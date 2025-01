GenAI e orçamentos apertados impulsionam demanda por serviços em nuvem no Brasil

Um número crescente de empresas no Brasil está investindo em serviços de nuvem pública, geralmente para enfrentar os desafios de desenvolver recursos de IA generativa e, ao mesmo tempo, reduzir os custos de TI, de acordo com um novo relatório de pesquisa publicado hoje pelo Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), uma empresa líder global em pesquisa e consultoria em tecnologia.

O relatório ISG Provider Lens™ Multi Public Cloud Services de 2024 para o Brasil conclui que o uso da nuvem pública continua a crescer no país, assim como em outras regiões, e as iniciativas de GenAI são amplamente consideradas uma das principais razões para esse crescimento. Os principais hyperscalers — AWS, Azure, Google Cloud e Oracle — expandiram suas redes de parceiros e se uniram a fornecedores para educar os usuários sobre IA, analytics e GenAI.

“A receita da nuvem pública se recuperou, enquanto a GenAI continua sendo uma prioridade para muitas empresas no Brasil”, disse Anay Nawathe, cloud delivery lead da ISG para as Américas. “À medida que as empresas tentam aproveitar a GenAI diante de intensas pressões orçamentárias, elas contam com a expertise do fornecedor de serviços.”

Apenas um pequeno número de empresas brasileiras começou a usar a GenAI para funções comerciais que não sejam chatbots, diz o relatório. Agentes de conversação com tecnologia GenAI estão em fase piloto para aprimorar o suporte ao cliente, e algumas equipes internas estão usando a pesquisa semântica de GenAI para acelerar a tomada de decisões. Embora isso ilustre que a tecnologia tem valor além dessa aplicação inicial, mostra também o quão longe a GenAI tem que ir antes de ser amplamente implantada. As empresas estão contratando fornecedores para ajudá-las a superar desafios como implementação, rastreamento de uso e controle de custos.

À medida que investem em tecnologias avançadas e constroem arquiteturas multi-nuvem complexas para permanecerem competitivas, mais empresas no Brasil estão se envolvendo com fornecedores de serviços em consultoria e transformação em nuvem, diz a ISG. Eles ajudam as empresas a construir ambientes de nuvem otimizados que equilibram desempenho, eficiência de custos e soberania de dados. Ao mesmo tempo em que dão suporte às necessidades imediatas de transformação digital dos clientes, os principais fornecedores de consultoria também fornecem roteiros de longo prazo.

A GenAI também aumenta o consumo de recursos de nuvem e introduz requisitos complexos de implementação e manutenção, diz o relatório. As empresas no Brasil estão contratando fornecedores de serviços gerenciados para suporte técnico e gerenciamento de infraestrutura de nuvem. Os serviços FinOps e a otimização de nuvem se tornaram áreas de foco importantes para as empresas. Os fornecedores ajudam os clientes a estabelecer fortes controles financeiros e estruturas de governança para manter os ambientes multi-nuvem econômicos a longo prazo. A ISG espera que a GenAI amplie os serviços de gerenciamento de nuvem para incluir o monitoramento do uso, segurança e privacidade da GenAI, assim como a comparação das opções da GenAI em diferentes nuvens.

“Ao adotar a GenAI, as empresas brasileiras estão assumindo novos desafios operacionais e de custo”, disse Jan Erik Aase, sócio e líder global da ISG Provider Lens Research. “À medida que as ofertas de serviços gerenciados evoluem, elas devem ajudar as empresas a otimizarem o uso dessa nova tecnologia.”

O relatório também examina outras tendências de nuvem pública no Brasil, incluindo o crescente interesse em soberania de dados e dispositivos de nuvem locais e seu efeito na demanda por serviços de infraestrutura SAP S/4HANA.

Para mais insights sobre os desafios da nuvem pública que as empresas enfrentam no Brasil, veja o briefing do ISG Provider Lens™ Focal Points aqui.

