Programa Building Value Together da Indicator gera resultados para as startups

Desenvolvido com exclusividade pela Indicator Capital, gestora early-stage de venture capital com foco em deep-tech, o programa de construção de valor Building Value Together® vem trazendo resultados para o fundo e também para as startups. Atualmente com mais de 1,7 mil parceiros conectados ao programa, em 2024 a indicator realizou 284 iniciativas hands-on com as suas investidas. No âmbito internacional, foram feitas 100 ações cross-border - um dos pilares do programa – envolvendo as startups que possuem objetivos de negócio na região da América Latina e EUA.

O Building Value Together® é o mote de inspiração da Indicator Capital para atuar de forma ativa e colaborativa, fornecendo todo o apoio durante o ciclo de vida completo, desde o investimento inicial, passando pela curva de crescimento até o processo de saída. Utilizando as habilidades e competências complementares dos três cofundadores, se baseia em quatro pilares:

? Ecossistema de inovação: conexões com VCs, aceleradoras, universidades, institutos de pesquisa e hubs, entre outros, com foco no desenvolvimento do relacionamento com esses públicos. Também promove a conexão entre ‘portcos’ e as startups do deal flow da indicator e parceiros. O foco é na inovação e seu financiamento.

? Mão na massa (hands-on): a atuação que vai além do investimento. Envolve recrutamento de talentos e liderança, acesso a provedores de serviço, a uma rede de especialistas, a disponibilidade dos General Partners e LPs e até apoio para levantamento de fundos e no processo de M&A (Fusão e Aquisição). Foco na governança e estruturação da empresa.

? Desenvolvimento de negócios com a indústria: é feito por meio de pilotos, Provas de Conceito (POCs) e parcerias com a indústria, com foco na geração de receita. Envolve também conexões LPs (Limited Partners)-startups.

? Programa cross-border: tendo como diferencial a presença de Fabio Iunis de Paula no Vale do Silício, na Califórnia (EUA), a Indicator Capital promove os três pilares anteriores fora do país, apoiando as investidas com foco na sua expansão e desenvolvimento de negócios internacionais. Inclui parcerias com a indústria e o ecossistema B2B nos Estados Unidos e América Latina.

O impacto do programa é percebido por meio da captação de novos clientes, desenvolvimento de POCs, economia de custos, geração de receitas e abertura de oportunidades para novas rodadas. Em 2024, foram mais de R$ 12 milhões em receitas convertidas e R$ 3,5 milhões de economia para as startups do portfólio. No total, já foram 65 casos de sucesso registrados.

“A atuação da indicator tem sido fundamental na jornada de crescimento da Cogtive”, atesta o CEO Reginaldo Ribeiro. “E isso desde antes do investimento, em janeiro do ano passado, quando nos aproximamos em um evento do Cubo Itaú. E, desde então, a atuação consultiva e a experiência dos cofundadores vem nos ajudando em diversas áreas e contribuindo para o crescimento exponencial que temos registrado nos últimos anos”.

Alguns exemplos incluem:

- No pilar mão na massa, investimentos de programas específicos, como o Black Founders do Google em duas startups do portfólio, mais de dez conexões com AWS para créditos de cloud e a captação a fundo perdido de R$ 8 milhões pela IBBX via edital da FINEP, com apoio da Atitude Inovação.

- No pilar de desenvolvimento de negócios com a indústria, destaca-se a parceria entre a anitya e a Lenovo - investidora do fundo 2 - para viabilizar tecnologias de Realidade Aumentada e Virtual ao mercado corporativo.

“Atrelado ao nosso compromisso de impulsionar a produtividade e a criatividade no ambiente empresarial, acreditamos que, com a parceria com a anitya, podemos oferecer ainda mais inovação tecnológica para empresas de todos os tamanhos, para que essas possam continuar transformando suas operações com soluções de realidade virtual e aumentada de ponta", diz Hildebrando Lima, diretor de P&D da Lenovo.

Programa busca impulsionar startups a um novo patamar

Iniciado junto com a criação da indicator em 2014, o programa Building Value Together® vem passando, desde 2021, por um processo de estruturação mais sustentado, com a incorporação de uma ferramenta data-driven. Em 2024, por fim, a escalabilidade do BVT foi consolidada, por meio de automações e ferramentas construídas ‘in house’, na qual os founders do portfólio conseguem solicitar acesso de forma autônoma.

“Hoje, o principal diferencial da ferramenta são os dados e conexões muito próximas da rede que construímos ao longo deste período, além, é claro, do modelo impulsionado por dados que permite parametrizar e acompanhar todas as conexões realizadas. Com isso, entendendo as demandas e sinergias das startups para impulsioná-las a um novo patamar”, explica Fabio Iunis de Paula, cofundador da indicator.

O próximo passo para o Building Value Together® será a expansão do programa cross-border, a partir da consolidação da presença internacional da indicator e da presença de Fabio no Vale. “O amadurecimento natural da gestora e o valor agregado que o programa entrega para as startups constitui um diferencial competitivo importante para o mercado, principalmente no cenário internacional”, conclui o cofundador da indicator.

