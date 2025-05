CoreX conclui aquisição da Volteo Digital e amplia seu Centro de Excelência ServiceNow com novo laboratório de IA agêntica em Guadalajara

A CoreX, uma consultoria de nova geração da ServiceNow e empresa da plataforma NewSpring Holdings, anunciou hoje a conclusão da aquisição da Volteo, LLC, parceira Elite da ServiceNow. A empresa também anunciou um investimento significante em Guadalajara, no México, com a expansão de seu laboratório de IA agêntica dedicadoàinovação da ServiceNow.

O laboratório de IA agêntica será um centro de inovação onde os clientes poderão colaborar com especialistas da CoreX para desenvolver agentes de IA personalizados e acelerar iniciativas de transformação digital. O laboratório também servirá como centro de apresentações executivas para demonstrar os recursos avançados da ServiceNow a potenciais clientes.

"Com a conclusão da aquisição da Volteo e nosso investimento em Guadalajara, não estamos apenas ampliando nossa presença global, estamos criando algo revolucionário para nossos clientes e para o ecossistema ServiceNow", disse Rick Wright, CEO da CoreX. "Nosso novo laboratório de IA agêntica representa um investimento de milhões de dólares no desenvolvimento de soluções inovadoras que vão redefinir o que é possível com a plataforma ServiceNow".

O Centro de Excelência ServiceNow, que abrigará o laboratório de IA agêntica, foi reconhecido por seu alto desempenho em satisfação do cliente na região norte da América Latina e passou por uma grande expansão. Foram criados novos escritórios e contratados 30 arquitetos e engenheiros especializados em ServiceNow, com mais contratações previstas ao longo do ano. A equipe utilizará programas de treinamento especializados da ServiceNow para acelerar a inovação e o sucesso dos clientes.

"A América Latina é uma das regiões com maior crescimento da ServiceNow, e a CoreX está em uma posição única para nos ajudar a atender às necessidades em constante evolução desse mercado dinâmico", disse Enrique Upton, vice-presidente regional e gerente geral da ServiceNow para o norte da América Latina. "Juntos com a CoreX, estamos oferecendo experiência local e capacidade de inovação para que nossos clientes alcancem novos patamares de produtividade e inovação, acelerando suas jornadas de transformação digital".

"O laboratório de IA e o Centro de Excelência representam um investimento concreto no futuro dos nossos clientes", afirmou Fernando Gordoa, CEO da Volteo Digital. "Nossos clientes terão acesso a uma biblioteca de agentes de IA e cenários que ajudam a resolver desafios reais de negócios, reduzindo drasticamente o tempo de retorno e os ciclos de inovação".

A expansão das operações em Guadalajara posiciona a CoreX como uma importante colaboradora da ServiceNow em uma das regiões de crescimento mais rápido da ServiceNow. A empresa unificada agora conta com capacidade de entrega global 24 horas por dia, com operações nos Estados Unidos, México, Costa Rica e Espanha.

A empresa celebrará essas conquistas em um evento oficial de inauguração em Guadalajara no dia 29 de abril, com a presença de executivos, clientes e parceiros da ServiceNow.

Sobre a CoreX

Fundada em 2023, a CoreX tem como missão corrigir processos manuais e isolados: capacitando os clientes e entregando a promessa de conectividade com ServiceNow baseada em fluxos de trabalho para as áreas de backoffice e intermediárias de empresas globais. Os líderes de transformação e a combinação única de experiência setorial e funcional da CoreX, somados a um domínio incomparável da plataforma ServiceNow, aceleram as jornadas de clientes em Tecnologia Operacional ("OT"), Soluções de Finanças e Cadeia de Suprimentos, ITOM, ITAM, UX, SecOps e IA centrada no ser humano. Como inovadora na NOW Store, a CoreX lidera em integrações OT e soluções baseadas IA da ServiceNow. Saiba mais em www.corexcorp.com.

Sobre a NewSpring Holdings

A NewSpring Holdings, principal estratégia de investimento da NewSpring voltada para o desenvolvimento de plataformas setoriais, oferece amplo conhecimento, experiência e recursos para levar empresas lucrativas e em crescimento a um novo patamar por meio de aquisições e metodologias orgânicas comprovadas. Fundada em 1999, a NewSpring cria parcerias com inovadores, criadores e operadores de empresas de alto desempenho em setores dinâmicos, catalisando novos ciclos de crescimento e aproveitando oportunidades estratégicas. A firma administra mais de US$ 3,5 bilhões em cinco estratégias distintas que vão de equity de crescimento e aquisições de controle até dívida de mezanino. Atuando em parceria com equipes de gestão para ajudar a transformar suas empresas em líderes de mercado, a NewSpring identifica oportunidades e desenvolve relações usando sua rede de líderes e influenciadores em diversas áreas operacionais e setores. Visite a NewSpring em www.newspringcapital.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250429883777/pt/

Contato com a mídia:

Phil LeClare

CoreX

phil@leclarepr.com