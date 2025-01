Lenovo completa as designações de Parceiro de Soluções Microsoft, aprimorando o acesso do cliente a soluções abrangentes de nuvem e IA

A Lenovo tem o orgulho de anunciar que alcançou todas as seis Designações de Parceiro de Soluções da Microsoft no Programa de Parceiros de Nuvem de IA da Microsoft. Esse reconhecimento ressalta a experiência técnica da Lenovo, a dedicaçãoàinovação e a capacidade comprovada de fornecer resultados excepcionais aos clientes em alinhamento com as áreas de soluções em nuvem da Microsoft.

As seis designações de prestígio obtidas pela Lenovo incluem:

Parceiro de Soluções para Aplicativos de Negócios

Parceiro de Soluções para Dados e IA (Azure)

Parceiro de Soluções para Inovação Digital e de Aplicativos (Azure)

Parceiro de Soluções para Infraestrutura (Azure)

Parceiro de Soluções para Trabalho Moderno

Parceiro de Soluções para Segurança

“Conquistar todas as seis designações de Parceiro de Soluções da Microsoft é uma prova do compromisso da Lenovo com a inovação, a excelência e a estreita colaboração com a Microsoft", disse Patricia Wilkey, vice-presidente sênior e gerente-geral de Vendas Internacionais do Lenovo Solutions and Services Group. “Esse marco destaca nossa dedicação em capacitar os clientes com soluções abrangentes, seguras e preparadas para o futuro. Estamos ansiosos para expandir essas conquistas e oferecer ainda mais valor aos nossos clientes em todo o mundo”.

Tendo alcançado as designações de Parceiro de Nuvem de IA da Microsoft, a Lenovo está posicionada para expandir seu alcance de mercado e se destacar em um cenário competitivo. A Lenovo permanece comprometida em impulsionar o progresso nas especializações de Soluções da Microsoft, com ênfase contínua em Segurança, Adoção e Gestão de Mudanças na área de solução de Trabalho Moderno.

Sobre a Lenovo

A Lenovo é uma potência global de tecnologia com receita de US$ 57 bilhões, classificada em 248º lugar na Fortune Global 500 e atendendo a milhões de clientes todos os dias em 180 mercados. Mantendo foco em uma visão ousada para fornecer Tecnologia Mais Inteligente para Todos, a Lenovo construiu seu sucesso como a maior empresa de PCs do mundo com um portfólio completo de dispositivos habilitados para IA, prontos para IA e otimizados para IA (PCs, estações de trabalho, smartphones, tablets), infraestrutura (servidor, armazenamento, borda, computação de alto desempenho e infraestrutura definida por software), software, soluções e serviços. O investimento contínuo da Lenovo em inovações que mudam o mundo está construindo um futuro mais equitativo, confiável e inteligente para todos, em todos os lugares. A Lenovo está listada na bolsa de valores de Hong Kong como Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). Para saber mais, visite https://www.lenovo.com e leia sobre as últimas notícias em nosso StoryHub.