O relatório ISG Provider Lens™ Multi Public Cloud Services de 2024 para o Brasil avalia as capacidades de 35 fornecedores em cinco quadrantes: Consulting and Transformation Services, Managed Services, FinOps Services and Cloud Optimization, Hyperscale Infrastructure and Platform Services e SAP HANA Infrastructure Services.

O relatório nomeia Accenture, Capgemini, Dedalus, Kyndryl, Skyone e TIVIT como Líderes em três quadrantes. Ele nomeia AWS, Microsoft, V8.Tech e Wipro como Líderes em dois quadrantes. Oracle, T-Systems e Unisys são nomeadas como Líderes em um quadrante cada.

Além disso, a Stefanini é nomeada como uma Rising Star — uma empresa com um “portfólio promissor” e “alto potencial futuro” pela definição do ISG — em um quadrante.

Versões personalizadas do relatório estão disponíveis na AWS, TIVIT e Unisys.

Na área de customer experience, a Persistent Systems foi nomeada a ISG CX Star Performer global de 2024 entre os fornecedores de serviços de nuvem pública. A Persistent Systems obteve as maiores pontuações de satisfação do cliente na pesquisa Voice of the Customer da ISG, que faz parte do programa ISG Star of Excellence™, o principal reconhecimento de qualidade para o setor de tecnologia e serviços empresariais.

O relatório ISG Provider Lens™ Multi Public Cloud Services de 2024 para o Brasil está disponível para assinantes ou para compra única nesta página da web.

Sobre o ISG Provider Lens™ Research

A série de pesquisas ISG Provider Lens™ Quadrant é a única avaliação de fornecedores de serviços desse tipo a combinar pesquisa empírica, orientada por dados e análise de mercado com a experiência e observações do mundo real da equipe de consultoria global da ISG. As empresas encontrarão uma riqueza de dados detalhados e análises de mercado para ajudar a orientar sua seleção de parceiros de sourcing apropriados, enquanto os consultores da ISG usam os relatórios para validar seu próprio conhecimento de mercado e fazer recomendações aos clientes empresariais da ISG. A pesquisa atualmente cobre fornecedores que oferecem seus serviços globalmente, em toda a Europa, bem como nos EUA, Canadá, México, Brasil, Reino Unido, França, Benelux, Alemanha, Suíça, países nórdicos, Austrália e Cingapura/Malásia, com mercados adicionais a serem adicionados no futuro. Para obter mais informações sobre a pesquisa ISG Provider Lens, visite esta página da web.

Sobre a ISG

A ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) é uma empresa líder global em pesquisa e consultoria em tecnologia. Um parceiro de negócios confiável para mais de 900 clientes, incluindo mais de 75 das 100 maiores empresas do mundo, a ISG está comprometida em ajudar corporações, organizações do setor público e fornecedores de serviços e tecnologia a alcançar excelência operacional e crescimento mais rápido. A empresa é especializada em serviços de transformação digital, incluindo IA, nuvem e análise de dados; consultoria de sourcing; governança gerenciada e serviços de risco; serviços de operadora de rede; estratégia e design de operações; gerenciamento de mudanças; inteligência de mercado e pesquisa e análise de tecnologia. Fundada em 2006 e sediada em Stamford, Connecticut, a ISG emprega mais de 1.600 profissionais prontos para o digital que operam em mais de 20 países — uma equipe global conhecida por seu pensamento inovador, influência de mercado, profunda experiência em tecnologia e indústria e recursos de pesquisa e análise de classe mundial com base nos dados de mercado mais abrangentes do setor. Para obter mais informações, visite www.isg-one.com/.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250129760405/pt/

Contatos de Imprensa:

Will Thoretz, ISG

+1 203 517 3119

will.thoretz@isg-one.com

Thábata Mondoni, Mondoni Press para ISG

Contato: +55 11 98671 5652

thabata@mondonipress.com.br