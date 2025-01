Merz Aesthetics revela dados globais sobre a conexão entre confiança, autoafirmação e tratamentos estéticos

A Merz Aesthetics, a maior empresa dedicadaàestética médica do mundo, anunciou hoje os resultados de seu primeiro estudo global, Pillars of Confidence: Global Insights on Aesthetics and Self-Affirmation(Insights globais sobre estética e autoafirmação). O estudo explorou o papel que a confiança desempenha na vida cotidiana e no bem-estar geral, como também a conexão entre o nosso eu interno e a expressão externa.

Como parte de sua plataforma Confidence to Be, a Merz Aesthetics pesquisou 15.000 adultos de todas as partes do mundo que já fizeram um tratamento estético no passado ou que estão dispostos a fazê-lo em um futuro próximo. O estudo Pillars of Confidence revelou que a maioria global dos participantes do estudo tem um forte senso de autoconfiança, com 72% concordando com a afirmação: “Tenho confiança em quem sou”.

As descobertas do estudo Pillars of Confidence também vinculam a aparência externa ao autoconceito interno. Quando se trata especificamente de tratamentos estéticos, 73% dos entrevistados relataram que se sentem “empoderados” depois de fazer um tratamento estético, 69% buscam tratamentos estéticos para refletir como se sentem por dentro e 72% disseram que os tratamentos estéticos afetam a forma como eles se veem.

Realizado em parceria com a Ipsos*, uma das maiores empresas de pesquisa de mercado e sondagem do mundo, o estudo Pillars of Confidence envolveu 15.000 adultos de 21 a 75 anos** de 15 países. As regiões e os países participantes incluem:

Ásia-Pacífico: China, Coreia do Sul, Tailândia

Europa, Oriente Médio e África: França, Alemanha, Itália, Espanha, Reino Unido e Emirados Árabes Unidos

América Latina: Brasil, Colômbia, Costa Rica e México

América do Norte: Estados Unidos, Canadá

“Desde que se tornou uma empresa global independente há quase cinco anos, a Merz Aesthetics tem se dedicado ao nosso propósito de fortalecer a confiança, ajudando as pessoas a se sentirem melhor, parecerem melhor e viverem melhor. Acreditamos na importância de se sentir confiante e no que faz você se sentir a melhor versão de si mesmo – seja qual for a sua definição”, disse Bob Rhatigan, CEO da Merz Aesthetics. “Nossa pesquisa *Pillars of Confidence* confirma algo que já sabíamos de forma anecdótica – que os tratamentos estéticos vão além de simplesmente aprimorar a aparência; eles podem ajudar as pessoas a se sentirem empoderadas e a fortalecer sua jornada de autoconfiança”.

“Os dados do estudo *Pillars of Confidence* mostram como os tratamentos estéticos permitem que os pacientes assumam um papel ativo no alinhamento entre sua autopercepção e sua aparência exterior”, disse a Dra. Shannon Humphrey, dermatologista cosmética, diretora médica da Humphrey & Beleznay Cosmetic Dermatology e professora associada clínica da Universidade de British Columbia. “Como médica, vejo esse impacto todos os dias. Esses insights podem nos ajudar a compreender melhor e apoiar nossos pacientes em sua busca pelo empoderamento pessoal, o que, em última instância, aprimora o atendimento que oferecemos”.

Quer sejam as coisas que dizemos, as pessoas com as quais nos rodeamos, ou nossas escolhas em relação a tratamentos estéticos, a Merz Aesthetics acredita que a jornada de cada pessoa para parecer, sentir e viver o seu melhor é única. Com o propósito de fomentar a confiança em todas as partes do mundo, a Merz Aesthetics espera que as percepções baseadas em dados do estudo Pillars of Confidence inspirem conversas significativas que permitam que ainda mais pessoas celebrem ser autênticas, tanto por dentro quanto por fora.

