Erbe apresenta o VIO® 3n e o VIO® seal: geradores eletrocirúrgicos sob medida para fluxos de trabalho de alto desempenho

Com a introdução do VIO® 3n, a Erbe Elektromedizin GmbH expande sua consagrada família VIO® 3 com uma nova geração de geradores eletrocirúrgicos, especificamente adaptados a diferentes especialidades médicas e requisitos de procedimentos. O portfólio é aprimorado ainda mais pelo VIO® seal, o primeiro gerador VIO® totalmente dedicado a aplicações bipolares.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250425991925/pt/

VIO 3n Fire

Cinco configurações para aplicações cirúrgicas e endoscópicas precisas

Com mais de 100 anos de experiência em eletrocirurgia, a Erbe segue inovando com o lançamento de cinco novas configurações do VIO® 3n: Fogo, Água, Metal, Madeira e Pedra. Cada uma foi cuidadosamente desenvolvida para atender às exigências específicas de diferentes procedimentos cirúrgicos e endoscópicos, oferecendo perfis pré-programados de CUT, COAG e dissecção que aumentam a eficiência e simplificam os fluxos de trabalho. O VIO® 3n incorpora os consagrados modos eletrocirúrgicos da Erbe – como endoCUT®, preciseSECT e pulsedAPC – assegurando resultados reprodutíveis nos tecidos em diversas especialidades. A novidade fica por conta do modo endoCUT® U, especialmente desenvolvido para procedimentos em aplicações “subaquáticas”.

Além do ajuste preciso de efeito no tecido, o VIO® 3n prioriza a usabilidade intuitiva: sua interface com o stepGUIDE oferece suporte às equipes cirúrgicas com navegação lógica de menus e notificações em tempo real, simplificando a configuração e operação. Além disso, o gerador se integra perfeitamente a outras unidades da Erbe, como APC 3 e IES 3, como também a instrumentos e acessórios da Erbe, permitindo uma adaptação flexível às estações de trabalho existentes.

VIO® seal: o primeiro gerador VIO® dedicado exclusivamente a aplicações bipolares.

Como uma solução especializada para procedimentos eletrocirúrgicos bipolares, o VIO® seal é uma adição significativa ao portfólio da Erbe. Projetado para uso com TriSect rapide®, BiClamp® e instrumentos bipolares padrão, a unidade pode funcionar como uma solução independente ou em combinação com o VIO® 3n, como também com bases instaladas existentes, como as séries VIO® D e S. Com reconhecimento digital de instrumentos, ele se alinha perfeitamente aos fluxos de trabalho cirúrgicos.

Uma característica-chave: quando combinado com outro gerador VIO®, o VIO® seal possibilita ativação bipolar simultânea, ampliando as possibilidades dos procedimentos cirúrgicos.

Uma solução eletrocirúrgica preparada para o futuro, desenvolvida para atender a uma ampla variedade de exigências clínicas.

Com o lançamento do VIO® 3n e do VIO® seal, a Erbe dá mais um passo rumoàconsolidação como fornecedora de soluções completas. A combinação de configurações personalizadas, fluxos de trabalho de alto desempenho e a reconhecida tecnologia da Erbe resulta em uma plataforma projetada para atender às necessidades específicas de múltiplas especialidades médicas.

“Após mais de 100 anos de eletrocirurgia e mais de 100.000 geradores eletrocirúrgicos VIO® vendidos, a Erbe está lançando a próxima geração – o VIO® 3n”, explica o Dr. Helmut Scherer, diretor de Tecnologia do Grupo Erbe. “Com o VIO® 3n, o consagrado conceito operacional do VIO® 3 é transferido para a nova geração tecnológica e disponibilizado para diversas disciplinas médicas”.

Os novos sistemas estarão disponíveis no mercado da CE e nos países relacionadosàCE a partir de abril de 2025.

Sobre a Erbe Elektromedizin

A Erbe Elektromedizin desenvolve, fabrica e distribui instrumentos e dispositivos cirúrgicos em todas as partes do mundo, ao mesmo tempo em que fornece serviços para o uso profissional desses produtos em um amplo conjunto de disciplinas médicas. Cirurgiões, equipes de cirurgia e pacientes no mundo inteiro confiam na tecnologia médica da Erbe. Os instrumentos e dispositivos cirúrgicos são utilizados em quase todas as áreas especializadas. Eles se baseiam em eletrocirurgia combinada com outras tecnologias da Erbe. As soluções híbridas nos permitem oferecer aplicações novas e inovadoras na medicina.

Campos de atividade

Imagiologia

Endoscopia

Eletrocirurgia

Cirurgia a plasma

Termofusão

Hidrocirurgia

Tecnologia crio

Uma rede internacional

20 unidades internacionais de vendas e serviços

5 locais de produção

A Erbe está presente em 110 mercados internacionais.

A força de trabalho da Erbe

2.100 funcionários espalhados pelo mundo

Cerca de 1.100 deles na Alemanha

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250425991925/pt/

Erbe Elektromedizin GmbH

Waldhoernlestrasse 17

72072 Tuebingen

erbe-med.com

info@erbe-med.com

David Malecki

Tel.+49 7071 755-316

david.malecki@erbe-med.com