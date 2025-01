Diagnóstico precoce melhora tratamentos para varizes

crédito: Made with Google AI

A importância do diagnóstico precoce das varizes é fundamental para evitar complicações e garantir um tratamento eficaz. De acordo com a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV), o diagnóstico antecipado permite que a condição seja tratada de maneira mais rápida, antes que sintomas como dor, inchaço, sensação de peso e cansaço nas pernas se agravem. Além disso, o tratamento precoce pode prevenir o surgimento de complicações mais sérias, como trombose e úlceras venosas, que podem comprometer significativamente a saúde vascular e a qualidade de vida dos pacientes.

Ela ainda recomenda que o tratamento de varizes seja conduzido por médicos angiologistas ou cirurgiões vasculares especializados, pois estes profissionais têm a formação necessária para realizar diagnósticos precisos e oferecer os tratamentos mais adequados, minimizando riscos e melhorando os resultados para os pacientes.

Durante um evento, que comemorava a marca de 30.000 pacientes tratados pela rede de clínicas Med Varizes, um de seus sócios, o Dr. Guilherme Redó, graduado em medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e especialista em cirurgia vascular e angiologia pelo Hospital Souza Aguiar do Rio de Janeiro - RJ, explica que o tratamento das varizes não deve ser encarado apenas sob a ótica estética.

Ele ressalta que, além dos desconfortos estéticos, as varizes podem gerar sintomas incapacitantes e complicações sérias, como trombose e úlceras venosas e, portanto, é fundamental buscar orientação com médicos angiologistas ou cirurgiões vasculares para um diagnóstico preciso e tratamento adequado.

A Dra. Juliana Pacheco, especialista em cirurgia vascular pelo Hospital Madre Teresa de Belo Horizonte - MG e também sócia da Med Varizes, estima que até 38% da população seja acometida por varizes, o que representa uma grande parte da população adulta. Segundo ela a distribuição da doença varia de acordo com a faixa etária e o sexo. Sendo as mulheres, especialmente aquelas acima dos 40 anos, as mais afetadas.

O Dr. Roberto Avellar, também sócio da mesma rede de clínicas e membro da equipe de Cirurgia Vascular e Endovascular do Hospital Felício Rocho de Belo Horizonte - MG, afirma que "a condição tende a se agravar com o avanço da idade, com um aumento considerável na incidência a partir dos 40 anos, principalmente devido a fatores como sedentarismo, predisposição genética, alterações hormonais e gestação e que a prevalência também é maior em indivíduos com histórico familiar de varizes".

Durante o evento, Rafael Mendes, engenheiro de produção e sócio-diretor do grupo, afirmou que a grande a maioria dos pacientes ainda não desenvolveu a cultura de procurar pelo médico angiologista de forma preventiva e muitos só procuram ajuda quando o problema das varizes e vasinhos já se tornam visíveis e já impactando do ponto de vista de saúde e qualidade de vida.

Além disso, o diretor afirmou que, nos últimos anos, os tratamentos para varizes passaram por uma significativa evolução, com a incorporação de tecnologias mais modernas e menos invasivas. "Uma das combinações mais eficazes que fazemos em nossa rede envolve a utilização da escleroterapia aliada ao laser transdérmico. Juntas, essas duas técnicas oferecem uma solução menos invasiva, com menos desconforto e recuperação mais rápida, permitindo resultados estéticos e funcionais superiores no tratamento", explica.

Com um olhar voltado para o futuro, ele ainda complementa que a rede mineira, fundada em 2019 e que já possui unidades em importantes cidades do estado, como a capital Belo Horizonte, Contagem, Betim, Divinópolis, Juiz de Fora, Conselheiro Lafaiete e Montes Claros, além de também estar presente na cidade do Rio de Janeiro, planeja para 2025 lançar campanhas educativas promovendo o tema da importância de se procurar o tratamento de forma precoce.

Embora tenha ocorrido um aumento significativo na procura por tratamentos precoces de varizes nos últimos anos, a conscientização sobre a importância de um diagnóstico antecipado ainda precisa avançar consideravelmente. Estima-se que cerca de 38% da população adulta seja afetada por varizes, mas a maioria dos pacientes ainda busca ajuda apenas quando a condição já está visivelmente instalada ou em estágios mais avançados, segundo a SBACV.

O aumento da adesão a tratamentos menos invasivos, como a combinação de escleroterapia e laser transdérmico, é um reflexo positivo dessa mudança, mas é fundamental que campanhas educativas continuem a estimular a busca proativa por cuidados especializados. Dessa forma, é possível não apenas melhorar os resultados estéticos, mas também evitar complicações graves e garantir uma melhor qualidade de vida aos pacientes.

Website: http://www.medvarizes.com.br