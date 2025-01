Wissam Jabre ingressa na NetApp como vice-presidente executivo e diretor financeiro

Hoje, a NetApp® (NASDAQ: NTAP), a empresa de infraestrutura inteligente de dados, anunciou a nomeação de Wissam Jabre como vice-presidente executivo e diretor financeiro a partir de 10 de março de 2025. Jabre traz mais de 20 anos de experiência na liderança de organizações financeiras e um forte histórico de criação de valor e gerenciamento operacional disciplinado. A nomeação de Jabre segue a aposentadoria planejada anunciada anteriormente de Mike Berry, que atuou como vice-presidente executivo e diretor financeiro da NetApp nos últimos cinco anos.

“Estamos entusiasmados em dar as boas-vindas a Wissam em nossa equipe de liderança”, disse George Kurian, diretor-executivo. “Suas décadas de experiência financeira serão inestimáveis enquanto continuamos a implementar nossa abordagem visionária para um futuro orientado por dados. Como um CFO experiente e líder comprovado na formação de equipes financeiras de alto desempenho, Wissam desempenhará um papel crucial ao trabalhar em toda a empresa para impulsionar o crescimento sustentável e o valor a longo prazo para nossos stakeholders”.

“Estou animado por me juntar a esta incrível equipe enquanto a NetApp aproveita seu impulso e ganha participação no mercado com sua plataforma líder de infraestrutura de dados inteligente”, disse Wissam Jabre, novo diretor financeiro. “Há uma oportunidade extraordináriaàfrente para aumentar o valor para nossos acionistas. Estou ansioso para colaborar com a equipe de liderança e liderar a organização financeira, enquanto avançamos nos esforços da empresa para impulsionar o crescimento e a lucratividade, além de entregar resultados para nossos stakeholders”.

Jabre traz uma vasta experiência na liderança de organizações financeiras para empresas que operam na velocidade das necessidades dos clientes. Recentemente, ele ocupou o cargo de vice-presidente executivo e diretor financeiro na Western Digital Corporation, onde liderou a organização financeira global, incluindo contabilidade, relatórios financeiros, impostos, tesouraria, auditoria interna e relações com investidores. Anteriormente, atuou como vice-presidente sênior e diretor financeiro da Dialog Semiconductor de 2016 até sua aquisição pela Renesas Electronics em 2021. Antes disso, ocupou cargos seniores de finanças na Advanced Micro Devices, Freescale Semiconductor e Motorola. Jabre iniciou sua carreira na Schlumberger, onde ocupou cargos de engenharia e finanças. Ele também faz parte do conselho da MKS Instruments, Inc., onde é membro do comitê de auditoria. Jabre possui um MBA pela Columbia Business School e um bacharelado em Engenharia Elétrica pela American University of Beirut.

