presidente de Automação de Armazéns da OPEX. “Há 50 anos, a OPEX desenvolve soluções inovadoras e exclusivas para ajudar nossos clientes a resolver seus desafios comerciais mais significativos. Esse prêmio reflete o compromisso da nossa talentosa equipe de design em liderar o caminho para transformar a forma como os negócios são realizados.”

O Sure Sort X with Xtract da OPEX Corporation é a única oferta totalmente adaptável e pronta para uso no mercado de automação de armazéns que automatiza várias tarefas manuais – tais como classificação, recuperação e empacotamento de pedidos – com uma solução de um toque, aumentando a eficiência geral e aliviando os desafios contínuos de mão de obra.

A solução de classificação industrial mais versátil e robusta disponível, o Sure Sort X é incomparável em seu tamanho compacto, taxas de desempenho e adaptabilidade para atender a necessidades específicas. Ela lida com quase 100% dos itens classificáveis pelo cliente de até 9 kg (20 libras) e classifica os itens em uma variedade configurável de tamanhos e tipos de compartimentos mistos, tudo isso mantendo uma produtividade de até 2,1 mil itens por hora.

Quando o Sure Sort X é combinado com o Xtract, o revolucionário sistema automatizado de recuperação de pedidos da OPEX, a tarefa de recuperar recipientes e transferir seu conteúdo para contêineres de transporte também é totalmente automatizada, eliminando a necessidade de classificar e transferir os recipientes de forma manual. O Xtract processa pedidos completos de até 13,6 kg (30 libras), abordando várias possibilidades de atendimento que abrangem várias necessidades verticais de comércio eletrônico e de mercado.

A distinção internacional Red Dot está entre as marcas de qualidade mais prestigiadas. O júri do 2025 Red Dot Award: Product Design foi composto por 43 especialistas de 21 países. Foram recebidas inscrições de mais de 60 países diferentes. Os ganhadores foram selecionados com base em vários aspectos, incluindo apelo estético, funcionalidade e engenharia inteligente ou inovadora, com todos esses atributos demonstrando um design excepcional como tema comum. Os vencedores dos prêmios são homenageados na cerimônia anual Red Dot Gala, em Essen (Alemanha), e apresentados no anuário Red Dot, no museu e on-line.

Sobre a OPEX

A OPEX® Corporation é líder mundial em automação de próxima geração, fornecendo soluções inovadoras e exclusivas para automação de armazéns, documentos e correios. Com sede em Moorestown (EUA) – e instalações em Pennsauken e Plano (EUA), França, Alemanha, Suíça, Reino Unido e Austrália –, a OPEX possui cerca de 1,6 mil funcionários que estão continuamente reimaginando e fornecendo soluções de tecnologia personalizadas e escaláveis que resolvem os desafios comerciais atuais e futuros. O ano de 2025 marca o 50ºaniversário da empresa sob a propriedade e liderança multigeracional da família Stevens.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250430737793/pt/

Para mais informações

Laura Evans

levans@opex.com

+1.856.727.1100 x 5012