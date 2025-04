QpiAI anuncia o início da era quântica na Índia com um computador quântico de 25 qubits

A QpiAI, líder em computação quântica e IA generativa, anunciou o lançamento de seu primeiro computador quântico, denominado QpiAIIndusQuantum Computer.

QpiAI Gen-1 25 qubit Quantum computer Indus, picture from QpiAI Bangalore centre with CEO Dr Nagendra Nagaraja (Left) and VP of Quantum hardware Dr Manjunath R V (Right).

Dr. Nagendra Nagaraja, CEO e fundador da QpiAI, afirmou: “Estamos entusiasmados com nosso plano de comercialização de computadores quânticos, aproveitando a integração em larga escala de qubits e qubits lógicos. Os tempos T1 e T2 do nosso atual computador quântico Indus de 25 qubits são, respectivamente, 30 μs e 25 μs, caracterizados por nosso cluster de eletrônica de controle quântico desenvolvido internamente, e espera-se que aumentem para 100 μs em breve. Além disso, com nossa arquitetura de qubit patenteada, esperamos alcançar um tempo T1 de 1 ms no início de 2026. Com fidelidade de porta de qubit único de 99,7% e de porta de dois qubits de 96%, oferecendo suporte a todos os conjuntos de portas nativas, nosso sistema é integrado aos SDKs de software quântico da QpiAI para o desenvolvimento de aplicações. Em breve, expandiremos para computadores quânticos com 64 qubits. Faremos parcerias estratégicas com fornecedores de componentes, grandes empresas farmacêuticas e químicas, operadores de data centers e hyperscalers para comercializar a computação quântica. Nossa principal propriedade intelectual está no uso de um sistema agêntico baseado em IA para fabricar qubits e ajustá-los finamente, a fim de alcançar os níveis desejados de fidelidade, correção de erros e ruído – com o sistema agêntico AI em nosso data center operando em circuito fechado com o computador quântico”.

O Departamento de Ciência e Tecnologia (DST), que também é acionista da QpiAI por meio da Missão Quântica Nacional (NQM), anunciou o computador quântico QpiAI Indus em uma postagem no LinkedIn.

Integração vertical de pilha completa em computação quântica e inteligência artificial da QpiAI

A QpiAI desenvolveu uma tecnologia de computação quântica de pilha completa (full-stack), integrando verticalmente sistemas de IA e computação quântica que combinam inteligência artificial, computadores quânticos, algoritmos, software e aplicações. O sistema QpiAI de primeira geração foi projetado com uma integração eficiente entre computação quântica e HPC, com um data center HPC colocalizado para garantir alta taxa de transferência e baixa latência. A pilha de aplicações quânticas da QpiAI combina compilação quântica orientada por IA com arquiteturas específicas para cada aplicação, a fim de maximizar o desempenho híbrido entre sistemas quânticos e clássicos. As plataformas e produtos de software quântico da QpiAI – incluindo QpiAI-Logistics, QpiAI-Opt, QpiAI-ML, QpiAI-Pharma e QpiAI-Matter – são voltados para aplicações quânticas essenciais nos setores de logística, finanças, descoberta de materiais e indústria farmacêutica.

Tecnologia QPU quântica da QpiAI

Os computadores quânticos QpiAI usam qubits supercondutores e têm um roteiro para experimentar qubits de spin baseados em CMOS em modelos futuros. A geração atual de qubits é baseada em várias arquiteturas de design de qubits supercondutores. Os qubits QpiAI NISQ (Quântico em Escala Intermediária com Ruído) qubits e QpiAI FTQC (Computação Quântica Tolerante a Falhas) baseiam-se na arquitetura de qubit proprietária da QpiAI denominada QpiAI Qubits. Os qubits Transmon são estabilizados e com correção de erros com base nos códigos de superfície com várias distâncias. Para maior confiabilidade na computação tolerante a falhas, os qubits QpiAI FTQC são corrigidos por erros usando códigos Q-LDPC com novas arquiteturas inventadas pela QpiAI para garantir alto desempenho e baixas taxas de erro.

A computação quântica hoje enfrenta desafios limitados de escalabilidade e confiabilidade devido a erros causados por decoerência, ruído e imprecisões nos portões, impactando a prontidão para aplicações industriais. Para solucionar esses desafios, a QpiAI está avançando na mitigação de erros em dispositivos NISQ com esquemas embutidos de códigos de superfície e implementando códigos Q-LDPC dentro do nosso roteiro tolerante a falhas. Nosso objetivo é criar sistemas quânticos escaláveis e confiáveis capazes de suportar aplicações complexas e de alto impacto.

Tecnologia de IA

A QpiAI construiu sistemas avançados de IA generativa e IA agêntica de última geração que podem navegar de forma autônoma por cenários complexos e construir inteligência emergente por meio de modelagem baseada em agentes. Nossa pilha otimizada de dados para inteligência e infraestrutura de alto desempenho permitem modelagem e automação em escalas sem precedentes, garantindo uma transição perfeita para a computação quântica.

Sobre a QpiAI

QpiAI ( https://www.qpiai.tech) é uma startup de deep tech com sede em Bangalore que está na vanguarda da convergência entre Inteligência Artificial e Computação Quântica para solucionar alguns dos desafios industriais e científicos mais complexos do mundo. A pilha integrada verticalmente da QpiAI permite uma inovação contínua em hardware, software e aplicações. O portfólio inclui o QpiAI-Explorer, uma plataforma educacional; o QpiAI-Quantum, que oferece SDKs, compiladores e simuladores para desenvolvimento quântico; o QpiAI-Opt, um potente mecanismo de otimização para casos de uso científicos e industriais; o QpiAI-Logistics, para planejamento de rotas e otimização de cadeias de abastecimento; o QpiAI-Pharma, voltadoàdescoberta de medicamentos e modelagem de proteínas e ligantes; o QpiAI-Pro, uma suíte de desenvolvimento de IA generativa; e o QpiAI Agent-Hive, que viabiliza fluxos de trabalho inteligentes com agentes de IA.

