Avanços tecnológicos transformam desafios em oportunidades de crescimento

Criadas na década de 1940, as inteligências artificiais (IAs) deixaram de ser apenas tema de filmes de ficção científica ou discussões futuristas para se tornarem parte do cotidiano, tanto no âmbito profissional quanto pessoal.

A inteligência artificial é a capacidade dos computadores de resolver problemas, especialmente aqueles que envolvem habilidades cognitivas humanas. Ao alavancar redes de dados integradas orientadas por IA, as empresas podem determinar os melhores caminhos para um trabalho resiliente, colaborativo e inovador.

“Se antes a IA era vista como uma tecnologia restrita a especialistas, hoje qualquer profissional pode usá-la para aumentar a produtividade, automatizar tarefas repetitivas e impulsionar a criatividade”, enfatiza Vininha F. Carvalho, administradora de empresas, economista e editora da Revista Ecotour News & Negócios.

Na visão de Renato Avelar, sócio e co-CEO da A&EIGHT, ecossistema de soluções digitais end-to-end de alta performance, com a crescente complexidade das interações entre humanos e tecnologia, novos modelos de assistentes inteligentes capazes de oferecer respostas mais contextuais e personalizadas ganharão espaço. As empresas que conseguirem desenvolver assistentes com maior capacidade de compreensão e personalização terão um grande diferencial competitivo nos próximos anos.

“A IA continuará evoluindo para além das aplicações de chatbot, expandindo-se para setores como varejo, saúde, finanças, manufatura, transporte e artes. Modelos avançados permitirão maior personalização e automação de tarefas, enquanto a análise preditiva e a tomada de decisões inteligentes se tornarão cada vez mais sofisticadas - visto que o foco de grandes empresas de tecnologia é se tornarem lideranças em análise de dados”, pontua o executivo da co-CEO da A&EIGHT.

Segundo uma pesquisa do ManpowerGroup, mais da metade (52%) das grandes empresas globais já utilizam IA em suas operações. Além disso, 33% das organizações que ainda não adotaram a tecnologia planejam implementá-la até 2027.

As autoridades fiscais brasileiras, incluindo a Receita Federal e as Secretarias Estaduais de Fazenda, já utilizam análise avançada de dados e IA para identificar inconsistências e potenciais irregularidades. O Fisco 4.0 é uma realidade, com sistemas cada vez mais sofisticados de análise e auditoria digital.

O mundo da tecnologia tem se voltado para o lançamento da DeepSeek R1, plataforma de Inteligência Artificial que possui código aberto, permitindo que desenvolvedores e pesquisadores sempre aprimorem a ferramenta. Os Chief Information Officers (CIOs) enfrentam o desafio de implementar essa tecnologia em suas organizações, enquanto fornecedores e empresas disputam a liderança na busca por resultados cada vez mais eficientes.

De acordo com uma pesquisa recente da Amazon Web Services, mais de 70% dos empregadores consideram fundamental contratar pessoas com experiência em IA, mesmo que ainda não tenham uma vasta experiência profissional.

“Apesar dos avanços, a implementação da inteligência artificial não está isenta de desafios. A necessidade de treinamento de colaboradores, a integração com os sistemas existentes e as questões relacionadas à ética e à privacidade são alguns dos pontos que demandam atenção”, finaliza Vininha F. Carvalho.

