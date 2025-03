Bubble Box cresce com máquinas próprias e projeta R$ 40 mi

A Bubble Box, empresa franqueadora de lavanderias espalhadas por todo o Brasil, inicia 2025 com um projeto de incorporar cada vez mais serviços ao seu portfólio de produtos. Após obter um faturamento de R$ 20 milhões em 2024, a empresa traz para esse ano o objetivo de dobrar seu faturamento através de um novo modelo de negócio: a rede de lavanderias para condomínios passa a desenvolver uma máquina de lavar roupas de tecnologia própria. Para o ano de 2025, a expectativa da empresa é entregar mais de 1000 máquinas próprias, não somente para suas próprias lavanderias, mas também vendendo para concorrentes e para o consumidor final.

A Bubble Box surge em 2019, em um contexto de crescimento do mercado de franquias de lavanderias, com o objetivo de pivotar o negócio, oferecendo um modelo para franqueados, focado especialmente na inserção em condomínios. De lá para cá, a empresa gerou a criação de mais de 250 franquias da lavanderia espalhadas por praticamente todos os estados do Brasil, com mais de 150 máquinas presentes em condomínios.

Bruno Gauch, sócio-fundador da empresa, conta como se deu a trajetória da Bubble Box de seu início até o momento: “Eu comecei a empreender com um food truck, naquele momento em que esse modelo de negócio tinha explodido. Porém, pouco tempo depois, senti a necessidade de ter uma empresa de outro formato, em que fosse possível pivotar e expandir. Foi então que enxerguei a oportunidade de entrarmos no mercado de lavanderias, nos inserindo dentro de condomínios e outros pontos estratégicos. A partir daí, começamos a vender nosso modelo de franquias e, em seguida, enxergamos uma outra possibilidade de crescer o core da Bubble Box: o desenvolvimento de máquinas de lavar próprias. Com a ajuda de um parceiro, então, iniciamos essa produção”, relata.

Com esse desenvolvimento, a empresa consegue ampliar suas ambições de expansão para os próximos anos. Para 2025, a Bubble Box pretende atingir um faturamento de R$ 40 milhões e espera que, em 5 anos, já esteja com o faturamento na casa dos R$ 200 milhões. Além disso, a empresa já possui um projeto de expansão e internacionalização da marca, ultrapassando as fronteiras do Brasil para entregar seus serviços e produtos.

“A Bubble Box cresceu rapidamente, mas nosso impacto pode ser ainda maior. Ao desenvolver máquinas próprias e expandir nossas franquias em condomínios, levamos mais praticidade e economia para o dia a dia das pessoas. Nossa tecnologia e modelo de negócios não apenas beneficiam franqueados, mas também tornam o serviço de lavanderia mais acessível. Com o crescimento das nossas máquinas próprias e franquias, inovação e planejamento, temos a expectativa de dobrar nossa receita ano a ano e buscamos crescer de forma sustentável e expandir nossa presença global”, complementa Gauch.

Com um core business cada vez mais consolidado, a Bubble Box se firma como uma das principais redes de lavanderia do país, e deve aumentar ainda mais em 2025 sua presença dentro de condomínios, principal mercado que a empresa foca em atacar no momento.

“Para 2025, nosso plano de negócio está muito focado em trazer nossa franquia para mais e mais condomínios e ampliar o alcance da marca. Em paralelo a isso, vamos aumentar nossa produção de máquinas não somente para atender essa ampliação e expansão da Bubble Box, mas também para fornecer nossas máquinas para outros clientes. Portanto, a venda de máquinas é outro ponto do nosso plano de negócios que será fortemente trabalhado em 2025”, finaliza Gauch.



