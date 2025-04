Andrômeda by MPD apresenta novo residencial em Alphaville

Buscando oferecer lares nas regiões mais valorizadas de São Paulo, a MPD Engenharia — construtora e incorporadora com mais de 40 anos de atuação nos mercados de médio e alto padrão — anuncia o lançamento do Andrômeda by MPD, seu quinto condomínio vertical no quadrilátero MPD, próximo a lançamentos anteriores como Level, Neo, Myrá e Atria. Localizado em uma das principais vias do bairro, na Avenida Andrômeda, 310, em Alphaville, Barueri, o novo projeto foi planejado tanto para moradia quanto para investimento.

Desenvolvido em parceria com Albino Nunes Holding e a marca Gregory, o projeto conta com uma torre única de 288 unidades residenciais, com apartamentos de 90m² e 123m² — todos com depósito privativo — além de uma área comercial no térreo. O projeto arquitetônico é assinado pelo escritório MCAA Arquitetos, o paisagismo é da Takeda Design e a ambientação das áreas comuns ficou a cargo da profissional Paula Aveiro.

As unidades foram projetadas para oferecer flexibilidade e conforto, com opções de plantas que atendem diferentes necessidades, estilos de vida e objetivos, como morar ou investir. Os apartamentos de 123m² contam com duas e três suítes, com opções de cozinhas, aberta e fechada, e sala ampliadas. Para maior exclusividade, estes apartamentos, além da área dedicada ao depósito privativo, também possuem elevadores semi-privativos no mesmo andar. Já as unidades de 90m² oferecem uma e duas suítes, com possibilidade de ampliação da cozinha e da suíte master.

Além da localização próxima dos principais centros comerciais do bairro, os moradores do Andrômeda by MPD terão à disposição uma área de lazer completa e privativa, localizada no segundo pavimento. O espaço inclui salão de festas, espaço gourmet, sport bar, coworking com sala de reunião, web garden, brinquedoteca, playground kids e baby, áreas fitness interna e externa, sauna, sala de massagem, espaço beauty, pet place, lounge externo, quadra de beach tennis e quadra recreativa, churrasqueira, space family e piscinas adulto e infantil.

O Andrômeda by MPD apresenta características relacionadas à proposta da empresa, como foco em critérios de qualidade e segurança. A campanha do empreendimento traz o conceito "A Arte de Conectar" e está localizado em uma das principais regiões nobres do estado. “Esse posicionamento busca destacar não apenas os atributos funcionais do projeto, mas também a experiência de viver em um ambiente planejado para proporcionar bem-estar e qualidade de vida exclusivas”, enfatiza Débora Bertini, diretora-geral de incorporação e vendas da MPD Engenharia.

O novo lançamento da MPD contará com um estande aberto ao público a partir de 15/03, na Avenida Andrômeda, 328. O empreendimento é voltado para quem mora em regiões próximas a Alphaville e busca uma oportunidade tanto para aquisição de um novo lar quanto para investimento em um imóvel em uma região valorizada. Segundo o último relatório divulgado pelo FipeZap, Alphaville registrou uma valorização de 9,23% no acumulado dos últimos 12 meses.

Website: https://www.mpd.com.br/