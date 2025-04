Perficient ganha prêmio de excelência em inteligência artificial de 2025 pelo GenAI Integrity Accelerator

Perficient, líder mundial consultoria digital que transforma as maiores empresas e marcas do mundo, anunciou hoje que foi declarada vencedora no Artificial Intelligence Excellence Awards (Prêmios de Excelência em Inteligência Artificial) de 2025, apresentado pelo Business Intelligence Group. Este reconhecimento destaca o compromisso da Perficient com a inovação e suas contribuições para o avanço da IA.

O Business Intelligence Group reconheceu o Generative AI (GenAI) Integrity Accelerator da Perficient pela excelência na tomada de decisões éticas de IA e sua capacidade de ajudar empresas a governar, testar e implantar IA de modo responsável.

O GenAI Integrity Accelerator oferece testes rigorosos e repetíveis durante todo o ciclo de vida do desenvolvimento de software para garantir que as soluções de IA estejam alinhadas com os padrões éticos, regulatórios e de desempenho. Ele dá às organizações a confiança de que sua IA generativa irá responder de acordo, permanecer dentro do escopo pretendido e evitar comportamentos não intencionais, como reagir mal ao feedback do cliente, fornecer informações falsas, fazer sugestões inadequadas, revelar informações confidenciais ou não intencionais, ou desviar do assunto de forma que entre em contradição com as diretrizes da marca. O Accelerator permite que as empresas adotem um enfoque proativo, ao identificar e abordar problemas potenciais antes que cheguem aos usuários finais.

Recentemente, uma subsidiária financeira cativa de uma das cinco maiores montadoras internacionais buscou introduzir experiências de IA generativa direcionadas ao cliente. O conselho de governança de IA da organização exigiu evidências de que a equipe de desenvolvimento havia finalizado os testes necessários para reduzir o risco, proteger a empresa e aperfeiçoar a experiência do cliente. O GenAI Integrity Accelerator da Perficient está ajudando o provedor de soluções de financiamento de automóveis a preencher esta lacuna com uma avaliação de IA estruturada e escalável. Ao combinar critérios de avaliação personalizados e as melhores práticas do setor, o GenAI Integrity Accelerator possibilita que a empresa ajuste as avaliações às necessidades e expectativas específicas de cada caso de uso de IA.

"Estamos sumamente honrados em receber este reconhecimento do Business Intelligence Group", disse Santhosh Nair, Vice-Presidente Sênior da Perficient. "Os especialistas da Perficient oferecem soluções baseadas em dados, orientadas por IA e com prioridade em nuvem, que impulsionam a eficiência, aprimoram as experiências do cliente e criam novas oportunidades de receita. Estamos ajudando as empresas a integrar a IA de modo integrado e responsável em suas operações, sendo este prêmio uma prova de nosso sucesso na conquista desta meta."

Os Prêmios de Excelência em Inteligência Artificial celebram as empresas, tecnologias e profissionais mais inovadores que vêm liderando o caminho na inovação de IA. Os vencedores são selecionados por um grupo de especialistas do setor que avaliam os indicados com base em sua criatividade, impacto e sucesso mensurável em soluções orientadas por IA.

"O setor de IA está evoluindo com rapidez, e é mediante esforços de empresas como a Perficient que vemos aplicações do mundo real impulsionando mudanças", disse Russ Fordyce, Diretor Executivo do Business Intelligence Group. "O trabalho deles exemplifica o tipo de inovação e liderança que estão dando forma ao futuro da inteligência artificial."

Os premiados serviços de consultoria de GenAI da Perficient ajudam as empresas a conceber e implementar soluções inteligentes de modo responsável. Para mais informações sobre a experiência de IA da Perficient, siga-nos nas redes sociais.

Sobre a Perficient

A Perficient é a principal consultoria digital global. Nossos estrategistas, designers, tecnólogos e engenheiros capacitam as maiores empresas e marcas do mundo a impulsionar seus negócios com ousadia e alcançar resultados concretos por meio da tecnologia. Superamos limites, somos incansáveis na busca por resultados e moldamos o futuro ao lado de nossos clientes. Para saber mais, visite www.perficient.com.

Sobre o Business Intelligence Group

O Business Intelligence Group foi fundado com a missão de reconhecer o verdadeiro talento e o desempenho superior no mundo dos negócios. Ao contrário de outros programas de premiação do setor, estes programas são julgados por executivos empresariais com experiência e conhecimento. O sistema de pontuação exclusivo e proprietário da organização mede seletivamente o desempenho em diversos domínios de negócios e recompensa as empresas cujas conquistas estão acima das de sua concorrência.

