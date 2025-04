Generix anuncia seu novo Sistema de Gestão de Recursos (RMS) com inteligência artificial para otimizar de maneira inteligente todos os recursos de armazéns

A Generix, empresa global de softwares de negócios que oferece um amplo portfólio de soluções SaaS para cadeia de suprimentos, finanças, comércio e integração B2B, anunciou hoje o lançamento do Generix Resource Management Systems (RMS), um novo aplicativo com inteligência artificial que otimiza todos os recursos de armazéns com previsão, planejamento e análise inteligentes, tudo isso em um ambiente unificado.

Em um cenário onde muitas equipes de gestão de armazéns enfrentam dificuldades para lidar com rupturas na cadeia de suprimentos usando ferramentas manuais desconexas e propensas a erros, o Generix RMS oferece recursos de previsão e planejamento precisos para controlar os custos de mão de obra, maximizar o uso de recursos e melhorar a visibilidade da capacidade.

"Em um mundo marcado pela imprevisibilidade, sabemos que os riscos são muito altos e as cadeias de suprimentos são complexas demais para depender apenas de planilhas no planejamento e gestão dos recursos de armazém", afirmou Si-Mohamed Saïd, diretor de produto e marketing da Generix. "O novo Generix RMS tem a capacidade única de integrar previsão e planejamento inteligentes para qualquer armazém. Utilizando o RMS com IA, os gerentes de armazém podem transformar ideias em ação mais rápido do que nunca".

O novo aplicativo SaaS pode ser integrado facilmente aos sistemas de gestão de armazéns (WMS) já existentes, transformando os dados de armazém e RH em planos mais precisos e acionáveis.

O Generix RMS ajuda as empresas a aproveitar ao máximo todos os recursos do armazém:

Oferecendo previsão e planejamento inteligentes ao aplicar IA integrada a todos os dados de WMS e RH, o que permite que as empresas gerem previsões inteligentes, planos que avaliem possíveis restrições e antecipem demandas de trabalho, tudo isso em uma única experiência.

Gerencie de forma otimizada cada trabalho, tarefa e recurso. O Generix RMS opera em diferentes locais e se integra a qualquer WMS, permitindo uma gestão mais eficiente de todos os recursos, desde pessoas até equipamentos e máquinas, para maximizar a produtividade, o uso e o engajamento dos colaboradores.

Transforme insights instantâneos em ação, passando rapidamente do planejamentoàexecução com análises integradas, permitindo ajustes contínuos no uso de recursos e realocações imediatas.

Sobre a Generix

A Generix é uma empresa global de SaaS que conecta negócios para transformar cada conexão digital em valor digital. Com um portfólio líder de soluções e serviços de nuvem impulsionados por IA, ela viabiliza a condução segura dos processos digitais mais críticos nas áreas de cadeia de suprimentos, finanças e comércio. Ela também oferece soluções completas de integração e colaboração B2B para que empresas possam operar totalmente em redes de negócios digitais. Com quase 900 talentos, a Generix atende mais de 5.000 clientes em mais de 60 países. A empresa ajuda a processar mais de 17 bilhões de mensagens, preparar mais de 600 milhões de paletes, gerenciar mais de 500 milhões de faturas e mais de 1 milhão de operações de transporte por ano. A Generix acredita no imenso potencial de crescimento da economia em rede em um mundo sustentável. Para mais informações: www.generixgroup.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250428203356/pt/

Consultas de mídia:

Laurel Case

news@talesplash.com

+1 315-663-6780