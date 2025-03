Lenovo™ no MWC 2025: avançando a computação empresarial alimentada por IA com os mais recentes ThinkPad™, ThinkBook™ e dispositivos de conceito visionário

Na MWC 2025, a Lenovo apresenta seu mais recente portfólio de negócios alimentado por IA, incluindo os novos PCs com IA ThinkPad™ e ThinkBook™, soluções de segurança e capacidade de gerenciamento e dispositivos visionários de prova de conceito. Projetadas para aumentar a produtividade, a personalização e a segurança, essas inovações aproveitam a computação orientada por IA e os fatores de forma adaptáveis para atender às necessidades em evolução dos profissionais modernos.

“A IA está transformando fundamentalmente a forma como as empresas operam e, na Lenovo, estamos comprometidos em oferecer soluções mais inteligentes, seguras e adaptáveis que capacitam os profissionais no ambiente de trabalho em constante evolução. Nossas mais recentes inovações ThinkPad e ThinkBook aproveitam a IA para aumentar a produtividade, otimizar a gestão de TI e proporcionar experiências de trabalho híbrido mais seguras e integradas”, disse Eric Yu, vice-presidente sênior do SMB do Centro de Produtos Comerciais do Lenovo Intelligent Devices Group. “O ThinkBook codinome Flip AI PC Concept exemplifica nossa visão para o futuro –onde dispositivos equipados com IA impulsionam a eficiência, a personalização e a colaboração como nunca antes. Com nosso portfólio crescente de dispositivos empresariais com IA integrada e soluções inteligentes de TI, a Lenovo está ajudando as organizações a aproveitarem o poder da IA em um mundo em constante mudança”.

Principais inovações no MWC 2025

ThinkBook “codinome Flip” AI PC Concept

Como peça central do mostruário da Lenovo, o ThinkBook “codinome Flip” AI PC Concept apresenta uma versátil tela OLED dobrável para fora de 18,1 polegadas, fazendo a transição de um laptop compacto de 13 polegadas para um espaço de trabalho multiformato expandido. Com multitarefa orientada por IA, Workspace Split Screen e modos de colaboração adaptáveis, ele oferece aos profissionais uma flexibilidade sem precedentes em ambientes de trabalho híbridos.

Novos PCs com IA ThinkPad e ThinkBook

A Lenovo apresenta laptops empresariais aprimorados por IA com processadores Intel® Core™ Ultra e AMD Ryzen™ AI, funcionalidade Copilot+ e segurança de nível empresarial. Os destaques incluem:

ThinkPad T14s 2 em 1 – O primeiro ThinkPad T-series conversível, com uma dobradiça de 360°, desempenho aprimorado por IA e Lenovo Yoga Pen opcional para fluxos de trabalho de precisão.

– O primeiro ThinkPad T-series conversível, com uma dobradiça de 360°, desempenho aprimorado por IA e Lenovo Yoga Pen opcional para fluxos de trabalho de precisão. ThinkPad X13 Gen 6 – Um PC de IA leve e ultramóvel (a partir de 0,93 kg/2,05 lbs) com uma barra de comunicação aprimorada por IA, Wi-Fi 7 e segurança empresarial.

– Um PC de IA leve e ultramóvel (a partir de 0,93 kg/2,05 lbs) com uma barra de comunicação aprimorada por IA, Wi-Fi 7 e segurança empresarial. ThinkBook 16p Gen 6 – Um poderoso laptop acelerado por IA com NPU discreta para profissionais de negócios e criativos, com processadores Intel Core Ultra (HX-SKUs), gráficos NVIDIA® GeForce RTX™ e um Modo Geek de 200W de alto desempenho para cargas de trabalho exigentes.

– Um poderoso laptop acelerado por IA com NPU discreta para profissionais de negócios e criativos, com processadores Intel Core Ultra (HX-SKUs), gráficos NVIDIA® GeForce RTX™ e um Modo Geek de 200W de alto desempenho para cargas de trabalho exigentes. Linha expandida de ThinkPad e ThinkBook – Incluindo o ThinkPad T14s Gen 6, T14 Gen 6, T16 Gen 4, E14 Gen 7, E16 Gen 3 e ThinkBook 14 2 em 1 Gen 5, oferecendo aprimoramentos alimentados por IA em várias necessidades de negócios.

Provas de conceito orientadas por IA: ultrapassando os limites da computação empresarial

Ecossistema Modular Magic Bay

A Lenovo apresenta a computação modular com o ecossistema Magic Bay, uma série de acessórios acopláveis alimentados por IA projetados para multitarefa e colaboração aprimoradas:

Magic Bay Dual Display – Duas telas acopláveis de 13,3 polegadas para fluxos de trabalho expandidos.

– Duas telas acopláveis de 13,3 polegadas para fluxos de trabalho expandidos. Magic Bay 2nd Display – Uma tela compacta de 8 polegadas para acesso rápido aos principais aplicativos e notificações.

– Uma tela compacta de 8 polegadas para acesso rápido aos principais aplicativos e notificações. Magic Bay “codinome Tiko & Tiko Pro” – Assistente no estilo emoji acionado por IA ou tela adicional dedicada acionada por IA oferecem indicadores de status em tempo real e respostas interativas baseadas em gestos.

Essas inovações modulares trazem soluções personalizáveis orientadas por IA para profissionais que buscam espaços de trabalho mais inteligentes e eficientes.

