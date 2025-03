BD Solutions lança BD&co, nova unidade focada em branding e design

A BD Solutions Group anuncia a ampliação de sua estrutura com o lançamento da BD&co, unidade especializada em branding e design. Essa iniciativa busca atender às demandas do mercado com estratégias que alinham identidade visual, posicionamento e comunicação para fortalecer marcas em diversos segmentos.

A BD&co surge como parte do movimento de expansão da BD Solutions Group, que tem investido continuamente na diversificação de seus serviços. A nova unidade foca no desenvolvimento de soluções voltadas à construção e gestão de marcas, com metodologias baseadas em pesquisa, análise de mercado e desenvolvimento criativo.

Como parte desse reposicionamento, a empresa agora se apresenta oficialmente como BD Solutions Group, consolidando sua atuação em consultoria estratégica, tecnologia e design. Além disso, a inauguração de sua nova sede em São Paulo, localizada na Avenida Paulista, 1636, amplia sua capacidade de atendimento e reforça sua presença nacional. O espaço foi projetado para funcionar como um centro de inovação e negócios, permitindo a interação entre clientes e parceiros.

A BD&co atuará em projetos que englobam desenvolvimento de identidades visuais, direção de arte, comunicação integrada e experiência de marca. O objetivo é estruturar estratégias que possibilitem um posicionamento consistente e diferenciado no mercado, alinhando criatividade e análise de dados.

Com a ampliação de suas operações, a BD Solutions Group também fortalece sua presença no mercado corporativo, fornecendo serviços que incluem consultoria em branding, estratégia de comunicação e soluções tecnológicas para empresas de diferentes portes e setores.

A empresa busca integrar conhecimento técnico e análise de tendências para oferecer soluções alinhadas às demandas do mercado atual. Essa abordagem permite a estruturação de estratégias que contribuem para a gestão e fortalecimento de marcas, garantindo assertividade na comunicação e na construção de identidade.

Sobre a empresa

A BD Solutions Group é uma empresa especializada em consultoria estratégica, tecnologia e design. Fundada com o objetivo de fornecer serviços que auxiliem empresas na estruturação e no desenvolvimento de suas marcas, a companhia atua em projetos que englobam branding, identidade visual, experiência de marca e estratégia de comunicação. Além disso, oferece soluções tecnológicas voltadas à gestão e à inovação empresarial. Atualmente, possui escritórios em Porto Alegre e São Paulo, atendendo clientes em todo o território nacional. Com uma equipe multidisciplinar, a BD Solutions Group busca integrar criatividade e tecnologia para desenvolver soluções eficazes para o mercado corporativo.

Website: https://www.linkedin.com/company/bdsolutionsgroup