FLS Mining faz parceria com LTIMindtree para transformação estratégica de serviços de manutenção de aplicativos

A LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], uma empresa mundial de consultoria em tecnologia e soluções digitais, fez uma parceria com a FLS, uma fornecedora líder de processamento de minerais de fluxograma completo para a indústria global de mineração, para transformação estratégica de seu portfólio de serviços de aplicação. Por meio dessa parceria, a LTIMindtree permitirá suporte contínuo de serviços melhorados de manutenção e desenvolvimento de aplicativos na FLS.

Como parte dessa parceria, a LTIMindtree fornecerá Manutenção, Suporte ao vasto e complexo cenário de Aplicativos da FLS Mining. Ao aproveitar o poder da IA, bem como ferramentas de automação, a LTIMindtree auxiliará a FLS Mining a reduzir a complexidade e habilitar a eficiência empresarial.

Balakrishna Govindan, chefe de Aplicativos Empresariais da FLS Mining, disse: “Nosso envolvimento com o L&T Group e a LTIMindtree tem sido crucial para prestar um serviço oportuno e melhor para o nosso negócio. Este compromisso é essencial para a nossa ambição de fornecer soluções modernas e escaláveis ??para o nosso negócio, o que, por sua vez, permitirá que eles forneçam um serviço melhor para nossos clientes no mundo todo. Estamos animados para continuar esta jornada com uma parceira especialista como é o caso da LTIMindtree, que pode dar suporte às nossas diversas necessidades e trazer inovações futurísticas para o nosso sistema existente”.

Srini Rao, vice-presidente executivo e diretor de Negócios da LTIMindtree, comentou: “Nós, como LTIMindtree e nossa empresa controladora, L&T Group, percorremos um longo caminho como consultores confiáveis ??para a FLS. Como os principais facilitadores em sua jornada de transformação estratégica, continuamos comprometidos em otimizar os processos de negócios na FLS e otimizar os resultados para seus clientes finais”.

A FLS é uma fornecedora líder de processamento de minerais de fluxograma completo para a indústria global de mineração, fornecendo tecnologias e serviços comprovados durante todo o ciclo de vida das operações e com objetivos definidos de fornecer soluções para mineração com desperdício zero até 2030 por meio do programa MissionZero.

A LTIMindtree é uma empresa mundial de consultoria em tecnologia e soluções digitais que permite que as empresas de todos os setores reimaginem modelos de negócios, acelerem a inovação e maximizem o crescimento por meio do aproveitamento de tecnologias digitais. Como parceira de transformação digital de mais de 700 clientes, a LTIMindtree traz um amplo conhecimento de domínio e tecnologia para ajudar a impulsionar a diferenciação competitiva superior, as experiências dos clientes e os resultados comerciais em um mundo convergente. Com mais de 86 mil profissionais talentosos e empreendedores em mais de 40 países, a LTIMindtree – uma empresa do Grupo Larsen & Toubro – resolve os desafios comerciais mais complexos e oferece transformação em escala. Para mais informações, acesse www.ltimindtree.com.