Inovações em computação imersiva e adaptativa

A Lenovo explora a computação 3D orientada por IA e a interação baseada em gestos com provas de conceito inovadoras:

ThinkBook 3D Laptop Concept – Um laptop 3D sem óculos usando a tecnologia Directional Backlight 3D para criação de conteúdo imersivo, visualização e colaboração.

– Um laptop 3D sem óculos usando a para criação de conteúdo imersivo, visualização e colaboração. Lenovo AI Ring Concept – Um dispositivo de controle baseado em gestos , que permite navegação sem toque, manipulação de modelos 3D e ajustes interativos da interface do usuário.

– Um , que permite navegação sem toque, manipulação de modelos 3D e ajustes interativos da interface do usuário. Monitor curvo dimensional híbrido de 34" – Uma tela híbrida ultrawide 2D/3D sem óculos para visualização simultânea de conteúdo e reuniões virtuais imersivas.

Esses conceitos demonstram a visão da Lenovo para produtividade, colaboração e computação espacial aprimoradas por IA.

IA Agora: IA mais inteligente para computação empresarial

O Lenovo AI Now, apresentado pela primeira vez em novembro de 2024, continua a evoluir com novos recursos alimentados por IA, permitindo automação no dispositivo, insights em tempo real e gerenciamento inteligente do fluxo de trabalho. No MWC, a Lenovo expande a integração PC-smartphone, permitindo que os usuários ativem seu PC com seu smartphone Motorola, gerenciem agendas e otimizem a produtividade com uma mini janela AI Now atualizada.

Segurança e gerenciamento de TI: Protegendo frotas corporativas e fluxos de trabalho alimentados por IA

ThinkShield Firmware Assurance – Segurança da raiz de confiança da plataforma, verificando a integridade do firmware na inicialização para evitar modificações não autorizadas.

– Segurança da raiz de confiança da plataforma, verificando a integridade do firmware na inicialização para evitar modificações não autorizadas. Lenovo Device Orchestration (LDO) – Gerenciamento de frota alimentado por IA, atualizações de segurança automatizadas e otimização de desempenho.

– Gerenciamento de frota alimentado por IA, atualizações de segurança automatizadas e otimização de desempenho. Lenovo IT Assist – Uma ferramenta de IA baseada em nuvem para monitoramento de dispositivos em tempo real, análise preditiva e otimizações automatizadas do sistema.

Com essas soluções, a Lenovo garante que os dispositivos alimentados por IA permaneçam seguros, eficientes e prontos para a empresa. .

Disponibilidade e preços na EMEA, a partir de:

ThinkPad X13 Gen 6 – junho de 2025, a partir de € 1.399,00 sem IVA

– junho de 2025, a partir de ThinkPad T14s 2 em 1 – junho de 2025, a partir de € 1.649,00 sem IVA

– junho de 2025, a partir de ThinkPad T14s Gen 6 – abril de 2025, a partir de € 1.999,00 sem IVA

– abril de 2025, a partir de ThinkPad T14 Gen 6 – maio de 2025, a partir de € 1.549,00 sem IVA

– maio de 2025, a partir de ThinkPad T16 Gen 4 – junho de 2025, a partir de € 1.549,00 sem IVA

– junho de 2025, a partir de ThinkPad E14 Gen 7 – abril de 2025, a partir de € 669,00 sem IVA

– abril de 2025, a partir de ThinkPad E16 Gen 3 – abril de 2025, a partir de € 679,00 sem IVA

– abril de 2025, a partir de ThinkBook 16p Gen 6 – junho de 2025, a partir de € 2.999,00 sem IVA

– junho de 2025, a partir de ThinkBook 14 2 em 1 Gen 5 – maio de 2025, a partir de € 869,00 sem IVA

Para obter o comunicado de imprensa completo e mais detalhes sobre os outros anúncios da Lenovo, visite o Kit de Imprensa MWC 2025 da Lenovo.

LENOVO, THINKPAD, THINKBOOK e THINKSHIELD são marcas registradas da Lenovo. Intel, Intel Core, Intel vPro e Thunderbolt são marcas comerciais da Intel Corporation ou de suas subsidiárias nos EUA e/ou em outros países. AMD, o logotipo da seta da AMD, Radeon, RDNA, Ryzen e suas combinações são marcas comerciais da Advanced Micro Devices, Inc. Wi-Fi é uma marca comercial da Wi-Fi Alliance. NVIDIA e RTX são marcas registradas da NVIDIA Corporation, Inc. Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários. ©2025 Lenovo Group Limited. Todos os direitos reservados.

Sobre a Lenovo

A Lenovo é uma potência global de tecnologia com uma receita de US$ 57 bilhões, classificada em 248 na lista Fortune Global 500, e atende milhões de clientes todos os dias em 180 mercados. Com foco na visão ousada de oferecer Tecnologia Mais Inteligente para Todos, a Lenovo se baseou em seu sucesso como a maior empresa de PCs do mundo, com um portfólio que vai do bolsoànuvem, incluindo dispositivos habilitados para IA, prontos para IA e otimizados para IA (PCs, estações de trabalho, smartphones e tablets), infraestrutura (servidores, armazenamento, edge, computação de alto desempenho e infraestrutura definida por software), software, soluções e serviços. O investimento contínuo da Lenovo em inovações que mudam o mundo está construindo um futuro mais equalitário, confiável e inteligente para todos, em qualquer lugar. A Lenovo está listada na Bolsa de Valores de Hong Kong sob o nome Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). Para saber mais, acesse https://lenovo.com e leia as últimas notícias em nosso StoryHub.

