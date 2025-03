Data Zoo é nomeado líder no Link Index da Liminal para verificação de idade

A Data Zoo, líder mundial em soluções de verificação de identidade e prevenção de fraudes, anuncia com orgulho seu reconhecimento como líder de fornecimento no Link Index da Liminal para Verificação de Idade. Avaliada por seu desempenho em estratégia, recursos de produtos e presença de mercado, a Data Zoo foi identificada como uma das principais fornecedoras que satisfazem as crescentes demandas do panorama de garantia de idade.

O Link Index da Liminal cita a excepcional cobertura mundial da Data Zoo, a avançada conformidade com a privacidade de dados e a perfeita experiência do usuário como fatores-chave para sua posição de liderança. Com empresas e reguladores, que priorizam cada vez mais a verificação de idade robusta e confiável, as inovadoras soluções da Data Zoo ajudam as organizações a lidar com a conformidade regulatória, administrar riscos de fraude e manter a confiança do público.

"A verificação de idade está no centro da criação de espaços digitais mais seguros e compatíveis", explicou Charlie Minutella, Diretor Executivo da Data Zoo. "Ser nomeado líder pela Liminal reforça o valor de nossa abordagem centrada em dados e o compromisso de ajudar as empresas a proteger seus clientes, enquanto aderem às regulamentações internacionais em evolução."

Experiência em verificação de idade que distingue a Data Zoo

Conforme o Link Index da Liminal, os fornecedores foram avaliados em sua capacidade de lidar com desafios cruciais no mercado de verificação de idade, incluindo preocupações com privacidade de dados, escalabilidade e inovação. A Data Zoo se destacou em diversas áreas:

Cobertura mundial : Ao aproveitar o acesso a bancos de dados confiáveis ??em mais de 50 países, a Data Zoo oferece verificação de idade perfeita a uma base de usuários diversificada e mundial.

: Ao aproveitar o acesso a bancos de dados confiáveis ??em mais de 50 países, a Data Zoo oferece verificação de idade perfeita a uma base de usuários diversificada e mundial. Precisão e experiência do usuário : Ao oferecer uma taxa de correspondência automatizada de 96%, a plataforma garante uma experiência sem inconvenientes para usuários finais, mantendo alta precisão de verificação.

: Ao oferecer uma taxa de correspondência automatizada de 96%, a plataforma garante uma experiência sem inconvenientes para usuários finais, mantendo alta precisão de verificação. Inovação: Com uma estratégia que prioriza a privacidade, a Data Zoo se mantém na vanguarda ao aperfeiçoar os recursos de detecção de fraudes usando sinais avançados com base em IA, que garantem proteção contra ameaças emergentes, como identidades sintéticas e grandes falsificações.

Satisfazendo necessidades de um mercado em crescimento

É esperado que o mercado de verificação de idade cresça significativamente, chegando a US$ 10,4 bilhões até 2029, impulsionado pela crescente adoção em setores regulamentados e não regulamentados. As soluções escaláveis ??e de fácil uso da Data Zoo estão posicionadas de modo exclusivo para atender a esta demanda, oferecendo às empresas as ferramentas para se adaptarem às mudanças regulatórias, enquanto dão proteção a seus clientes.

"Com as regulamentações internacionais evoluindo com rapidez, as empresas precisam de soluções que equilibrem a conformidade com a experiência do usuário", acrescentou Minutella. "A Data Zoo está na vanguarda, capacitando empresas a garantir operações seguras e em conformidade, ao mesmo tempo em que gera a confiança do cliente. Este compromisso é refletido na excepcional classificação da Liminal na categoria Experiência do Usuário."

Sobre a Data Zoo

A Data Zoo proporciona dados de verificação de identidade que permitem que instituições financeiras, plataformas de pagamento e fintechs verifiquem com confiança as identidades de clientes e empresas em mais de 170 jurisdições com uso de um conjunto diversificado de fontes de dados confiáveis. O acesso direto da Data Zoo a fontes de dados internacionais e sequenciamento avançado de dados apresenta às empresas uma alternativa mundial, eficiente e seguraàverificação e conformidade KYC/KYB.

As principais instituições financeiras internacionais, provedores de pagamento e fintechs confiam na Data Zoo para verificar milhões de clientes, que minimizam fraudes e riscos. Com sede em Nova Jersey, a Data Zoo tem escritórios em Amsterdã, Austrália, Nova Zelândia, Filipinas e Singapura. Para mais informações, acesse www.datazoo.com.

Para mais informações, acesse www.datazoo.com ou entre em contato com nossa equipe de mídia abaixo.

Contato de mídia

Nuala Johnson

Chefe Global de Marketing

+1 612-269-9512

Nuala.johnson@datazoo.com